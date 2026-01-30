Carta a mis hijos: consejos de una vida de 74 años, lecciones sobre el equilibrio, aprendizajes de la familia y el papel de la amistad

Carlos Ramón Vozzi, médico cardiólogo, investigador y deportista junto a su familia: Paolo, Bianca, Laura —su esposa— y Lara. Carlos y Laura se casaron en 1976 y este año celebran 50 años de matrimonio.

Queridos hijos: Les escribo esta carta, pues quiero dejarles un mensaje fruto de una vida intensa y plena y en la que he recogido experiencias y un poco de sabiduría, la cual quiero compartirles como un aporte más que les facilite el camino de la vida que transitan y seguirán transitando durante los tiempos futuros.

Paso a ordenar, listar y darle una secuencia a los consejos y sugerencias que quiero transmitir y compartir.

Educación y riqueza

Educación y riqueza hacen a buena calidad de vida. Vayan por ellas con cuidado y equilibrio entre vuestros deseos, pasiones, moral y valores. Recordarán que de pequeños, me escucharon muchas veces decir en los almuerzos familiares: “Si la cultura les parece cara, prueben con la ignorancia”, cuando recibíamos algún comentario de los costos de los colegios o actividades educativas complementarias a vuestra educación y todo el dinero que invertíamos para que aprendieran en el colegio y luego idiomas y computación fuera de él.

Hoy esa inversión les dio frutos pues tienen herramientas en vuestro activo cognitivo, que vienen de la educación que les ha permitido desarrollarse con solvencia en un mundo competitivo y exigente para acceder a la materialidad que les da confort y buen vivir.

Hablan diferentes idiomas, son lectores, razonan con pensamiento crítico y exploran bien la capacitación continua y también los placeres a los cuales han sabido manejar con prudencia. Y cuando se han excedido o desviado, supieron volver al equilibrio que requiere la vida. Diferencien siempre los tipos de riqueza (material y espiritual y moral) y sean equilibrados en el cuidado de ellas.

Sé que no es simple el estar en el medio. Entre lo material y lo espiritual. Entre el alma y las tentaciones del cuerpo. Entre el consumo ilimitado y la austeridad. Y es allí donde le sugiero se ubiquen. “Traten de estar en el medio buscando el equilibrio y la estabilidad”

Regla de oro

“El que tiene el oro, hace la regla”. Este aforismo lo vi escrito en inglés en una vidriera de Buenos Aires, muchos años atrás y me quedó grabado para siempre. Hace alusión a disponer la materialidad propia, el oro propio, la riqueza gestada por uno mismo para evitar depender de terceros o intermediarios que se apropien de nuestra producción y nos den la retribución merecida al valor aportado, cuando ellos lo decidan pues ya tienen la riqueza nuestra en sus manos y no recibimos a cambio el valor que corresponde en tiempo y en forma.

Una carta escrita desde la experiencia, dirigida a los hijos como legado vital.

Sean muy cautos al entregar lo propio a terceros. Sean también economistas y adquieran habilidades y know how en esta área de la vida.

Vivir sin la herramienta de la economía es quedar expuesto a los depredadores de un sistema capitalista que es rapaz y no tiene límites en su ambición. Por eso les sugiero se capaciten también en la economía. “Hay que saber venir a los lobos de la estepa y estar preparados para lidiar con ellos” y tengan en cuenta que muchas veces vienen disfrazados de cordero.

Los que vienen con el hambre de lo material, todo les parece poco, te quieren sacar hasta el último centavo, luego someterte con el objetivo de que pierdas tu libertad y te transformes en un esclavo contemporáneo disfrazado con diferentes nombres que ocultan la realidad.

Alteridad

Tengan siempre en cuenta que hay otro que existe igual que ustedes. Ejerciten la alteridad e incorporen a la misma como un hábito. Y cuando digo hábito me refiero al comportamiento sostenido que surge de nuestro carácter y que hace a las virtudes éticas que debemos incorporar para vivir en dicha con nosotros y con los otros.

