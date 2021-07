Death Stranding: Director’s Cut llegará el 24 de septiembre

Death Stranding: Director's Cut - Tráiler de preventa

En el State of Play del día de hoy se conoció finalmente la fecha de lanzamiento de Death Stranding: Director’s Cut, presentado por primera vez durante el mes de junio en el evento conocido como Summer Games Fest, conducido por Geoff Keighley. Death Stranding: Director’s Cut llegará el próximo 24 de septiembre a PlayStation 5 -de momento, es la única plataforma en la que llegará esta versión mejorada- y ya están habilitadas las preventas en la tienda digital de Argentina. Se trata de la reedición de uno de los mejores juegos de la generación pasada, obra del aclamado creador Hideo Kojima y su propio estudio, Kojima Productions, con el apoyo de Sony Interactive Entertainment. Esta reedición tendrá más contenido y un apartado técnico adaptado a las cualidades de PlayStation 5.

En cuanto a las mejoras técnicas que recibirá Death Stranding: Director’s Cut, podemos mencionar una resolución nativa a 4K apuntando a 60 frames por segundo de refresco en pantalla, además del uso extendido de las capacidades hápticas y resistivas del mando DualSense: uno de los protagonistas a la hora de jugar con PlayStation 5. Del mismo modo, la estupenda dirección sonora de Death Stranding se verá enriquecida gracias a una serie de mejoras y ajustes para explotar a fondo el sistema de sonido envolvente virtual conocido como Tempest 3D, con especial énfasis en aprovechar las cualidades de los auriculares Pulse 3D.

Death Stranding: Director’s Cut es una remasterización íntegra exclusiva de PlayStation 5 que no se queda en las mejoras técnicas. El contenido que expande la propuesta inicial incluye nuevas batallas contra jefes, actualización en las mecánicas de combates, nuevas piezas de armamento y un campo de entrenamiento para probar las armas. Además de esto, también habrá contenido relacionado a las herramientas para llevar a cabo las entregas como rampas de salto, catapultas para lanzar paquetes, soportes de exoesqueleto y lo más interesante, un robot acompañante. También se encontrará disponible un circuito de carreras competitivo llamado “Fragile Circuit” y lo más esperado, nuevas misiones de historia con líneas argumentales nuevas.

Sin lugar a dudas, se trata de la versión definitiva de un título aclamado por los jugadores y la crítica especializada, ganador de galardones como Juego del Año en diversas publicaciones especializadas, y nominado por todos y cada uno de sus apartados en certámenes de prestigio como los DICE Awards y The Game Awards. Se trata del primer título de Hideo Kojima tras la traumática separación con Konami, en donde forjó una reputación a través de la saga conocida como Metal Gear, además de otros grandes exponentes como Zone of the Enders.

Además del soberbio apartado técnico, el título de Kojima cuenta con la participación de talentos de Hollywood de la talla de Norman Reedus, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Tommy Earl Jenkins y Lindsay Wagner, entre otros, quienes aportan su apariencia física para los personajes además de excelentes actuaciones de voz. Es, a todas luces, uno de los proyectos más ambiciosos y novedosos concebidos en los últimos tiempos.

Death Stranding: Director’s Cut llegará a PlayStation 5 el próximo 24 de septiembre y como comentábamos anteriormente, la reserva ya está disponible en la tienda digital de PlayStation. Esta reedición supone una ocasión ideal para quienes quieran revivir esta inolvidable aventura con las bondades de la nueva generación de Sony, o bien adentrarse por primera vez en el fantástico mundo ideado por una de las mentes más brillantes en la industria del videojuego. Un título de autor, con una propuesta única y arriesgada, con planteos jugables novedosos y con un ritmo propio: características que cada vez son más difíciles de encontrar.