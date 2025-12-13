Dick Van Dyke cumple 100 años: ejercicios y hábitos que lo mantienen activo

El actor inicia el día con ejercicios suaves y estiramientos para activar el cuerpo (@official_dick_van_dyke)

Cuando la luz roja se encendía en los estudios de grabación de “The Dick Van Dyke Show”, una sonrisa inconfundible y una energía contagiosa dominaban la escena. Décadas después de conquistar al público como protagonista de series emblemáticas y musicales como “Mary Poppins” y “Chitty Chitty Bang Bang”, Dick Van Dyke sigue sorprendiendo: hoy, 13 de diciembre celebra su cumpleaños número 100 sin abandonar la pista de baile ni el gimnasio. Convertido en referente de longevidad y vitalidad, el actor atraviesa el siglo con la misma disciplina y actitud que lo posicionaron como uno de los rostros más queridos de la televisión y el cine estadounidenses.

El secreto de la longevidad: una rutina inquebrantable

El actor de “Una noche en el museo” convirtió la constancia física en uno de los pilares de su extensa longevidad.

Al menos tres veces por semana va al gimnasio, acompañado muchas veces por su esposa, Arlene Silver, o algún amigo. Allí, dedica sesiones de una hora que combinan ejercicios de fuerza, abdominales, estiramientos y posturas de yoga. La singularidad de su entrenamiento radica en el modo lúdico: quienes lo han visto entrenar —como el protagonista de “Cheers”, Ted Danson— narran cómo intercala pasos de baile mientras se desplaza entre las máquinas de pesas, manteniendo viva la esencia de sus personajes musicales.

En el gimnasio, Dick Van Dyke suma fuerza y flexibilidad, acompañado por su esposa Arlene Silver

En entrevistas recientes sostuvo: “Siempre he ejercitado. Hago ejercicios tres veces por semana en el gimnasio. Muchos amigos de mi edad ya no pueden, y yo creo que mi disciplina es la razón por la que sigo en movimiento.”

Su actividad física se traslada al hogar. El protagonista de “Chitty Chitty Bang Bang” utiliza la piscina para nadar con regularidad y se asegura de realizar ejercicios de movilidad articular y equilibrio, adaptando el esfuerzo a las posibilidades de cada momento. El objetivo no es la exigencia, sino la continuidad y el disfrute.

Día a día: hábitos que marcan la diferencia

El intérprete inicia sus mañanas con estiramientos y movimientos suaves, buscando preparar el cuerpo para la jornada. Prefiere desayunos sencillos con frutas frescas y mantiene una alimentación sin excesos.

El cuidado de la mente, según suele contar, es tan importante como el del cuerpo: dedica tiempo a leer, resolver juegos mentales y mantenerse al tanto de la actualidad, convencido de que la curiosidad permanente es clave para desafiar la edad.

El protagonista de “Chitty Chitty Bang Bang” combina pesas y baile durante sus sesiones de entrenamiento (@official_dick_van_dyke)

“Me siento muy bien a los 100 años. A veces tengo más energía que otras, pero nunca me levanto de mal humor. Me siento como si tuviera 15 años”, afirmó en una entrevista con The New York Times.

Durante el mediodía alterna caminatas alrededor de su casa y ejercicios sencillos, compartiendo la mesa y la conversación con su esposa. Las tardes habitualmente están reservadas para encuentros familiares; el versátil actor suele organizar actividades en su jardín para nietos y bisnietos, e incluso planea instalar una tirolesa para incentivar las visitas y las risas colectivas. No pierde oportunidad para reunir a los más chicos y enseñarles algún paso de baile o sumarse a una canción.

Mentalidad positiva y vida afectiva

El legendario comediante atribuye buena parte de su vitalidad a la gestión emocional y al cultivo de un entorno amoroso.

Según declaró a la revista People, prefiere evitar cualquier rasgo de ira o resentimiento: “La ira carcome a la gente por dentro”. Su filosofía prioriza el humor cotidiano y la gratitud, elementos que considera tan fundamentales como el ejercicio para envejecer saludable. También agregó: “He logrado evitar la ira y el odio a lo largo de mi vida, lo que es una de las principales cosas que me hicieron seguir adelante”.

El exprotagonista de “The Dick Van Dyke Show” valora la cercanía con sus seres queridos y destaca la importancia de compartir tiempo verdadero en familia. Su esposa, con quien comparte la vida cotidiana, lo ayuda a permanecer enfocado en una rutina equilibrada y a experimentar cada día como algo especial.

Siempre dispuesto a experimentar cosas nuevas, el artista que apareció recientemente en un videoclip de la banda “Coldplay” continúa participando en proyectos creativos y mantiene una agenda activa. La publicación de su libro “100 Rules for Living to 100” agrupa anécdotas, consejos prácticos y reflexiones surgidas a lo largo de un siglo de vida.