FIFA Ultimate Team ya te permite ver el contenido de los sobres antes de comprarlos

EA Sports implementó el viernes pasado una nueva función para FIFA Ultimate Team en FIFA 21 que consiste en permitir a los jugadores constatar el contenido de cada sobre que van a comprar en la tienda de FUT: uno de los apartados más concurridos año tras año dentro de la oferta futbolera de la franquicia conocida como FIFA. Ultimate Team es el modo competitivo por excelencia de la franquicia FIFA, el cual plantea a los jugadores crear sus propios clubes utilizando jugadores en forma de cartas que vienen dentro de sobres especiales. Es uno de los modos de juego más jugados de FIFA desde hace años, y hace algún tiempo, es también el sitio donde se puede clasificar para saltar a la competición de alto nivel en formato esports: una movida polémica, puesto que se vuelve imprescindible invertir dinero para tener un club competitivo.

Porque FIFA Ultimate Team (FUT) no es sólo uno de los modos de juego más populares: es también uno de los puntos más jugosos dentro de cada año fiscal de la compañía, al punto tal de representar una fuerte fuente de ingresos. En el año fiscal 2021, FUT recaudó más de 1.600 millones de dólares, triplicando lo recaudado en 2015. Todos los años FUT tiene un incremento en la recaudación muy importante y hace años que supera la barrera de los 1.000 millones de dólares recaudados en cada año fiscal. Pero esto convive con otra realidad bastante más compleja: muchos cuestionan las prácticas de monetización poniéndolas a la par de, por ejemplo, juegos de azar.

Electronic Arts está hace tiempo en el ojo de la tormenta desde la polémica en Battlefront II: un juego de Star Wars que intentó implementar algo parecido a FUT en el sentido de que los jugadores se veían obligados a comprar monedas “premium” para acceder a personajes y mejoras sustanciales en la jugabilidad a través de cajas de recompensas o “loot boxes”. Este formato es prácticamente igual al que plantea FIFA desde hace años y según se filtró recientemente, documentos internos de Electronic Arts hacen referencia a que se deben hacer todos los esfuerzos para “empujar” a los jugadores a que inviertan en FUT. Para distintos organismos de gobierno en Estados Unidos y Europa, esta práctica es vista como un sistema de apuestas desregulado. De ahí que en muchos sitios de Europa por ejemplo, Electronic Arts haya tenido que hacer modificaciones en los fundamentos de FUT para poder comercializar FIFA 20 y FIFA 21 sin inconvenientes.

A esto se le suma otra situación compleja: el escándalo ocasionado por un grupo de empleados de Electronic Arts que, según se descubrió a través de distintas investigaciones, habían montado un mercado paralelo de tarjetas de FUT que se vendían a través de un envío directo hacia el perfil de los compradores, que abonaban en ocasiones más de 1.000 dólares por cartas difíciles de conseguir. Esto no hizo más que acrecentar la presión pública a la vez que atraer más atención de entidades gubernamentales, por lo que EA decidió hacer una modificación: permitir a los jugadores ver el contenido de los sobres antes de comprarlos. Pero hay una trampa.

El francés Eric Cantona, entre otras leyendas, se suma a la nueva entrega de FIFA 21 Ultimate Team.

La “previsualización” de tarjetas funciona sólo en aquellas que se compran con los distintos tipos de moneda en la tienda FUT del juego. No aplica para los sobres que se obtienen a través de la concreción de distintos desafíos y metas propios de FUT. Los jugadores podrán hacer la “preview” del sobre pero si no encuentran nada que les resulte provechoso, podrán elegir no comprarlo, pero deberán esperar 24 horas hasta poder visualizar otro sobre o incluso comprarlo. La única manera de evitar esas 24 horas de espera es comprar el sobre, incluso si su contenido no es satisfactorio.

El sistema planteado dista mucho de ser ideal: después de todo, no estamos ante una plataforma competitiva de acceso gratuito en la que invertir dinero -como muchos juegos Free to Play- ya que FIFA es una serie de entregas anuales que cotizan entre 60 y 70 dólares por entrega. Lo que sí es para remarcar es que al menos resulta transparente: algo que Electronic Arts quiere asegurar a como dé lugar, con el fin de disipar la controversia y evitar una eventual intervención por parte de entidades reguladoras de gobierno alrededor del mundo. Otros cambios que también influyen en la monetización tienen que ver con la presencia de elementos cosméticos para el club, a los cuales se puede acceder por fuera de la tienda FUT. FIFA 21 se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X y Switch. También forma parte del arcón en EA Play y está disponible en Xbox Game Pass.

