Generación Silver

Qué es la madurescencia, el concepto que surge de la mano de la nueva longevidad y cuáles son sus desafíos

Ha irrumpido en el debate social y académico como categoría que responde a la necesidad de un sector creciente de la población de reconocerse en una identidad propia

Guardar
La madurescencia redefine la etapa
La madurescencia redefine la etapa entre la adultez y la vejez, impulsando la reinvención personal y la adaptación a los cambios sociales y tecnológicos.

El concepto de madurescencia ha irrumpido en el debate social y académico como una categoría que redefine la experiencia de quienes transitan la etapa situada entre la adultez y la vejez.

Esta noción responde a la necesidad de un sector creciente de la población de reconocerse en una identidad propia. La madurescencia se presenta como una fase vital caracterizada por la reinvención personal, la búsqueda de nuevos objetivos y la resignificación de la experiencia acumulada, en un contexto de profundas transformaciones demográficas, culturales y tecnológicas.

El término fue introducido en 2006 en un artículo de la Harvard Business Review por Robert Morison, Tamara Erickson y Ken Dychtwald, bajo el título “Managing Middlescence”.

En el artículo, los autores exploran cómo los empleados de media carrera (generalmente entre 35 y 55 años) experimentan agotamiento, estancamiento y aburrimiento en sus roles profesionales. Se basan en una investigación que revela que solo el 33% de los 7.700 trabajadores encuestados se sienten energizados por su trabajo, mientras que el 36% considera que están en empleos sin futuro.

La madurescencia se distingue de la adolescencia, con la que comparte el carácter de etapa emergente, pero se diferencia por el bagaje de conocimientos y vivencias que portan quienes la atraviesan, así como por la naturaleza de los cambios y desafíos que enfrentan.

El término madurescencia, acuñado en
El término madurescencia, acuñado en 2006, describe una fase vital de aprendizaje continuo y resignificación de la experiencia acumulada. (Getty)

El perfil se asocia principalmente a las generaciones nacidas entre los años 40 y 70, en particular a los denominados baby boomers. Este grupo ha sido testigo y protagonista de transformaciones históricas de gran calado: desde la transición de regímenes autoritarios a democráticos, pasando por la revolución de los derechos de la mujer y la diversificación de los modelos familiares, hasta la irrupción de la tecnología digital en la vida cotidiana.

Han pasado de escribir cartas a comunicarse por mensajería instantánea, y de utilizar máquinas de escribir a gestionar su salud a través de dispositivos inteligentes. Muchos de ellos, tras haber alcanzado posiciones de dominio en sus campos, se han visto obligados a reaprender y adaptarse a escenarios en constante cambio, lo que ha generado una dinámica de aprendizaje continuo.

Los madurescentes, principalmente baby boomers,
Los madurescentes, principalmente baby boomers, enfrentan desafíos laborales y sociales en un contexto de envejecimiento demográfico y transformación cultural. (Getty)

En el ámbito laboral, la madurescencia plantea retos y oportunidades específicos. Según el análisis de Harvard Business Review, las empresas deberían ofrecer nuevos desafíos, formación y la posibilidad de ejercer roles de mentoría, aprovechando su experiencia y conocimientos organizacionales.

La tendencia a asociar el talento exclusivamente con la juventud ha llevado a la exclusión prematura de profesionales experimentados, pese a que la transformación de los mercados demanda precisamente la combinación de experiencia y capacidad de adaptación.

En este sentido, la reinvención profesional y el desarrollo de una marca personal sólida se han convertido en estrategias clave para quienes buscan prolongar su vida activa y seguir aportando valor.

El 68% de los madurescentes
El 68% de los madurescentes no se siente representado por la publicidad, lo que evidencia la necesidad de productos y servicios adaptados a sus preferencias. (Getty Images)

El impacto de la madurescencia se refleja también en el consumo y la participación social. De acuerdo con diversos informes, el 68% de la población madurescente no se siente representada por la publicidad actual, lo que evidencia la necesidad de productos y servicios adaptados a sus preferencias y estilos de vida. A diferencia de generaciones anteriores, que al cumplir 50 años eran considerados “viejos”, los madurescentes actuales rechazan esa etiqueta y buscan aprovechar el tiempo para reinventarse y disfrutar de nuevas experiencias.

Cómo será el mundo en 2050

El fenómeno de la madurescencia se inscribe en un contexto de cambio demográfico global. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2050 la población mundial de 60 años y más se duplicará respecto a la actualidad, lo que plantea desafíos en términos de integración social, calidad de vida y sostenibilidad de los sistemas de protección social.

