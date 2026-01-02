Cómo se consideraba a la vejez en la antigua Grecia: respeto, poder y sabiduría compartida

En la Grecia clásica, la vejez fue pensada como una etapa asociada a la experiencia y al juicio, no solo al declive físico.

En la antigua Grecia, la vejez no era percibida únicamente como el paso del tiempo biológico, sino como la adquisición de un estatus social reconocido, un símbolo de poder y un referente en la estructura de la comunidad.

En contraste con sociedades actuales, donde la tercera edad con frecuencia se asocia al aislamiento o la retirada de la vida pública, en el mundo helénico los ancianos desempeñaban papeles activos y determinantes; su memoria y experiencia configuraban la base tanto de la vida cotidiana como del ámbito político.

La ancianidad, más que un hecho biológico, suponía un reconocimiento colectivo. Ser anciano significaba ser transmisor de saberes, custodio de la memoria y poseedor de un capital de autoridad moral que otorgaba influencia en la toma de decisiones.

La tradición histórica muestra que los mayores distaban del “retiro”: su palabra era escuchada y su experiencia tenía un peso fundamental, especialmente en los ámbitos político y judicial. El análisis académico de Atanasios Diamandopoulos sostiene que la vejez conformaba un pilar de la organización social griega y un archivo vivo de sabiduría.

La ancianidad como estatus y poder en las instituciones

En el plano institucional, destaca el ejemplo de la Gerusía en Esparta, integrada por ciudadanos mayores de sesenta años. Este consejo de ancianos concentraba funciones legislativas y judiciales, y ejercía un poder decisorio central en la vida política de la ciudad.

Para la medicina antigua, el envejecimiento formaba parte del orden natural de la vida.

En la tradición griega, especialmente en el imaginario espartano, mientras los jóvenes asumían la defensa militar, los mayores ocupaban los espacios de deliberación y gobierno. En Atenas, aunque no existía un consejo exclusivo de ancianos, la experiencia y el dominio de la retórica otorgaban a los hombres de mayor edad un peso significativo en la Asamblea y en los tribunales populares.

La experiencia y el saber pesaban más que la fuerza física, y los mayores ejercían un rol preponderante en el debate público y judicial, lo que evidencia la confianza en el valor intergeneracional.

Perspectivas filosóficas sobre la vejez

El pensamiento griego clásico ofrece matices fundamentales para comprender la vejez como categoría social y moral. Platón, en obras como La República y Las Leyes, asoció la edad avanzada con cualidades como la moderación, la prudencia y el dominio de sí. Consideraba que, una vez atenuadas las pasiones juveniles, los hombres mayores estaban en mejores condiciones para gobernar y administrar justicia, no por la edad en sí misma, sino por la experiencia y el equilibrio alcanzados.

Según el análisis académico de Diamandopoulos, Platón distinguía dos posibles actitudes frente a la vejez: la continuidad de una vida activa en la comunidad y el retiro contemplativo. Sin embargo, sostenía que quienes alcanzaban la sabiduría tenían un deber social ineludible: regresar a la polis para compartir ese conocimiento, asumir funciones de orientación y actuar como mentores de las generaciones más jóvenes.

Aristóteles ofreció una mirada ambivalente: reconoció la experiencia de los mayores, pero advirtió sobre el desgaste del cuerpo.

Aristóteles, en cambio, adoptó una postura más ambivalente. En textos como Retórica y De Anima, vinculó el envejecimiento con el deterioro fisiológico, una mayor inclinación a la cautela y, en algunos casos, a la desconfianza, así como con una disminución de la iniciativa. No obstante, reconoció a los ancianos como custodios de la experiencia acumulada y analizó el proceso de morir en la vejez con una mirada serena, comparándolo con la extinción gradual de una llama, más que con una ruptura abrupta.

Plutarco añadió una dimensión ética al debate. Sostuvo que la calidad de la vejez depende en gran medida de los valores, hábitos y habilidades cultivados durante la juventud. Según su visión —recogida también por Diamandopoulos—, la plenitud interior y la sabiduría actúan como una fuente de calor que protege frente a las dificultades propias del envejecimiento. El respeto social hacia los ancianos, advertía, no debía fundarse únicamente en la edad cronológica, sino en la trayectoria vital y en la actitud sostenida a lo largo de la vida.

Galeno, desde una perspectiva médica y filosófica, afirmó el carácter inevitable del envejecimiento y desalentó la búsqueda de elixires o remedios milagrosos. Su enfoque subrayó la necesidad de aceptar las “limitaciones de la edad” como parte del orden natural y promovió el cuidado mutuo entre jóvenes y mayores como principio fundamental para la cohesión social.

Mitos, cultura visual y percepción de los ancianos

La mitología griega no idealizó de manera uniforme la figura del anciano. Personajes como Néstor, en La Ilíada, encarnan el modelo del consejero experimentado, cuyo valor reside menos en la fuerza física que en la palabra y el juicio. Tiresias, el adivino ciego, simboliza una sabiduría desligada del vigor corporal, mientras que Gerás, personificación de la vejez, aparece como una figura ambigua: tan respetada como temida, asociada tanto al desgaste como a la autoridad del tiempo vivido.

Las representaciones visuales reforzaron la aceptación social del paso del tiempo.

En el plano artístico, esculturas y cerámicas griegas representaron la vejez con rasgos realistas, mostrando cuerpos encorvados, arrugas y barbas largas sin intención de ocultar el paso del tiempo. Estas imágenes refuerzan la aceptación de la vejez como una etapa legítima de la vida y subrayan la función social de los mayores como jueces, maestros y consejeros, más que como figuras marginales.

Tensiones culturales y legado contemporáneo

El imaginario colectivo de la cultura griega osciló entre el respeto debido a los mayores y el reconocimiento de las limitaciones físicas propias del envejecimiento. El análisis de Diamandopoulos señala que estas tensiones no anulaban el papel público de los ancianos, sino que impulsaban una redefinición constante de la ancianidad como fenómeno social y cultural, más allá de lo estrictamente biológico.

La cultura griega entendió la ancianidad como una etapa de adaptación, no de exclusión.

Estas reflexiones atravesaron la literatura, la filosofía y el arte, donde se tematizó tanto la necesidad de cuidado hacia los mayores como la importancia de su participación activa en la vida comunitaria. La responsabilidad del anciano consistía en adaptar sus funciones a las capacidades cambiantes sin renunciar a su aporte al equilibrio social.

El contraste con el presente resulta evidente. En muchas sociedades contemporáneas, el lugar de los mayores se ha desplazado de la palabra y la decisión hacia ámbitos marcados por la pasividad y la dependencia. La experiencia de la antigua Grecia —sin constituir un modelo ideal ni exento de contradicciones— invita a reconsiderar hasta qué punto es posible recuperar el valor de la inclusión intergeneracional y el reconocimiento activo de la voz de quienes han acumulado experiencia.

Así, la lección griega mantiene vigencia: el respeto y la utilidad social de la vejez no dependen únicamente del paso del tiempo, sino de la relación que cada generación establece con sus mayores. Escucharlos o relegarlos no es un gesto neutro, sino una decisión que define el horizonte ético de una sociedad.