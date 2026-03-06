Generación Silver

El fenómeno de los granfluencers transforma las campañas digitales del turismo

La autenticidad, la experiencia y la diversidad etaria están impulsando nuevas conexiones en la industria, abriendo oportunidades para audiencias que buscan identificarse con historias reales y propuestas inclusivas

Lillian Droniak, conocida como ‘Grandma
Lillian Droniak, conocida como 'Grandma Droniak', con más de 14 millones de seguidores en TikTok, retratada compartiendo su energía y estilo.

La llegada de granfluencers al marketing turístico europeo está transformando la percepción de la vejez y creando nuevas oportunidades para el sector. Estas figuras, personas influyentes mayores de 60 años, se han convertido en protagonistas de campañas dirigidas a la generación silver, evidenciando que experiencia y vitalidad pueden ir de la mano.

Los granfluencers influyen en el turismo europeo al conectar emocionalmente con los viajeros mayores, generando confianza en las marcas y promoviendo hábitos de consumo enfocados en la autenticidad. Su presencia en redes sociales contribuye a cambiar estereotipos sobre el envejecimiento y estimula la demanda de experiencias inclusivas y personalizadas en el sector.

La incorporación de granfluencers en la promoción turística obedece a cambios demográficos y de consumo de gran escala. Estos creadores muestran en sus redes viajes y vida cotidiana, y su autenticidad ha calado en quienes buscan verse reflejados en experiencias reales, lejos de estigmas asociados a la edad.

Referencias como Bonpon511, una reconocida
Referencias como Bonpon511, una reconocida granfluencer japonesa, muestran cómo la generación silver gana visibilidad en redes sociales.

El fenómeno está creciendo rápidamente. Los granfluencers funcionan como un puente emocional, proporcionando optimismo y motivación a los adultos mayores, y facilitando la conexión con marcas turísticas. Este enfoque favorece una visión positiva del envejecimiento.

El poder de los granfluencers en el turismo

La narrativa de los granfluencers destaca la autenticidad y la experiencia, mostrando con naturalidad su día a día y sus viajes. Esta cercanía genera entusiasmo y esperanza entre sus seguidores senior, quienes encuentran en ellos modelos de vida activa.

Estos creadores desmitifican ideas preconcebidas sobre la edad y presentan el envejecimiento como una etapa llena de crecimiento y aventura. Su influencia alcanza también a los más jóvenes, incluida la generación Z, que observa la posibilidad de vínculos intergeneracionales y nuevas formas de viajar.

Pese a su peso económico,
Pese a su peso económico, los consumidores senior aparecen poco en la comunicación de marca, lo que abre una oportunidad para nuevas estrategias de marketing.

Referencias como bonpon511, una reconocida granfluencer japonesa, demuestran que “ser mayor está de moda” y que la vida después de los 60 puede estar llena de proyectos. Estas historias cotidianas fortalecen la confianza de públicos diversos en las marcas turísticas europeas.

La generación silver como mercado clave del turismo

El auge de los granfluencers se sustenta en una realidad demográfica relevante: para 2050, se calcula que casi el 25% de la población mundial superará los 60 años. Este grupo concentra un alto nivel de patrimonio y dispone de elevado poder adquisitivo para el turismo.

Un informe de la consultora
Un informe de la consultora Human8 señala que apenas el 10 % de la publicidad está dirigida a personas mayores de 50 años.

Un informe reciente de la consultora de insights de marketing Human8 advierte que existe una fuerte brecha entre el peso económico de las personas mayores y su representación en la comunicación de marca.

Aunque los consumidores de más de 50 años concentran gran parte de la riqueza y del consumo en países como Estados Unidos, solo alrededor del 10 % de la publicidad está dirigida específicamente a este grupo, lo que evidencia una oportunidad todavía poco explorada por las marcas para conectar con la llamada generación silver.

Los datos refuerzan su papel económico. Los viajeros europeos de 65 años o más tienen un gasto medio de 568 euros por viaje, cifra que supera la de los adultos jóvenes, cuyo promedio es de 405 euros por viaje. Así, la generación silver resulta fundamental por su capacidad de gasto y lealtad a servicios de calidad.

Nuevas estrategias en marketing turístico y preferencias intergeneracionales

Las campañas para la generación silver han dejado atrás los mensajes tradicionales y ahora se enfocan en historias relacionadas con el bienestar, la longevidad activa y los viajes personalizados. El contenido auténtico, difundido por granfluencers, logra mayor impacto en este segmento.

Mientras los adultos mayores valoran la relajación y la inmersión cultural, la generación Z privilegia la aventura y la búsqueda de experiencias intensas. Según estudios, el 67 % de los mayores de 55 años prefiere viajes de descanso, frente al 15 % de los jóvenes adultos que opta por la aventura.

Existe una clara diferencia en la organización de los viajes: el 22 % de las personas mayores de 55 recurre a agencias de viajes, reflejando una preferencia por la atención personalizada, mientras los jóvenes suelen gestionar sus reservas en línea.

Esta diversidad de preferencias ha llevado a las marcas turísticas a diversificar sus estrategias y crear propuestas inclusivas, que van desde ofertas exclusivas para seniors hasta experiencias inmersivas para los más jóvenes.

La irrupción de los granfluencers en el turismo europeo ha impulsado una renovación en las campañas y en la manera de entender el envejecimiento. Al inspirar a distintas generaciones y abrir nuevas rutas de consumo, estos creadores están moldeando un turismo europeo más abierto y accesible para todas las edades.