En Argentina, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que en 2022, casi el 12% de la población tenía 65 años o más, frente a poco más del 2% en 1914. El índice de envejecimiento, que mide la relación entre personas de 65 años pasó de 24 en 1970 a 53 en 2022.

El 29,3% de las personas
El 29,3% de las personas entre 60 y 74 años sigue trabajando, mientras que el acceso a la tecnología y la actividad cultural se mantienen elevados en la madurescencia. (Getty)

La feminización de la vejez es otro rasgo destacado: en el grupo de 85 años y más, hay 228 mujeres por cada 100 varones, según el INDEC.

Además, alrededor del 70% de quienes residen en hogares para personas mayores son mujeres. En cuanto a la seguridad económica, en 2022, casi 9 de cada 10 personas en edad jubilatoria recibían jubilación o pensión, aunque la informalidad laboral y las brechas de género afectan especialmente a las mujeres, que en promedio perciben 73 pesos por cada 100 que reciben los varones.

El mercado laboral en Argentina

La participación de las personas mayores en el mercado laboral disminuye con la edad, pero el 29,3% de quienes tienen entre 60 y 74 años sigue trabajando, motivados tanto por razones económicas como por el deseo de mantenerse activos.

El 29,3% de las personas
El 29,3% de las personas entre 60 y 74 años sigue trabajando, mientras que el acceso a la tecnología y la actividad cultural se mantienen elevados. (Imagen ilustrativa Infobae)

El acceso a la tecnología también ha crecido de forma sostenida: en 2023, el 86,4% de las personas de 60 años y más utilizaba al menos un dispositivo TIC, y casi el 85% usaba teléfono celular. La actividad cultural se mantiene elevada, con el 40% de las personas de 65 años y más declarando haber leído al menos un libro en el último año.

La madurescencia representa una etapa vital marcada por la flexibilidad, la creatividad y la búsqueda de sentido, en la que la experiencia y la capacidad de adaptación se convierten en activos fundamentales. Este proceso desafía los estereotipos edadistas y exige la construcción de una sociedad más inclusiva, capaz de reconocer y aprovechar el potencial de quienes transitan esta nueva edad.

Temas Relacionados

Madurescencia Robert Morison Tamara Erickson Ken Dychtwald Harvard Business Review Argentina Organización Mundial de la Salud Envejecimiento Baby boomers Instituto Nacional de Estadística y Censosgeneracion-silver

Últimas Noticias

Qué buscan y cómo eligen los consumidores silver en Argentina

Lejos de los estereotipos, combinan experiencia y curiosidad, priorizan calidad y bienestar, y adoptan tecnología para elegir productos y servicios con sentido

Qué buscan y cómo eligen

El traje del abuelo: un sastre cuenta cómo Peaky Blinders reavivó el interés por la ropa hecha a medida

¿La elegancia es cosa de antes? Francisco Gómez no se limita a confeccionar; también promueve lo que llama “rituales del buen vestir”, como “instrumento de distinción”. De qué color debe ser el traje si se tiene uno solo, y otros consejos. Y el día que le encargaron el uniforme de San Martín

El traje del abuelo: un

Los 9 desafíos contracorriente de Brigitte Bardot (91 años): “No tengo la intención de retirarme”

A la diva del cine francés de los 50 y 60 nunca le importó el qué dirán. Sin pelos en la lengua a la hora de expresarse, más de una vez escandalizó con sus declaraciones. Fue tajante sobre el feminismo: “Cuando las mujeres estaban reprimidas, yo era libre. Ahora que ellas están libres, soy yo la que está reprimida”

Los 9 desafíos contracorriente de

Reinventarse después de la jubilación: el poder del podcast según una educadora

Historias de transformación y aprendizaje continuo emergen cuando se exploran caminos alternativos para la realización y el bienestar en la madurez

Reinventarse después de la jubilación:

Dónde buscar pareja después de los 50: las apps más recomendadas

Las alternativas tecnológicas actuales proponen experiencias distintas según intereses, compatibilidad y seguridad, y plantean cuál opción se ajusta mejor a las expectativas y necesidades personales en la madurez

Dónde buscar pareja después de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados elecciones 2025 en Misiones:

Resultados elecciones 2025 en Misiones: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La Libertad Avanza se impuso por menos de un punto en PBA y consolidó su triunfo de mayo en CABA

Resultados elecciones 2025 en Mendoza: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Provincias Unidas no pudo romper la polarización y tuvo un debut electoral por debajo de lo esperado

Resultados elecciones 2025 en La Pampa: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Contundente victoria del gobierno de

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

TELESHOW
El video que grabó Lourdes

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista