El AgeTech se consolida como motor global del envejecimiento activo

El crecimiento de la población mayor impulsa el desarrollo de tecnologías diseñadas para mejorar la autonomía, la salud y la vida cotidiana de las personas mayores.

El auge de la tecnología para adultos mayores emerge como una respuesta concreta ante el rápido envejecimiento poblacional, situando al AgeTech en el eje de la innovación global. Congresos internacionales como CES 2026 y proyectos pioneros en España, como Autoactivate, demuestran que la integración tecnológica apunta a una mayor autonomía y un envejecimiento activo para este grupo social.

La tecnología orientada a adultos mayores está transformando la vida de millones de personas al facilitar su acceso a herramientas digitales para la salud, la participación social y la vida independiente. El AgeTech favorece nuevas oportunidades económicas y sociales, a la vez que la economía de la longevidad se posiciona como uno de los sectores emergentes con mayor impacto en el bienestar y la inclusión de este segmento de la población.

Según Expansión, la transformación demográfica mundial ha llevado a la industria tecnológica y a startups a priorizar soluciones para personas de 65 años o más. El AgeTech incluye desde aplicaciones de telemedicina y monitoreo inteligente en el hogar hasta inteligencia artificial para la salud y plataformas de interacción social.

Expansión destaca que la longevidad “dejó de ser un nicho marginal de bienestar para convertirse en una tendencia estructural de negocio dentro de la industria tecnológica”. Este cambio de paradigma se refleja también en políticas públicas y en investigaciones centradas en la vida activa de los mayores, un fenómeno que, según el World Economic Forum y The Gerontechnologist, redefine el horizonte innovador del sector.

El crecimiento de la economía de la longevidad y el AgeTech

Forbes Argentina subraya que la economía de la longevidad —que integra salud, tecnología y servicios— ya mueve cientos de miles de millones de dólares y aumenta a un ritmo superior al 7 % anual. Este mercado en rápida expansión impulsa tanto inversiones como el surgimiento de nuevas empresas que diseñan soluciones específicas para mayores.

El sector conocido como AgeTech reúne soluciones que van desde telemedicina y sensores domésticos hasta plataformas digitales orientadas al envejecimiento activo.

Mapas sectoriales recogidos The Gerontechnologist identifican la presencia de más de 300 empresas especializadas en AgeTech, lo que muestra el dinamismo y la variedad de propuestas, desde robótica asistencial y plataformas de cuidados hasta fintech orientadas a la longevidad. Grandes eventos tecnológicos han convertido a la longevidad en un tema prioritario, consolidando su protagonismo en la agenda global.

De la asistencia al envejecimiento activo: nuevos modelos tecnológicos

El desarrollo de dispositivos inteligentes, aplicaciones móviles y plataformas adaptadas está permitiendo avanzar de un enfoque asistencial a uno proactivo en la gestión del envejecimiento. Según Expansión, esto se evidencia en las innovaciones recientes presentadas en el CES 2026. En España, el proyecto Autoactivate, liderado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Autónoma de Madrid, destaca como uno de los casos más relevantes en integración tecnológica para mayores.

Investigaciones como el proyecto Autoactivate exploran el uso de relojes inteligentes, GPS y aplicaciones móviles para estudiar hábitos de salud y bienestar en adultos mayores.

Cadena SER detalla que esta investigación estudia la actividad física y emocional de personas mayores de 65 años utilizando relojes inteligentes, GPS y aplicaciones móviles. Se abordan variables como el sueño, el movimiento y el bienestar anímico, con el objetivo de fomentar la vida autónoma y saludable. La investigadora Claudia Benito explicó: “Queremos conocer qué factores influyen en que un envejecimiento sea activo para poder ayudar a la población mayor y que ese envejecimiento vaya acompañado de calidad de vida”.

Autoactivate cuenta con la colaboración de entidades como la Cruz Roja Móstoles y ha involucrado hasta ahora a unas 20 personas. El uso de tecnología para mapear actividades y registrar estados emocionales varias veces al día facilita la recopilación de datos y contribuye a cerrar la brecha digital que tradicionalmente separaba a este grupo de la innovación, según los testimonios recogidos por Cadena SER.

La experiencia de las personas mayores y sus beneficios

Participantes del proyecto como Rosa Alcalde y Juana López cuentan, en entrevistas con Cadena SER, cómo la tecnología ha transformado su rutina diaria y ha favorecido su bienestar. Alcalde afirmó: “Me dio pena que me lo quitaran. Animo a toda la gente a que colabore porque con esto sacaremos algo de provecho todos los mayores”.

López compartió su experiencia: “Tenemos que formar parte de las investigaciones para progresar. Yo me he dado cuenta que no duermo mucho. Lo estoy intentando”. La investigadora Benito añadió que, en pocas semanas, la mayoría de los participantes logran familiarizarse con los dispositivos electrónicos, superando antiguas barreras y facilitando nuevas prácticas para la salud, la actividad física y el bienestar emocional.

La integración efectiva de estas herramientas, según los responsables del proyecto, demuestra la capacidad de adaptación a la tecnología de las personas mayores y el potencial de la innovación para transformar la visión y las expectativas sobre la vejez. La satisfacción manifestada por los usuarios confirma el impacto positivo de estos enfoques y la relevancia de su participación en la era digital.

La manera en que cada persona percibe el envejecimiento y su relación con la tecnología marca la diferencia en sus hábitos y en la forma de afrontar los desafíos de esta etapa de la vida.