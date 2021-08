Con el Poder Latino como bandera INFINITY se consagró campeón de la “Copa Libertadores” de los Esports

Existen cientos de certámenes de esports en la región, de diferentes disciplinas y con distintos formatos, pero sin dudas el más importante de todos es la Liga Latinoamérica de League of Legends. Para muchos es la “Copa Libertadores” de los deportes electrónicos, ya que engloba a equipos de varios países, es de los más antiguos y el que todos quieren ganar. Este sábado se llevó a cabo la gran final del Clausura, que coronó a INFINITY como el gran campeón, tras vencer 3-2 a Estral Esports en una de las definiciones más épicas de la historia del certamen, que tuvo un pico de 83.000 viewers. No solo sumó una nueva estrella a su vitrina, sino que también se clasificó a Worlds, el Mundial de LoL que se celebrará en Europa.

INFINITY nació en Costa Rica, y se consagra como el mejor equipo de LoL del año en Latam, ya que previamente se había quedado con el torneo Apertura. Fue el más regular a lo largo de la temporada, y accedió a la final tras finalizar primero en la etapa regular, y en el Pentágono, la segunda fase del certamen. Pregonan la idea del Poder Latino, y es el único roster que no cuenta con imports (jugadores nacidos en otra región).

Por su parte es la primera experiencia de Estral en la máxima categoría de la región, y se recuperó de un mal arranque en el Apertura, donde finalizó quinto. El comienzo del Clausura tampoco había sido de lo más prometedor, y llegó a encontrarse en la última posición, pero el ingreso del jungla Grell a mediados del certamen fue un punto de inflexión, y tras seis victorias consecutivas finalizó la primera etapa del torneo en tercer lugar, y el Pentágono como escolta de Infinity. En semifinales venció 3-1 a Furious y se clasificó a la primera final de su historia.

La serie decisiva por el título se disputó por primera vez en la arena del shopping Artz Pedregal, ubicado en la Ciudad de México. Se había inaugurado para el Apertura del 2020 pero debido a la pandemia dejó de utilizarse, y reabrió para albergar la semifinal y la definición del Clausura.

La primera partida fue un sorpresivo stomp por parte de los Faraones, que tuvieron a Grell como figura, quien se hizo amo y señor de la jungla, dejando afuera de juego a Solidsnake. Cody dominó a Leza y el carril central, pero no fue suficiente porque desde el juego temprano Estral sacó ventaja y se llevó el primer punto.

La revancha le dio otro aire al Infinito, que comenzó con el pie derecho pese a que en la fase de selección y bloqueos Estral le banneo tres opciones de jungla a Solidnake. El peruano pickeó Diana y fue la gran figura, estuvo afilado desde el primer gank y comenzó una bola de nieve que los Farones no pudieron frenar.

En el tercer game Estral buscó hacer daño desde los primeros minutos, y tras una emboscada en el carril inferior consiguieron tres asesinatos y comenzaron a tomar el control de la partida. INFINITY apostaba por la Zoe de Cody, la mejor selección de quien fue elegido como MVP del torneo, sin embargo el chileno quedó muy por detrás de Leza y poco pudo hacer. Tras hacerse con el tercer Dragón consiguieron un asesinato triple y la bonificación del Barón, con la cual avanzaron en el mapa y consiguieron una gran diferencia en oro. La historia terminó a los 32 minutos luego de un segundo Nashor en el que el Infinito no pudo volver a base antes de que Bvoy y Acce derribaran el Nexo.

INFINITY disputará Worlds por segunda vez en su historia.

Los Faraones estaban a un juego de consagrarse campeones y volvieron a dominar los primeros minutos. Se encontraban por encima en asesinatos y oro, pero una teamfight en la toplane se declinó a favor de INFINITY, que salió victorioso con tres asesinatos contra ninguno. El vigente campeón se hizo fuerte en las batallas por equipo y comenzó a escalar hasta inclinar la balanza a su favor. El game se definió cerca de los 25 minutos tras un exterminio en el sector del Dragón, que culminó con un Nashor y un push por el carril superior hasta el Nexo.

La final se extendió al quinto juego, y el Infinito tomó la delantera en los primeros minutos con dos asesinatos. Sin embargo Bvoy puso la mira en Buggax, lo deleteó en dos oportunidades y fue igualando el marcador. Estral, que optó por una composición enfocada al juego tardío, poco a poco fue dominando el mapa y buscaba el Barón Nashor para dar el golpe de KO. Los del Infinito buscaban evitarlo y la batalla definitiva se dio en el Pit a los 35 minutos: Los Faraones se hicieron con la bonificación pero entre Whitelotus y Buggax lograron un exterminio y consiguieron el tiempo suficiente para destruir el inhibidor central. Poco después el nexo cayó e INFINTY se quedó con el bicampeonato.

Arnaldo “Cobra” Verolez, manager del equipo, dialogó con Infobae y aseguró que la seguridad de los jugadores fue un punto clave para hacerse con la copa: “La confianza es lo que nos trajo hasta acá. En particular el game cuatro estaba muy difícil, y la confianza, además de la habilidad de los chicos nos ayudó a ganar”.

-En algunos momentos la serie estaba desfavorable. ¿Qué se habló con el grupo en ese momento?

- No hace falta decirle nada a estos chicos, el metal siempre estuvo fuerte. Nosotros somos consientes de que en una serie al mejor de cinco es una serie al mejor de cinco, no hay necesidad de salir 3-0, sino que hay que ganar tres partidas en el orden que sea, y eso es todo. Eso siempre estuvo claro para nosotros, y si alguna vez no lo estuvo, quedó claro cuando ganamos la final del split pasado. Buggax es un pilar enorme para el equipo en lo que es el mental, y todo el equipo lo acompañó en lo mismo. Era simplemente adaptarnos a los draft y a lo que íbamos a jugar. En todo momento tenían la tranquilidad de que iban a ganar”.

- ¿Qué significa que el Poder Latino que promulga el club de sus resultados?

- Me encanta que tengamos un equipo full latino. Siento que la comunicación es irremplazable, absolutamente irremplazable. Si tuviéramos una persona con la cual se dificulte la comunicación hay un montón de cosas que no podríamos hacer, y estoy convencido de que para los otros equipos debe ser en algún punto una dificultad. Dicho esto también hay que ser realistas de que podemos tener esta realidad porque fuimos a buscar a quienes consideramos que son los mejores en su posición.

- ¿Qué deberían mejorar para llegar de manera óptima a Worlds?

- Creo que hay que aprovechar mucho el scrims que hagamos allá. Estoy convencido que las diferencias mecánicas no son insalvables, e incluso no son desfavorables a nosotros. Jugadores como Cody no creo que tengan nada que envidiarle mecánicamente a muchos grandes jugadores reconocidos en el mundo.

Tras la consagración INFINITY se ganó el derecho a disputar Worlds por segunda vez en su historia. La primera fue en 2018, y es considerada por muchos como la mejor actuación de un equipo Latinoamericano en el certamen, que en aquel entonces se llevó a cabo en Corea del Norte. En esta oportunidad se realizará en Europa, y ya hay 14 equipos clasificados: FPX y EDward Gaming (China), Damwon KIA, Gen.G y T1 (Corea del Sur), Mad Lions, Rogue y Fnatic (Europa), Team Liquit, 100 Thieves y Cloud9 (NorteAmerica) y Beyong Gaming y PSG Talon (Pacific Championshio Series).