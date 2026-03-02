Qué puede enseñarle al mundo la estrategia china de envejecimiento activo como motor económico del país

La estrategia china de envejecimiento activo combina innovación tecnológica, políticas públicas y cohesión social, sirviendo de modelo global.

Más de 323 millones de personas mayores de 60 años forman parte de la población de China. Representan el 23% del total nacional, según datos del año pasado recopilados por CGTN y Xinhua. Por primera vez, el envejecimiento dejó de ser solo una tendencia demográfica para convertirse en una estrategia de Estado, colocando el envejecimiento saludable y la economía plateada en el centro de las políticas públicas.

China ha trasladado el reto del envejecimiento a una política económica y social articulada. El país impulsa reformas legales, apoyo comunitario y tecnología aplicada para potenciar la autonomía de sus mayores y transformar la longevidad en motor económico, combinando rediseño urbanístico, innovación y apoyo a la economía plateada con visión de futuro.

El avance de la longevidad es tangible: según cifras oficiales reunidas por CGTN, la esperanza de vida en China alcanzó los 79 años en 2024.

Para expertos como el profesor Wang Hongman, director del Instituto de Salud y Sociedad de la Universidad del Sudeste, esto “refleja décadas de progreso en salud pública y desarrollo económico”. Este salto cualitativo llevó a situar el bienestar de las personas mayores como eje del 14.º Plan Quinquenal (2021-2025) y anticipa nuevas prioridades en el ciclo hasta 2030, destaca CGTN.

Shanghai impulsa la economía plateada a través de centros de salud y actividad física para mayores, integrando tecnología, rehabilitación y espacios adaptados.

Las autoridades, tanto a nivel estatal como provincial, fomentan estrategias comunitarias y servicios locales que permiten a los mayores permanecer en sus hogares y comunidades urbanas, beneficiándose de entornos accesibles y apoyo profesional. Programas como las visitas domiciliarias y líneas de asistencia en ciudades como Nantong, provincia de Jiangsu, ofrecen monitoreo básico de salud, apoyo doméstico y acompañamiento social, según detalla CGTN.

Estrategias comunitarias y servicios de proximidad

Los servicios comunitarios emergen como respuesta ante el alto costo de la atención institucional y las limitaciones del soporte familiar. Ejemplos como los comedores para personas mayores en el distrito de Gaochun, Nanjing, aplican tarifas reducidas por rango de edad y ofrecen gratuidad total para quienes superan los 90 años, facilitando tanto la nutrición como la integración social. Además, el reparto de alimentos se dirige a residentes con movilidad limitada, según CGTN.

La economía plateada se proyecta como un sector estratégico, impulsando crecimiento en salud, tecnología y consumo adaptado.

Desde septiembre de 2023, una nueva legislación nacional exige la accesibilidad universal en viviendas y espacios públicos. Durante el 14.º Plan Quinquenal, más de 240.000 vecindarios fueron renovados y se instalaron 129.000 ascensores, lo que benefició a más de 40 millones de hogares y permitió que las personas mayores permanecieran en sus barrios tradicionales, de acuerdo con CGTN.

Innovación tecnológica aplicada al cuidado y la salud de los mayores

En el modelo chino, la tecnología es pilar del envejecimiento saludable. Plataformas digitales de monitoreo, dispositivos inteligentes y aplicaciones de inteligencia artificial permiten atención médica y vigilancia remota en tiempo real. En Pekín y en provincias como Heilongjiang, programas piloto incorporan colchones inteligentes que supervisan signos vitales y alertan a cuidadores frente a cualquier anomalía, según información de CGTN.

Hospitales conectados digitalmente optimizan la atención y coordinación entre profesionales, familiares y pacientes mayores.

El hospital de rehabilitación social de Heilongjiang ilustra la integración tecnológica en los cuidados, conectando a profesionales y familiares a través de redes digitales que ofrecen atención, rehabilitación y respuesta a emergencias en tiempo real. Los datos de salud se almacenan en la nube para una coordinación ágil, lo que, según Wang, “optimizan la asignación de recursos sociales y mejoran la eficiencia del sistema de cuidados”, como recoge CGTN.

El auge de la economía plateada como política de Estado

La economía plateada, consolidada como ámbito estratégico, apunta a un crecimiento notable. Para 2030, la población mayor de 60 años superará los 390 millones y, según proyecciones oficiales citadas por CGTN, en 2035 este sector representará cerca del 10% del PIB nacional, con un valor proyectado de 30 billones de yuanes (USD 4,2 billones). Este avance abarca desde dispositivos inteligentes y robótica hasta turismo y productos adaptados, con un crecimiento del 26,2% en ingresos por turismo senior solo en el primer semestre de 2025, informa Xinhua.

Las políticas estatales promueven incentivos fiscales para empresas especializadas y el fomento de viajes y actividades recreativas entre mayores. De hecho, las personas de más de 60 años realizaron una quinta parte de los viajes nacionales, indicador que ilustra la apuesta por el envejecimiento activo.

Lecciones y proyección global de la estrategia china

La experiencia de China, basada en reformas legales, tecnología puntera y organización comunitaria, convierte el envejecimiento en una fuente de innovación económica y cohesión social. Expertos como Wang sostienen que este enfoque integral constituye un modelo posible para países que busquen abordar los desafíos de una población envejecida, según exponen CGTN.

Hoy, las personas mayores en China asumen un papel activo en la construcción de su bienestar, impulsando una nueva etapa de iniciativa y aportación en la vida social, y consolidando la longevidad como valor y oportunidad colectiva.