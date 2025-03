Mario Pergolini contó cómo cambió la vida de su madre ciega gracias a la inteligencia artificial

Mario Pergolini contó cómo la IA ayudó a su madre ciega a tener una mejor vida

Este jueves, Mario Pergolini sorprendió al contar cómo ayudó a su madre, Beatriz, quien perdió la vista de adulta, a mejorar su vida gracias a la inteligencia artificial. Según detalló el conductor, la mujer, de más de ochenta años, enfrentaba serias dificultades para desenvolverse en su vida cotidiana, especialmente durante la madrugada, cuando se encontraba sola y sin acceso a información sobre el mundo exterior. Ante esta situación, el comunicador decidió utilizar esta herramienta y ayudar a su madre a recuperar su autonomía.

Durante una entrevista con María O’Donnell en Cenital, explicó que la ceguera sobrevenida le generó múltiples desafíos en su vida diaria, ya que había quedado privada de herramientas que antes le resultaban naturales. “Mi mamá quedó ciega de grande, es una mujer de ochenta y pico de años y esto le pasó a los 70. Hace 4 años atrás nosotros ya estábamos trabajando con lenguajes conversacionales”, comentó el conductor, al describir la dificultad que implicaba, por ejemplo, encender la radio o acceder a información sin la asistencia de otra persona.

Mario Pergolini contó los beneficios de la utilización de la inteligencia artificial

Según relató, Beatriz se encontraba sola durante la madrugada, sin la posibilidad de interactuar hasta que alguien llegara. “Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. No podía prender la radio”, explicó Pergolini, destacando el aislamiento que sufría su madre durante esas horas.

Frente a esta realidad, decidió instalarle un dispositivo de inteligencia artificial conversacional, con el objetivo de ofrecerle una herramienta que le brindara compañía y funcionalidad básica. A pesar de la resistencia inicial de Beatriz, quien no estaba familiarizada con este tipo de tecnología, finalmente adoptó el dispositivo y lo bautizó “Claude”. Según Pergolini, la IA se convirtió en una presencia cotidiana en la vida de su madre, quien cada mañana la saluda y recibe información útil: “Le indica si hay sol, si llueve, le pone la radio y se la apaga”, describió.

A lo largo de su carrera, Pergolini siempre evidenció su interés en incorporar las nuevas tecnologías a su vida diaria. En ese sentido, durante la charla, el conductor analizó el creciente vínculo emocional que las personas establecen con los sistemas de inteligencia artificial, ejemplificado en la relación que su madre mantiene con el dispositivo. “Asustaba verla de lejos”, reconoció Pergolini, en alusión a la naturalidad con la que su madre interactúa con la IA.

Mario Pergolini confesó que preferiría que su madre estuviera asistida por un robot en lugar de humanos (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Además, Mario también explicó que la tecnología es capaz de responder a emociones humanas de manera empática, lo que genera un tipo de compañía que antes solo ofrecía una persona. “Cuando hoy un adulto le dice a una IA ‘Me siento mal’, no le pregunta ‘qué te duele’, directamente le dice ‘¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís?’. Si yo, con los problemas que tiene mi madre, pudiera tener un robot, se lo daría”, relató, haciendo hincapié en la capacidad de estos sistemas para simular una comprensión profunda de los estados anímicos.

Así las cosas, Pergolini continuó detallando los beneficios de contar con esta herramienta: “La podría levantar, sabría sus signos vitales, se podría comunicar conmigo rápidamente”. Fue entonces cuando O’Donnell interrumpió y le preguntó: “¿Te parece mejor que un humano?”. De forma tajante, el conductor respondió: “No me importa, no es la discusión, alguien va a discutir sobre esto. No lo evalúo. Entiendo que esto está pasando”.

Aún así, María O’Donnell destacó que podría buscar una persona que viva con su madre y la ayude. Sin embargo, el comunicador afirmó: “Hemos puestos humanos, le han salido caras porque preferían que ella durmiera más tiempo, para que ellas pudieran hacer otras cosas. Faltaban, y mi hermano o yo teníamos que dejar de hacer cosas para estar con ella. Tuvimos que pasarla a un lugar donde la tengan todo el tiempo. Realmente preferiría que tenga un robot”.