No declamen el reconocer al otro, simplemente háganlo de una manera simple, gentil y respetuosa. Recuerden que uno es lo que hace y la alteridad se ejerce en la cotidianeidad. En cada acto con el otro o la otra o los otros. No actúen como ombligo del mundo (lamentablemente lo vi más de lo que me hubiera gustado en compatriotas de nuestra amada Argentina) y escuchen más de lo que hablan.

Sean buenos en esto. Sirve de mucho. Y también recuerden que debemos aceptar la diversidad de culturas y creencias. Sean tolerantes con otros puntos de vista y aprecien con respeto las otras opiniones y pensamientos así como los diferentes sentires del alma y la fe.

También sean muy cuidadosos con aquellos que no reconocen la alteridad. Que sólo se escuchan a sí mismos y andan pavoneándose por la vida dando discursos cognitivos autorreferenciales. Cuando identifiquen a estos personajes, tomen distancia y en lo posible aléjense y no pierdan tiempo en intentar dialogar con ellos pues no están dispuestos al diálogo.

Aprendizaje continuo

Nunca dejen de aprender. Sean conscientes de vuestra ignorancia y no titubeen en decir no sé y quiero aprenderlo. Recuerden a Sócrates cuya sabiduría se asentaba precisamente en esto.

Saber lo que no sabía y en consecuencia querer aprender. Y también tengan en cuenta que frecuentemente se enfrentarán con seres humanos que conviven con el déficit intelectual de no saber lo que no saben y esto es muy peligroso. Pues los que no saben que no saben, creen que saben y suelen cometer desastres según el rol o el lugar donde estén actuando.

La vida es educación continua y busquen diversidad en el aprendizaje. Sean alumno y maestro y traten que esto sea un círculo virtuoso donde todos crezcan en su desarrollo cognitivo y humano. Busquen la excelencia en los objetivos que se fijen y apunten a estándares elevados. Es un camino para siempre y es otro hábito que hace a una vida virtuosa y facilita la dicha de la existencia humana.

Finalmente, no olviden la investigación. Lo básico de esta es medir y también lo es leer, indagar, revisar, cuestionarse, preguntarse por qué y buscar nuevas alternativas La investigación clínica siempre lubricó el accionar de mi vida profesional médica y me llevó a sitios de estándares nacionales e internacionales de alto nivel en los cuales pude seguir aprendiendo, investigando con pares y luego volcando los resultados a la práctica diaria de la medicina. Investiguen. Investiguen. Investiguen. Nunca pierdan la curiosidad, ni la duda, ni la capacidad de análisis crítico de los hechos

Vínculos humanos

Tengan siempre presente que nosotros, seres humanos, somos animales que tenemos racionalidad y lenguaje, lo que no quita la animalidad, y que en nuestra anatomía encefálica conviven diferentes regiones del cerebro que hacen a la evolución del homo sapiens durante millones de años.

Y la zona del lóbulo frontal, (de más reciente adquisición), que hace a nuestra racionalidad, no siempre triunfa sobre la parte más primitiva del cerebro vinculada a las emociones, sentimientos y pasiones.

Suele ocurrir, frecuentemente, que la emoción se imponga a la razón. Muchas veces cuando la razón arriba, la emoción ya pasó y accionó y la razón se queda lamentando el no haber podido actuar para evitar las consecuencias de un accionar emocionalmente primitivo y carente de elaboración. ¿Por qué les escribo esto? Para que se protejan de los vínculos y relaciones con otros humanos.

Hay mucha hipocresía, máscaras y velos en quienes se mueven más por impulsos y deseos que por razón y moralidad elaborada y reflexionada. Y se presentan de manera actuada y disfrazada. Con discursos mágicos y encantamientos que intentan apropiarse de nuestro yo y seducirnos engañosamente.

La familia como núcleo de afectos, memoria compartida y pertenencia.

