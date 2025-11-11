Cómo reinventan los países más avanzados la rehabilitación para adultos mayores

La OMS advierte que la demanda de rehabilitación supera la capacidad instalada en la mayoría de los sistemas de salud.

La rehabilitación geriátrica es un componente esencial en los sistemas de salud que enfrentan el desafío del envejecimiento acelerado de la población.

Países como los Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Suiza, Australia y Nueva Zelanda han desarrollado modelos integrados que combinan atención médica, rehabilitación y apoyo comunitario, logrando avances notables en la recuperación funcional y la calidad de vida de las personas mayores.

Analizar estas experiencias internacionales brinda a Argentina la posibilidad de identificar prácticas exitosas y desafíos, con el objetivo de fortalecer su propio sistema de rehabilitación geriátrica.

Panorama global y criterios de excelencia

El panorama internacional, según la European Geriatric Medicine Society (EuGMS), muestra que la mayoría de los países europeos ofrecen servicios de rehabilitación para adultos mayores, aunque existen diferencias significativas en reconocimiento formal, cobertura y especialización.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en que los sistemas más efectivos se distinguen por la cobertura universal, la integración entre atención médica y cuidados de largo plazo, el uso de tecnología de apoyo y la existencia de políticas específicas para la rehabilitación.

La OECD considera a los países nórdicos referentes en programas costo-efectivos de rehabilitación comunitaria.

Países como Noruega, Suecia, Suiza y los Países Bajos aparecen de manera recurrente entre los mejor valorados en indicadores de envejecimiento saludable y bienestar de las personas mayores. Sin embargo, la OMS advierte que la demanda de servicios de rehabilitación supera ampliamente la oferta en muchos países, lo que obliga a una expansión constante de la cobertura y la integración de modelos.

Países Bajos como referente en modelos integrados

Entre los referentes internacionales, los Países Bajos se destacan por su modelo integrado de rehabilitación geriátrica. De acuerdo con SpringerLink y la EuGMS, este país presenta una de las ratios más altas de departamentos de rehabilitación geriátrica por habitante en Europa.

La fortaleza de su sistema radica en la articulación entre hospitales, centros de rehabilitación y servicios comunitarios, lo que facilita la transición del paciente y prioriza la autonomía.

Centros de rehabilitación geriátrica en los Países Bajos integran atención médica, terapia y apoyo comunitario.

Además, la red de servicios geriátricos es amplia y se orienta hacia el envejecimiento saludable. También existen variaciones regionales y los costes de los servicios privados pueden generar desigualdades en el acceso.

Experiencias de países nórdicos

Los países nórdicos, como Suecia, Dinamarca y Noruega, han apostado por un enfoque centrado en la atención comunitaria y el reablement, es decir, la rehabilitación orientada a recuperar la funcionalidad en el propio hogar.

Según la OECD y SpringerLink, estos modelos se distinguen por su costo-efectividad y por promover la autonomía de las personas mayores.

La coordinación entre los servicios sociales y sanitarios es una de sus principales fortalezas. Sin embargo, la OECD advierte sobre la existencia de listas de espera y diferencias en la cobertura entre zonas urbanas y rurales.

Alemania y Suiza: especialización clínica y acceso

En el caso de Alemania y Suiza, la especialización clínica y el acceso a centros de rehabilitación de alta calidad son los aspectos más destacados. SpringerLink describe a Alemania como un país con una extensa red de clínicas especializadas en ortopedia y neurorehabilitación, así como una larga tradición en rehabilitación pos-aguda intensiva.

Sin embargo, el modelo alemán tiende a estar más centrado en el hospital, lo que puede dificultar la continuidad con los servicios domiciliarios. Por su parte, Investopedia resalta que Suiza ofrece una alta calidad clínica y buenos resultados en salud de mayores, aunque el acceso a las unidades especializadas depende del sistema de seguros y de los costes, lo que puede limitar la equidad.

Australia y Nueva Zelanda: innovación en programas comunitarios

Australia y Nueva Zelanda han sido pioneros en la implementación de programas de reablement y modelos comunitarios de rehabilitación.

La OECD destaca que estos países han logrado mejoras comprobadas en la funcionalidad de las personas mayores y en la eficiencia de los recursos, gracias a la adopción temprana de estos enfoques. Sin embargo, la cobertura en áreas rurales y la disponibilidad de especialistas siguen siendo desafíos importantes, especialmente en regiones remotas.

Otros casos relevantes y matices

Otros casos, como el de Taiwán, sobresalen en rankings de sistemas de salud general, aunque no se enfocan exclusivamente en la rehabilitación geriátrica.

Taiwán figura entre los países con mejor sistema sanitario general, aunque no especializado en rehabilitación geriátrica.

Taiwán encabeza algunos listados internacionales por la calidad de su sistema de salud, lo que sugiere que la fortaleza de un país en salud general puede influir positivamente en la atención a los adultos mayores, aunque no garantice excelencia en todas las dimensiones de la rehabilitación.

Además, la disponibilidad y organización de la rehabilitación geriátrica varía considerablemente entre países, y la excelencia en una dimensión no implica necesariamente liderazgo en todas las áreas.

Lecciones y aprendizajes para Argentina

El análisis de estos modelos internacionales permite identificar lecciones valiosas para Argentina. La evidencia recogida por la EuGMS, la OECD, la OMS y otras fuentes consultadas muestra que los sistemas más exitosos comparten ciertos elementos: integración efectiva entre hospital, rehabilitación y atención domiciliaria; prioridad en la autonomía y la continuidad de cuidados; inversión en recursos humanos especializados; y políticas públicas que aseguran la cobertura y la equidad.

Sin embargo, también existen matices y desafíos, como las desigualdades regionales, los costes asociados a los servicios privados, las listas de espera y la fragmentación entre niveles de atención.

Para Argentina, adaptar estas buenas prácticas implica fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud, invertir en formación profesional y garantizar el acceso equitativo a servicios de rehabilitación, tanto en áreas urbanas como rurales.

A pesar de los avances observados en los países líderes, la OMS recuerda que la brecha entre la demanda y la oferta de servicios de rehabilitación geriátrica persiste a nivel global, lo que exige a los sistemas de salud innovar y ampliar sus modelos para responder a las necesidades de una población que envejece rápidamente.