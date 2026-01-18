Generación Silver

Invertir en longevidad: los cinco sectores que redefinen la economía global

Conforme se acerca 2050, sectores como salud, tecnología médica, servicios domiciliarios y finanzas adaptadas a la longevidad emergen como focos de inversión con atractivo estructura

Guardar
El envejecimiento poblacional acelera cambios
El envejecimiento poblacional acelera cambios estructurales en los mercados financieros globales.

La población mundial de personas mayores de 60 años continúa creciendo rápidamente y se proyecta que, para 2050, casi el 22 % de la población global superará esa edad, con una mayoría viviendo en países de ingresos medios y bajos. Este fenómeno está dando lugar a un mercado en expansión.

Salud y farmacéuticas: el epicentro del cambio

El sector salud concentra la atención inversora más sólida. El aumento de la esperanza de vida va acompañado de una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, osteoporosis y diabetes, condiciones que son más frecuentes entre adultos mayores y que demandan soluciones médicas especializadas.

Empresas líderes como AbbVie, Amgen, Stryker y Dexcom están ampliando su enfoque hacia poblaciones envejecidas, invirtiendo en tratamientos para Alzheimer, terapias para enfermedades crónicas y dispositivos médicos diseñados para mejorar el manejo de condiciones relacionadas con la edad.

Farmacéuticas y biotecnológicas orientan su
Farmacéuticas y biotecnológicas orientan su investigación a enfermedades asociadas al envejecimiento.

Este segmento no solo absorbe grandes proporciones del gasto en salud sino que también ofrece rentabilidad defensiva para los fondos, dado que la demanda de tratamientos críticos tiende a mantenerse estable incluso en períodos de turbulencia económica.

Tecnología médica y dispositivos domiciliarios

La tecnología aplicada al cuidado constituyó uno de los focos de mayor innovación y atracción de capital en los últimos años. Sistemas de monitoreo continuo, como los dispositivos portátiles que rastrean niveles de glucosa o signos vitales, han ganado mercado entre adultos mayores y aseguradoras que buscan reducir costos de hospitalización.

Dispositivos médicos y tecnologías de
Dispositivos médicos y tecnologías de monitoreo remoto ganan protagonismo en la atención domiciliaria.

Innovaciones como monitores cardíacos con inteligencia artificial o sensores de salud integrados en entornos domésticos están transformando la atención sanitaria, ofreciendo datos que permiten intervención temprana y mejores resultados clínicos.

Servicios domiciliarios y modelos de atención comunitaria

Más allá del equipamiento, florece un sector de servicios domiciliarios y modelos de atención integrada. Programas como PACE (Program of All-Inclusive Care for the Elderly) en Estados Unidos combinan atención médica continua con soporte comunitario y son vistos como modelos replicables en otros mercados, generando interés inversor creciente.

Estos servicios responden a una demanda estructural: muchas personas mayores prefieren vivir en sus hogares por más tiempo, con atención médica accesible y soporte integrado, lo que impulsa inversiones en cuidado domiciliario, enfermería especializada y servicios relacionados.

Tecnología “age-friendly” y plataformas digitales

La digitalización de servicios para adultos mayores —desde aplicaciones que conectan con transporte o compras hasta plataformas de educación y redes sociales adaptadas— representa un nicho de alto crecimiento. El desarrollo de apps y sistemas amigables, junto con soluciones de IoT (internet de las cosas) para hogares inteligentes, responde a un segmento de consumo que busca autonomía y conectividad.

Plataformas digitales adaptadas a personas
Plataformas digitales adaptadas a personas mayores amplían el ecosistema tecnológico de la silver economy.

Estas tendencias consolidan un ecosistema tecnológico que va más allá de los dispositivos médicos, abarcando entretenimiento, comunicación, movilidad y servicios digitales que facilitan la vida cotidiana de personas mayores.

Finanzas y productos adaptados a la longevidad

El envejecimiento poblacional está reconfigurando la oferta financiera. Los productos diseñados para asegurar ingresos durante largas jubilaciones —como rentas vitalicias, seguros vinculados a longevidad o instrumentos financieros adaptados al perfil de riesgo de las personas mayores— conocen un incremento de interés entre gestores de activos e instituciones financieras.

La expansión de soluciones de retiro, productos de ahorro y seguros que consideran expectativas de vida más largas refleja la necesidad de gestionar riesgos asociados a la longevidad, tanto para individuos como para mercados financieros.

Un mercado en expansión

Los datos más recientes apuntan a que la silver economy está lejos de ser un nicho de mercado: se trata de una transformación estructural a gran escala, respaldada por cifras demográficas claras y un abanico de sectores interconectados que generan demanda sostenible.

Para los inversores, este cambio exige mirar más allá de los activos tradicionales y evaluar oportunidades que integren ciencia, tecnología y servicios sociales, no solo como respuesta a una tendencia demográfica sino como una estrategia de largo plazo con impacto real en la vida de millones de personas.

Temas Relacionados

Economía plateadaEnvejecimiento demográficoMercado séniorEdadismoEnvejecimiento activoComisión EuropeaInnovación empresarialgeneracion silver

Últimas Noticias

Seis trucos sencillos para quemar grasas y cumplir los buenos propósitos de enero

Después de los festejos de fin de año y las vacaciones, solemos tomar resoluciones positivas sobre nuestra dieta, o proponernos el abandono de malas costumbres en materia de ingesta y sedentarismo

Seis trucos sencillos para quemar

Eve Grynberg, retratista de la generación silver: “Quiero mostrar que las mujeres de 50, 60, y más, son fabulosas”

“Las fotos que inundan el Instagram de perfección con la IA me cansaron. Yo soy fanática de las imperfecciones, por eso me gusta sacar fotos de personas maduras; las imperfecciones me desafían”, dice esta francesa, que ya se siente mitad argentina, y que “renació” con el confinamiento del 2020

Eve Grynberg, retratista de la

Quiénes son los ‘grandfluencers’ chinos y cómo narran la vida cotidiana en las redes sociales

Nuevas generaciones descubren formas inéditas de comunicación y encuentran referentes en relatos intergeneracionales y espacios inclusivos

Quiénes son los ‘grandfluencers’ chinos

San Martín y el Cruce de los Andes, la épica que aprendimos en el colegio y el relato a transmitir: el rol de los silver como puente generacional

Hoy se cumplen 209 años del inicio del cruce y, en el aniversario de esta gesta fundante, el licenciado Gastón Vargas, la doctora en Educación Claudia Romero y la especialista en didáctica Gisela Andrade analizan cómo transmitirla a las nuevas generaciones

San Martín y el Cruce

“El prejuicio lleva a pensar a las personas mayores como dependientes, pasivas, y no es la realidad”

Variadas propuestas de encuentro operan como catalizadoras silenciosas de memoria colectiva y diálogo entre generaciones, abriendo caminos para nuevas perspectivas sobre envejecimiento activo

“El prejuicio lleva a pensar
DEPORTES
River Plate cerró su pretemporada

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

El fuerte choque entre el arquero de River Santiago Beltrán y Abel Hernández: las lágrimas del jugador de Peñarol

El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

TELESHOW
Santiago “Bati” Larrivey y su

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

Gabriela Sari y su emotivo presente en Mar del Plata: “Hay noches en las que mi hija Donna me acompaña al teatro”

“Una vil mentira”: la contundente respuesta de Mirtha Legrand a la versión de romance entre Juana Viale y Macri

La noche de las confesiones inesperadas en MasterChef Celebrity: “¿Con quién estarías del elenco?

El impactante look rosa de Mirtha Legrand en su segunda noche en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Un tratamiento para dejar de

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial