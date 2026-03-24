La vertiginosa transformación del mundo de la que los silvers fueron testigos

Los nacidos en los 40, 50 y 60 han sido testigos de impactantes transformaciones en todos los planos de la vida

Muchos de los seniors de hoy nacieron en las décadas de 1940, 1950 y principios de 1960, cuando las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial aún estaban recientes y el mundo intentaba reconstruirse. Ciudades que resurgieron de entre las ruinas, familias que recuperaron la esperanza tras años de incertidumbre, y una infancia que se desarrolló de maneras que resultarían casi irreconocibles para las generaciones jóvenes de hoy.

Los juegos eran sencillos. No había juguetes sofisticados. Se jugaba a las bolitas en patios polvorientos y a la rayuela en la vereda. Los niños se reunían alrededor de la mesa de la cocina para jugar a las damas y a las cartas mientras las madres, salvo excepciones, preparaban la cena.

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Cuando se encendían las luces por la noche, era la señal universal de que las aventuras del día habían terminado y era hora de volver a la casa. No había teléfonos inteligentes. Ni videos en streaming. Mucho menos redes sociales en las cuales perderse por horas. Las amistades se forjaban cara a cara. Eran los amigos del barrio, del pueblo, de la escuela y, ocasionalmente, de las vacaciones. A lo sumo, tenían alguno que otro amigo de correspondencia, ese al cual le mandaban tarjetas con saludos (¿recuerdan las cadenas de postales?, ¿esas que si se las mandabas a cinco personas recibirías cerca de un centenar en respuesta?).

La primera gran revolución fue la televisión, allá a fines de los años veinte. Esos monitores blanco y negro que cambiaron hasta la dinámica familiar. Aunque muchos se resistían, el aparato ocupó un lugar central en el living o en la cabecera de la mesa. Empezaban las series que por ese entonces se veían en horario y día preciso y el que se perdía un episodio se embromaba. Tramas y personajes empezaban a ser tema de conversación en la oficina, la escuela o la calle, pero se estaba muy, muy lejos de la hiperoferta actual.

La aparición de la televisión y su masificación en los años 60 cambió la dinámica familiar (Arkiv)

La música se convirtió en la banda sonora de la juventud de los ahora mayores. Los años 60 y 70 llegaron como una ola de color y rebeldía. La cultura se fue transformando, impulsada por guitarras eléctricas y voces que se atrevían a cuestionar el mundo.

Para muchos de los silvers, encuentros como el legendario festival de Woodstock en 1969 simbolizaron algo poderoso: la creencia de que la paz, la música y la comunidad podían transformar el futuro. Cientos de miles de jóvenes se reunieron en campos embarrados, escuchando a artistas que transmitían emoción a través de enormes altavoces conocidos como el “Muro de Sonido”. Estos conciertos no eran solo entretenimiento: eran momentos de comunión, en los que desconocidos sentían que pertenecían a la misma generación, cantando la misma esperanza bajo un cielo abierto.

El Festival de Woodstock - AP

La educación también era diferente. Los cuadernos estaban llenos de apuntes manuscritos, copiados cuidadosamente de los pizarrones. Investigar requería paciencia, bibliotecas y montones de libros, en lugar de una simple búsqueda en internet. La información no llegaba al instante. Los errores se corregían con gomas de borrar y tinta, no con un simple clic de “eliminar”.

También en el amor esta generación fue diferente. Se forjaba entre discos de vinilo (ahora nuevamente de moda, pero como un gusto caro y sofisticado) y cassettes que había que enrollar cuando se trababa la cinta. La música acompañaba los primeros bailes, el rock, el twist pero también los famosos “lentos”, las largas conversaciones y los sueños de futuro. Estas relaciones se convirtieron en matrimonios, familias y vidas construidas paso a paso durante las décadas de 1980 y 1990, periodos en los que la tecnología comenzó a transformar el mundo que los rodeaba.

La escritura a mano, lso discos de vinilo (aunque hoy vuelven como moda retro) y los cassettes: todas cosas de la cotidianeidad del pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada se compara con el salto que esta generación ha dado. Se trata de la única que ha vivido una infancia completamente analógica y una adultez totalmente digital. Esperar días y a veces semanas a que llegaran las cartas escritas a mano por correo. Teléfonos de disco y las líneas compartidas entre vecinos. Más aún, pedir la comunicación a la operadora… Todo requería paciencia y anticipación. Hoy, ver al instante el rostro de un ser querido al otro lado del mundo en una pantalla lo suficientemente pequeña como para caber en un bolsillo no tiene precio, y permite que tantas familias separadas por la inmigración deseada o forzada estén un poco más cerca.

El mundo ha cambiado de maneras que pocos podrían haber imaginado. Esta generación de mayores ha visto a la humanidad pisar la luna en 1969, por televisión en blanco y negro. Presenció el nacimiento de las computadoras personales, internet y, posteriormente, los teléfonos inteligentes, que han puesto bibliotecas enteras de conocimiento al alcance de las manos. Los seniors han pasado de las tarjetas perforadas y las herramientas mecánicas a la inteligencia artificial y las redes globales que conectan instantáneamente a miles de millones de personas. Y han tenido que adaptarse, al menos, casi todos.

La instantaneidad de la comunicación y el registro visual de todo: cosas impensables unas décadas atrás REUTERS/Kim Soo-hyeon

También en el cuerpo esta generación lleva las huellas de las épocas vividas. La poliomielitis y la tuberculosis fueron enfermedades que alguna vez aterrorizaron a comunidades enteras antes de que las vacunas ayudaran a controlarlas. Hubo pandemias y crisis sanitarias a lo largo de las décadas, hasta llegar a la incertidumbre del COVID-19, ante la cual los mayores tuvieron que demostrar una vez más su enorme resiliencia.

¿Y qué decir de la ciencia? En estas décadas vividas por la generación silver se descubrió la estructura del ADN, la decodificación del genoma humano y los primeros pasos hacia la terapia génica y la medicina avanzada. El corazón pudo ser reparado de distintas formas, by pass, stents, operaciones antes inimaginables.

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Incluso la revolución sexual que se inició en los 60 con el uso de la píldora anticonceptiva llegó a nuestros días con una mágica pastilla azul, que prolongó la vida activa de muchos hombres, que pensaban hasta hace poco que el sexo tenía fecha de expiración.

El transporte evolucionó desde simples bicicletas y locomotoras de vapor hasta vehículos híbridos y coches eléctricos que se deslizan casi silenciosamente por las calles de la ciudad. Pocas generaciones han presenciado cambios tan radicales.

Las cartas, otro elemento superado por la comunicación virtual

Pero a pesar de todo lo que ha cambiado en el mundo, algunas cosas permanecen igual. Esta generación recuerda y añora el sabor de las verduras recién cosechadas de la huerta. Sabe del valor de una conversación larga y pausada, sin interrupciones de pantallas ni teclados. Su memoria abarca décadas. Celebró nacimientos, lloró pérdidas, vio partir a amigos y llevó sus historias consigo.

Los sobrevivientes comparten algo singular: la experiencia de haber estado en la encrucijada de la historia, preservando la memoria de un mundo que las generaciones más jóvenes solo conocen a través de fotografías e historias. La mirada de los mayores le recuerda al mundo moderno que el progreso no tiene por qué borrar la sabiduría. La velocidad de la tecnología no tiene por qué reemplazar la paciencia, la bondad ni la reflexión.