Por eso hay que aprender a descubrir quién es quién para evitar frustraciones, penas y desengaños. Hay que estar apto para que las máscaras no nos engañen y saber desenmascararlas. La vida es compleja. Es más lucha que danza y por eso debemos saber luchar y danzar y poder descubrir quién quiere danzar realmente y quienes solo intentan aprovecharse de nosotros o engañarnos.

Sean cuidadosos y exploren muy bien los vínculos antes de ir tras emociones o impulsos irreflexivos. “Exploren el concepto inteligencia emocional”. Y esto ténganlo muy en cuenta al momento de procesos de decisión que puede marcar un rumbo en vuestras vidas.

Autonomía y libertad

Estos dos términos son de mucha importancia y superan ampliamente los límites que tiene mi carta. No puedo dejar de mencionarlos, aunque brevemente, pues son pilares que sostienen la estructura vital de cada uno de ustedes. Cultiven la autonomía, mucho más que la heteronomía y disfruten y ejerciten la libertad con prudencia y cuidado.

Recuerden que “sólo pierden la libertad aquellos que están dispuestos a perderla”. No se ocupen demasiado de lo que no depende de ustedes. La expansión masiva, “epidémica” de los medios de comunicación en nuestro mundo actual apunta a una nueva manera de esclavitud del humano. Una sofisticada y perversa esclavitud tecnológica, yo diría tecnoilógica, por los resultados que está produciendo.

No se dejen contaminar por los medios masivos de comunicación y las redes sociales que te esclavizan. “Resistan.” Cuando estén dentro de los medios, analicen críticamente los mensajes y el uso de la tecnología que ofrecen para aprender “quién es quién” ya que, aunque son minorías, existen excelentes organizaciones y profesionales de la comunicación que van detrás de la verdad sin ocultos intereses.

Por otro lado, tengan cuidado, en extremo, de los medios de comunicación que son poco objetivos ya que priorizan sus intereses económicos y materiales y el poder que esto les genera. Sepan separar “la paja del trigo”, protejan sus ideas y su racionalidad y su identidad y ejerciten el pensamiento crítico y analítico.

Cuerpo y mente en equilibrio: el cuidado como decisión consciente.

Uno tiene que ser, el ser que es y trabajar mucho en descubrir quién es. Debemos descubrirnos, aprender a ver la realidad y no comer vidrio Así podemos protegernos de quienes desde afuera intentan socavar nuestra autonomía y hacernos esclavos. Recuerden que en la contemporaneidad hay muchos humanos que ya no piensan. Son pensados y lamento decirles que muchos ya están acostumbrados y aceptan que los piensen. La vida en pensamientos de manada dirigida a distancia y en virtualidad

Idiomas

Aprendan idiomas y mejoren la lengua castellana que fue la primera que hablaron. Sigan puliendo las otras. Hoy los tres hablan excelente castellano, inglés, italiano y con diferentes niveles el portugués. Les sugiero piensen en explorar el chino y por otro lado, estudiar a los filósofos que han desarrollado técnicas que profundizan el significado de las lenguas y miran debajo de lo escrito, de lo simbólico, de lo gestual, de lo mágico y de lo perceptual.

La fenomenología y la hermenéutica son una valiosa parte de la Filosofía y es mucho lo que pueden aprender si se animan a transitar esos campos de educación y crecimiento intelectual. Pienso que el mundo les será más accesible al incorporar estudios de la madre Filosofía.

Tengan mucho cuidado en el uso de las palabras. San Agustín decía “las palabras son la vaina del espíritu” o sea que tenemos que ser muy cuidadosos en su manejo ya que son símbolos que usamos para decirle algo a otro y la elección de ese símbolo y la manera en que lo expresamos debe ser cuidadosa para lograr una comunicación profunda con el otro.

