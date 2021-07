Los esports se expanden a otros mercados: llega Agroland Championship, donde el campo y los videojuegos competitivos se unen

Agroland Championship, la primera competencia de Farming Simulator de Latam.

Los esports no pueden compararse con una disciplina tradicional. Más bien habría que compararlo con el deporte en general, y cada videojuego es una actividad diferente, con sus propias reglas, comunidades y entornos. Y para gustos colores, porque hay miles de videojuegos y muchas plataformas, y si podés competir de alguna manera contra otra persona, puede haber torneos, ligas y puede convertirse en un deporte electrónico. Eso lo hace diferente y único, y le da la posibilidad de ampliarse a muchos mercados, que a veces exceden lo más tradicional, como es el caso de FiReSPORTS, que junto a Agro TV lanzaron la Agroland Championship, la primera competencia latinoamericana de Farming Simulator, uno de los títulos de gestión más populares.

En el juego tomás el papel de un agricultor, y la tarea principal es expandir la granja, cosechar los cultivos, empacarlos y venderlos. Suena sencillo, pero el competitivo es otra historia. En la Agroland Championship los equipos tendrán tres integrantes cada uno y competirán entre sí. Antes de comenzar habrá una fase de pick and bans de las maquinarias y hasta power plays para escoger. El mapa se divide en seis zonas que están conectadas, y quienes sumen más puntos antes de que el contador de 15 minutos llegue a cero gana. La otra forma de obtener la victoria es hacerse con todas las cosechadoras y empacadoras que hay.

Durante el mes de junio se jugaron cinco qualifiers, que definieron a los ocho equipos que lucharán por el primer título: Argenterra, Eqole, Estancia La Sorpresa, Evermeet, Hydra Team, LDM Esports, Non Stop y Team Agro-Argentina. La fase regular del torneo dará inicio este sábado, y constará de una instancia de grupos, donde se enfrentarán en formato Round Robin (todos contra todos) al mejor de tres partidas.

Farming Simulator 19 es uno de los videojuegos de gestión más populares.

Los tres mejores de cada zona jugarán los Playoffs, que comenzarán en agosto. Será en un bracket de eliminación doble BO3. La escuadra con más puntos accederá directamente a las semifinales del upper bracket, mientras que el segundo y tercero comenzarán desde los cuartos del mismo cuadro. La gran final de la competencia será al mejor de cinco mapas, y el equipo que llega a través del bracket de ganadores tendrá un escenario de ventaja por sobre su rival. El prizepool total del evento será de $10.000 dólares.

Farming Simulator 19 es una de las versiones más reciente del videojuego desarrollado por Giants Software, que tuvo su primera entrega en 2008. Por aquel entonces solo se podía jugar en computadora, pero el 19 también puede instalarse en PlayStation 4 y Xbox One. De yapa te avisamos que a partir del 15 de julio va a estar disponible en Xbox Game Pass. También hay una versión para dispositivos móviles, porque el año pasado fue lanzado Farming Simulator 20 para Android, IOS y Nintendo Switch. Pero la data sobre el título no termina ahí, porque recientemente anunciaron Farming Simulator 22, que llegará a las tiendas durante noviembre y esta vez abarcará a las consolas de la nueva generación: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S y Xbox One.

¿Pero qué tan popular es en el resto del mundo? Claramente no es algo que se pueda comparar con el League of Legends o el Counter Strike, pero tiene su púbico de nicho, y el comienzo de esta locura se dio en 2019, con la Farming Simulator League en Europa, que repartió $250.000 dólares en premios. En 2020 la pandemia frenó un poco el competitivo, y regresan con todo esta temporada, porque entre el 21 y el 25 de julio se llevará a cabo la FarmCon, el evento más importante para los fanáticos del juego. Se realizará de manera online, e incluirá entrevistas, presentaciones, sesiones de preguntas, concursos y un canal de Discord para que los jugadores casuales, profesionales y expertos en la industria del agro puedan interactuar. También se jugará la final de la Farming Simulator League, que enfrentará a los ocho mejores equipos de manera online y repartirá 15.000 euros en premios. Funcionará como previa a la GamesCon que se desarrollará durante agosto en Alemania.

