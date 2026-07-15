El actor español Luis Zahera ya eligió el sitio donde quiere vivir cuando se jubile

Luis Zahera, 60 años, ya tiene elegido su lugar en el mundo para la etapa del retiro

Luis Zahera es el nombre artístico de José Luis Castro Zaera, actor gallego de 60 años, ganador de dos premios Goya, por sus roles de reparto en El reino (2018) y As bestas (2022).

Aunque en Galicia saltó a la fama por su participación en la serie de la televisión regional Mareas Vivas (1998), entre nosotros se volvió popular gracias a producciones como Vivir sin permiso y Entrevías, ambas en dupla con José Coronado; también por Sky rojo.

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Luis Zahera y José Coronado en tercera temporada de la exitosa serie Entrevías - Mediaset España

Zahera conquistó las audiencias con su imagen de villano bueno, de perfecto atorrante. A lo largo de toda su carrera, casi siempre ha encarnado personajes secundarios que poco a poco, gracias a su talento interpretativo, se vuelven imprescindibles.

Recientemente, confió que hay un rincón de su Galicia natal en el que se quiere jubilar: “Es mi refugio, un lugar paradisíaco”. Se trata de Arousa, una isla rodeada de playas de arena blanca y bosques naturales.

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Cada vez que puede habla de esta región a la que sigue atado y a la que desea volver y no sin razón alude a sus muchas bellezas naturales.

Las playas de Illa de Arousa, en la provincia gallega de Pontevedra

Entrevistado por La Voz de Galicia, dijo que su sitio preferido es la Illa de Arousa, en las Rías Baixas, provincia de Pontevedra. De Finisterre a Vigo, la costa gallega ofrece paisajes hermosos, con cinco grandes entradas del mar en la tierra. En una de ellas, está Arousa, el lugar en el mundo de Luis Zahera.

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El actor nació en uno de los sitios más emblemáticos de Galicia: Santiago de Compostela, ciudad célebre en el mundo por ser uno de los sitios de peregrinaje religioso más concurridos. Sin embargo, en razón del clima —Compostela es extremadamente lluvioso—, prefiere Illa de Arousa para el descanso.

Un hórreo, depósito para guardar cereales, característicos del campo gallego. Arousa está lleno de ellos

“Soy fanático de la isla, es mi lugar de relax”.dijo Zahera. Aunque pasa más tiempo en Madrid, dice “yo vivo aquí”, en referencia a su rincón gallego, donde tiene una casa. “Soy compostelano, pero si comparamos el clima…”

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De niño vivió en otra playa gallega, muy pequeña: “Crecí en la de Milhomes, una calita minúscula. ¿Quizá con la marea alta, qué tendrá, quince metros? Iba allí porque era para nosotros, para los siete de nuestra familia. En el año 1979 no bajaba ni el santo a esa playa, pero ahora ya hay más accesibilidad y no voy. Como mucho bajo a darme un chapuzón cuando no hay nadie, porque cuando hay gente me da una especie de esquizofrenia terrorífica que tengo”.

Es habitual que se llame a estas playas el Caribe español por la blancura de su arena y la transparencia del agua: “Para mí esto es paradisíaco, un sitio maravilloso. El agua está más caliente en el Caribe, claro, pero si no fuera por la temperatura…”. De todos modos, asegura que se le anima al frío: “Ahora ya me meto de golpe”, dice.

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La isla fue también su refugio durante la pandemia: “El confinamiento lo viví entre Ourense y A Illa, porque tenía el salvoconducto que me daba esa ventaja de poder moverme”.

El refugio de Luis Zahera en Galicia. (Europa Press/Isla de Arosa)

Una cosa le inquieta, así como a los demás lugareños de Arousa y es el crecimiento del turismo. “La gente de aquí está muy preocupada por la transición turística, que tendrá que ser ecológica. Muchas veces echan de menos cuando no había puente [N. de la E: se inauguró en 1985] ni tanta gente, y temen la masificación turística”.

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Vista panorámica de Illa de Arousa y el puente que le une al continente

Zahera es un gran promotor de Arousa, por otra parte, y promociona sus ventajas que son las que cualquiera puede apreciar pero especialmente los adultos mayores porque el sitio combina belleza con tranquilidad, lo que explica las razones de su eleción: “Para mí, todo aquí son ventajas. No fue colonizado por los de fuera. Además, siempre se miró por el mar y no por el ladrillo. Luego, tiene muy buen clima. Ochenta playas. Y la relación calidad-precio es incuestionable. Si hay que buscarle algún pero, quizás es que no hay cine ni grandes discotecas. Pero es que para mí esas son también ventajas, porque es un sitio de absoluto relax. Y después, tenemos a la gente. Aquí hay una gente muy unida y maravillosa. Yo soy fanático de A Illa".

La otra ventaja, para él, es el trato familiar que le dan en Galicia: “Me tratan con absoluta normalidad. Aquí soy Luis, sin más”.

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Luis Zahera recibiendo el Goya al mejor actor de reparto, Sevilla, febrero de 2023. REUTERS/Marcelo del Pozo

La conexión con la naturaleza es el otro motivo potente por el que ha elegido este destino como el lugar perfecto para disfrutar de su jubilación. La isla de Arousa es el sitio donde veraneaba desde su infancia, y es sabido lo poderosos que suelen ser esos recuerdos iniciales. Actualmente es el refugio donde puede aislarse del ajetreo de la fama.

La isla está unida al continente por un puente de casi dos kilómetros. Illa de Arousa es el único municipio insular de la provincia de Pontevedra y está rodeada por las aguas de la ría de Arousa.

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A pesar de sus atractivos turísticos, por los que recibe muchos visitantes en verano, el lugar conserva el ambiente de un pueblo pesquero y marinero.

La isla tiene un Parque Natural, el Carreirón, un área protegida de 1,3 kilómetros cuadrados de bosques, dunas, marismas y pequeñas bahías.

El parque natural de Carreirón, en Arousa

También hay hermosas playas de arena blanca y aguas tranquilas, rodeadas de vegetación local y bosques de pinos.

La pesca y el marisqueo son dos de las principales actividades económicas del lugar, además del cultivo del mejillón. Mejillones, almejas, vieiras, pulpo, rodaballo, lubina y rape son los productos estrella de la gastronomía del lugar.

El actor optó por el apellido materno para su carrera artística, pero con el agregado de una zeta. En una entrevista con Risto Mejide en el programa ‘Viajando con Chester’, dejó en claro el motivo al describir la personalidad de su padre. Éste, al enterarse de la vocación de su hijo por la actuación, contó, “decía aquellas frases de ‘Ahí solo hay putas y maricones’”. “Mi padre te veía leyendo un guión o ensayando y te decía: ‘Mucho tienes que trabajar para no trabajar’. Ese era su análisis de mi trabajo”, contó.

Luis Zahera durante una entrevista en televisión (El Hormiguero)

Su padre era un hombre de difícil comunicación. “Era de aquellos padres que no te daban un beso, no te daban un abrazo. Cuando tuvo nietos decía: ‘quitad a estos niños de aquí’”.

Pero también admitió sentir que tenía algo de su padre: “Era muy amigo de la soledad y yo a veces pienso que voy a acabar como él. Yo tengo miedo a acabar como él, en esa especie de soledad. Yo creo que a mi padre le gustaba estar solo”.

Por el contrario, elogió a su madre: “Ella era todo lo contrario a mi padre, de esa gente de antes. Nos planchaba, nos cocinaba, nos vestía, nos ayudaba a hacer los deberes, además, trabajaba fuera de casa”.