Esto también ténganlo muy en cuenta con los niños cuando están creciendo y recibiendo palabras de Uds. Cada palabra que emitimos en nuestros niños en desarrollo queda grabada cual una huella mnémica en los surcos de su memoria para siempre y por eso les recuerdo lo extremadamente cuidadoso cuando hablen con los niños ya que les llenamos páginas en blanco y tenemos que ser muy sutiles en lo que decimos al ocupar el espacio de la mente en evolución de ellos.

Cuidado del cuerpo y de la mente

Tengan presente el acto de cuidar lo que funciona y anda bien. Siempre es preferible estar sano y cuidar la salud que estar enfermo y tratar la enfermedad.

Ante la pregunta ¿Cuidamos la salud o tratamos la enfermedad? Siempre primero el cuidado de lo sano. Siempre. He aprendido que la palabra cuidado, viene del latín “cogitatus” que significa reflexión, pensamiento, interés reflexivo que uno pone en algo Vemos que el cuidado, la acción de cuidar, implica una predisposición mental. Un pensamiento en potencia que luego se transforma en acto. Cuidar implica primero el reflexionar, el pensar y elaborar y luego el accionar.

Carlos Ramón Vozzi, integrante del seleccionado argentino de waterpolo Los Pampas +65.

Paso a la acción luego que elaboro y pienso. Cuando piensen en cuidar tengan en cuenta que es lo que van a cuidar. ¿A dónde voy a cuidar? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué?

Son varias preguntas que debemos responder en nuestra mente para desarrollar el Plan de Cuidado que luego vamos a volcar en quien o quienes es el objeto o sujeto de nuestro cuidado y también tengan en cuenta una pregunta clave: ¿Quién cuida al cuidador?

Pues muchas veces les tocará ser líderes en cuidar a la familia, a una organización de trabajo, a un equipo deportivo, etc. y cuando se ejerce el liderazgo, pocos tienen en cuenta el cuidado del líder cuidador y ustedes tienen que pensar quiénes los van a cuidar. No se queden solos. Somos interdependientes. No jueguen a ser héroes. Cuiden y sean cuidados.

Por otro lado, cuiden mucho el cuerpo. Más allá de los textos y los pensamientos filosóficos y neurocientíficos, nuestro cuerpo es una maravilla que hemos recibido desde el primer día de nuestra vida y debemos cuidarlo como el tesoro más preciado.

Cuidar el cuerpo requiere dedicación y también el hábito del cuidado. La actividad física tiene que ser diseñada a la medida de cada cuerpo. De cada anatomía y fisiología y de cada aptitud y actitud para hacerlo. Tienen que ejercitarlo y cuídalo en su forma, en sus funciones, en su belleza y su estética. Amen a su cuerpo con cuidado y eviten el narcisismo, el pavoneo y la autoreferencia como modelo.

El deporte como escuela de disciplina, estrategia y trabajo en equipo.

Veo con alarmante frecuencia mujeres y hombres, jóvenes y adultos y mayores haciendo ejercicios con dispositivos que los distraen de su cuerpo tales como celulares, teléfonos móviles, audífonos y televisores con pantallas que distraen su atención y focalización en el cuerpo y hacen que la mente va por un lado y el cuerpo por otro.

Esto no es bueno. El cuerpo y la mente deben estar focalizados en la actividad física y no distraerse con pensamientos alternativos estimulados por dispositivos protésicos que hacen que el movimiento y la dinámica de la acción esté descuidado.

Por eso el trabajar en el cuidado del cuerpo, reitero es un trabajo, implica tener bien claro que es lo que se está haciendo y no desperdiciar el tiempo en exhibiciones corporales narcisistas desfilando nuestra figura con decoraciones artificiales o en exhibirse en clubes y gimnasios con la última ropa o vestimenta deportiva que disponemos para cubrir nuestra corpórea humanidad con símbolos de valor superfluo que en nada aportan al verdadero cuidado de nuestro amado cuerpo.

