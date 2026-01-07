Generación Silver

Un programa de movimientos básicos, inspirados en bebés, son la clave para combatir el dolor lumbar

Participantes de un plan piloto en Adelaida experimentaron una disminución significativa de molestias y mayor seguridad en actividades diarias, gracias a una propuesta que retoma patrones motores esenciales y educación sobre gestión del dolor

Un nuevo enfoque para el tratamiento del dolor lumbar crónico ha surgido desde Adelaida, Australia. Un estudio piloto reveló que un programa de ejercicios inspirado en los movimientos primarios de los bebés, como rodar y gatear, es capaz de reducir el dolor, mejorar el equilibrio y aumentar la confianza en personas con molestias lumbares persistentes.

Origen y características de Motum

El programa, denominado Motum, fue desarrollado por fisioterapeutas de la University of South Australia. Su principal objetivo es ayudar a los participantes a reaprender patrones motores esenciales y a reconstruir la conciencia corporal mediante ejercicios realizados en el suelo. A diferencia de los métodos empleados en la fisioterapia convencional, Motum se aleja de la fuerza o la resistencia para concentrarse en movimientos graduales, fáciles de realizar y comprensibles para personas con diferentes hábitos y condiciones físicas.

Los creadores del programa priorizaron la seguridad y la adaptabilidad, incorporando además educación básica sobre anatomía y gestión del dolor. El diseño favorece la progresión paulatina, desde movimientos muy sencillos hasta otros de mayor complejidad, siempre guiados por profesionales que personalizan las actividades en función de la capacidad de cada participante.

Metodología del estudio y ejercicios aplicados

La investigación, publicada el 1 de diciembre de 2025, involucró a personas diagnosticadas con dolor lumbar crónico no específico. Estas asistieron a un ciclo de 12 semanas donde, en las primeras cuatro semanas, los protagonistas fueron movimientos como rodar, gatear y arrodillarse. Estas acciones permitieron recuperar el control motor y sentar una base sólida para desafíos posteriores.

Durante las ocho semanas siguientes, los ejercicios evolucionaron incorporando posturas y desplazamientos más complejos. La supervisión de fisioterapeutas garantizó el correcto desarrollo de cada práctica, ajustando la intensidad y la dificultad según los avances observados en cada individuo. El objetivo fue en todo momento favorecer la autonomía y la participación activa de quienes integraban el grupo de estudio.

Resultados y percepción de los participantes

Los datos, publicados en la revista Musculoskeletal Science and Practice, indicaron que los participantes experimentaron una disminución significativa del dolor al finalizar el programa. Además, se registraron mejoras claras en el equilibrio y la seguridad para desempeñar tareas cotidianas. Estos avances marcan una diferencia importante frente a otros tratamientos, que muchas veces no logran ofrecer soluciones apreciables y sostenidas en el tiempo.

Las entrevistas y cuestionarios realizados a los participantes confirmaron el impacto positivo de Motum. La mayoría manifestó que los ejercicios incorporados en el programa resultaron accesibles y pusieron en práctica los conocimientos adquiridos fuera de las sesiones supervisadas. Para muchos, fue la primera vez en años que percibieron un progreso real en el control del dolor y una recuperación de la movilidad.

Opiniones de los responsables e impacto social

Alice Farmer, principal responsable del estudio y candidata a doctorado, afirmó la importancia de volver a los movimientos más elementales para reducir el malestar: “El dolor lumbar no discrimina. Afecta a personas de todas las edades y orígenes. Motum fue diseñado para ayudar a las personas a recuperar el control y reducir el malestar”, señaló Farmer. Su testimonio subraya el potencial transformador de este tipo de propuestas.

Jacinta Brinsley, co-investigadora, enfatizó el papel del compromiso y la confianza: “El compromiso es fundamental. Si las personas no disfrutan o confían en un programa, simplemente no lo harán. Motum logró lo contrario: los participantes asistieron, se sintieron seguros y notaron cambios significativos”. Para Brinsley, acompañar el proceso y generar un ambiente de seguridad fue clave para el éxito alcanzado.

Dolor lumbar crónico: dimensión del problema y desafíos

El dolor lumbar crónico constituye la principal causa de años vividos con discapacidad a escala mundial, afectando a más de 600 millones de personas. En Australia, el costo económico supera los USD 4.800 millones cada año. La magnitud del desafío y la efectividad limitada de los abordajes clásicos hacen imprescindible la búsqueda de soluciones nuevas, económicas y adaptables, como Motum.

Los resultados positivos observados en este estudio piloto abren la puerta a investigaciones de mayor alcance. Los autores enfatizan la necesidad de realizar ensayos clínicos con grupos más numerosos para validar los beneficios reportados. Un enfoque basado en movimientos básicos y recuperación del control motor se perfila como una alternativa prometedora para quienes buscan mejorar la calidad de vida y retomar la autonomía perdida por el dolor lumbar crónico.