Así como deben focalizarse en el cuidado del cuerpo también lo deben hacer con vuestra mente y alma y no permitir que el cuidado del cuerpo sea lo exclusivo de vuestro hábito de cuidado para disponer de un cuerpo esbelto y atractivo y tener dentro vuestro una mente hueca y frágil. Cuerpo y mente en equilibrio y cuidado. Busquen siempre la homeostasis entre ellos y la excelencia en el cuidado de ambos.

Y cuando digo mente, digo lo que hace al ser junto al cuerpo y nos hace relacionarnos con nosotros en actividad intrarelacional y con el mundo en actividad interrelacional.

Representar al país después de los 65 como expresión de compromiso y vigencia.

Allí habita la mente, en los espacios intra e intersubjetivos y es allí donde debemos cuidarla y saber que es tan valiosa como nuestro cuerpo para el logro de la homeostasis, de la estabilidad psico-física tan necesaria para poder ir al encuentro de la vida social donde habitamos. Nuestra mente es otro fenómeno maravilloso que debemos cuidar, apreciar, valorar y amar.

Familia

Les sugiero vayan en busca de una familia que sean los suyos. Vuestro clan, una pequeña tribu donde se cultive el respeto, el cariño y los afectos. Con mucho cuidado pues son tareas delicadas, con tensiones sensibles y sutiles. No se quieran imponer y si les toca liderar, sean más persuasivos que dictatoriales. La familia es una organización humana compleja y como tal deberán asumirla.

La vitalidad amorosa sostiene, dentro de la organización familiar, la tranquilidad y la paz necesaria para la vida en armonía y dicha. Soy consciente que ustedes viven, en la cotidianeidad de este Siglo XXI, una sociedad donde la organización familiar está en una profunda crisis y donde la subsistencia de las familias es cada vez más corta por la elevada tasa de divorcios, separaciones y vínculos nuevos donde la creación de vida no necesariamente pasa por el acto íntimo en la copulación de un hombre y mujer.

Muchos niños nacen de bancos de óvulos y espermatozoides y no son aislados los casos de parejas y matrimonios homosexuales Les aconsejo que traten de preservar una familia donde los eslabones estén firmemente unidos y que los integrantes, los familiares, sean parte de una red de cuidado y protección ya que nosotros humanos seguimos siendo frágiles, vulnerables y dependemos los unos de los otros para cuidarnos y protegernos Y traten de crear valores comunes a los miembros de la familia.

Compartiendo con la pareja, elaborando con ella o con él y luego educando en esos valores a los niños en su crecimiento y desarrollo Hoy compartimos que en nuestra familia la cultura, la educación, el respeto al otro, los idiomas, el trabajar y emprender, la creación de riqueza, la tolerancia al disenso, la solidaridad en las malas son valores comunes a todos y a cada uno y que nos siguen como una marca a través de los años Nos vemos seguidos, nos celebramos, nos abrazamos y besamos, viajamos juntos, nos disfrutamos y ocupamos por el devenir de cada uno.

Cuiden este modelo familiar y mejórenlo y pulan los defectos. Nos da mucho bienestar y somos dichosos cuando estamos juntos Amen, cuiden, valoren, atesoren y trabajen diariamente para sostener la familia, el amor a ella y a todos y cada uno de sus integrantes.

Carlos “Chachi” Vozzi, jugador rosarino de waterpolo, Pampas +65 junto a su hija médica.

Así el camino de la vida se hace dichoso, en ocasiones de plena felicidad y sobre todo nos hace sentir que no estamos solos y que cuando muchas veces nos preguntamos porque estamos aquí, para qué existimos, adónde vamos y tanto cuestionamiento existencial, allí es cuando el faro de la familia ilumina, te orienta en la neblina, te acoge, da calma y serena.

Compañía y amistad

Nunca dejen de valorar y agradecer a quien te acompañó en el camino, aún cuando el devenir genere separaciones que sean, en principio, irreconciliables. Lleven presente el recuerdo de vuestra familia de origen y cuiden la que formaron. Cuiden amorosamente a vuestra pareja, esposa o esposo, a los hijos, a los abuelos y a sus hermanos y parientes y sepan cultivar la amistad con delicadeza y sensibilidad.

Las amistades es tema de elaboración y reflexión. A mi edad y con el paso de los años me queda la experiencia que muchas veces los amigos son transitorios y como consecuencia de la emocionalidad y el impulso de la juventud y con el tiempo ellos se pierden o los perdemos al ver que los valores que ponen en juego en la vida, son diferentes a los nuestros.

Son pocos los amigos que tengo y no les sugiero que intenten que sean demasiados. Que sean pocos y buenos y que puedan compartir tanto en las buenas como en las malas en ambientes de ética y moral común.

En el mundo que ustedes hoy discurren las amistades se crean, frecuentemente, virtualmente y se cultivan de manera diferente a como yo lo viví y esto ya escapa a mi percepción pues no participo de ese modelo de vínculo. Solo puedo decirles que los vínculos amistosos que generen sean sinceros, claros, transparentes y valiosos y eviten perder energía en relaciones de amistades supuestas donde el concepto esté banalizado y los intereses de unos y otros estén enmascarados.

Escuchar más de lo que se habla como ejercicio de respeto al otro.

Eviten entonces vínculos tóxicos disfrazados de amistad que sólo dañan y les comparto que con el paso del tiempo, las heridas del espíritu tardan más en cerrar y el impacto en el cuerpo, fruto de daños emocionales, suele ser cada vez más intenso y dañino No confundan compañeros de trabajo con la amistad de amigos.

Pues esto suele, en ocasiones, llevar a perderlos ya que muchas veces se tiene que tomar decisiones en ambientes de trabajo y gestión muy distintos a aquellos donde nació y cultivaron la amistad y en esos nuevos escenarios pueden aparecer tensiones y choques que afectan y deterioran los vínculos amistosos.

Es una tarea que requiere cuidado y dedicación el preservar la amistad en el tiempo. No les será simple lograr amigos de “largo plazo” y verán que con el tiempo van quedando pocos, por eso les reitero que los cuiden, que “rieguen” la amistad y siempre tengan presente a los amigos que estuvieron en las malas, sobre todo en las malas, cuando la vida se te hizo difícil, pues en las buenas suelen brotar espontáneamente y en las malas quedan pocos a tu alrededor.

Finalmente les aconsejo ser prudentes. Ser prudente en la vida hace también a la conducta de un humano virtuoso. Y en esto tienen que aprender de Aristóteles que se refiere al término phronesis en alusión a la prudencia y al hombre, el phronimos que se comporta como tal Es bueno que lo tengan en cuenta pues existe la ética teórica y la práctica que es la que actuamos en el diario accionar en nuestra vida cargada de contingencias.

Acá se evidencia la prudencia moral práctica al querer aplicar normas universales que no siempre representan lo que está ocurriendo en el momento que los hechos se revelan y despliegan.

Ustedes son uno más de millones de humanos que pasamos un tiempo en la vida. Disfrútenla ya que tuvieron el privilegio DE SER UN HUMANO VIVO. ¡Esto es un milagro!

Cuando tengan mis 74 años, el mundo será muy distinto por la VERTIGINOSIDAD y VELOCIDAD del devenir actual Yo no estaré en el cuerpo y quizás mi alma errante esté buscando un espacio, un hueco donde morar. O quizás no haya más que este recuerdo.

“Escribí estos consejos y reflexiones desde la profundidad de mi ser. Bien desde el fondo emergió y pude desplegarlos ampliamente en este escrito.”

Para ustedes, que me han querido y los quiero muchísimo y que continuarán en vuestra existencialidad, cuando yo no esté. El tren de la vida sigue en el tiempo y la finitud nos hace bajar de él en algún momento predestinado e incierto.

Muchas gracias por acompañarme en este recorrido

Amorosamente

Pa.