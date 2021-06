Breath of the Wild 2, WarioWare, Metroid Dread y los anuncios más importantes del último día de E3 2021

La E3 2021 llegó a su fin tras cuatro jornadas ininterrumpidas de presentaciones y anuncios por parte de algunas de las compañías más importantes de la industria del videojuego. Para esta última jornada el plato fuerte corrió por cuenta de Nintendo, con un Nintendo Direct en el que se esperaban muchas novedades respecto a franquicias populares como Metroid, The Legend of Zelda, Bayonetta y más. ¿Cumplieron con todas las expectativas? Depende del cristal con el que se lo analice. Pero vayamos por partes.

Nintendo se encargó de asegurar un buen porvenir para la consola híbrida que sigue siendo un éxito en ventas, al plantear lanzamientos de renombre en lo que queda de este 2021. Lo primero a destacar es el apoyo de terceros con el que cuenta Nintendo, gracias al lanzamiento de títulos como Life is Strange: True Colors o la remasterización de los juegos originales de la misma serie. También se anunció que el juego de Guardianes de la Galaxia que se mostró durante la presentación de Square-Enix llegará a Nintendo Switch.

Lo mismo sucederá con la nueva versión de Dragon Ball Z: Kakarot que incluirá todo el contenido adicional en un paquete especial para Nintendo Switch. Project Zero: Maiden of Black Water fue otra de las grandes sorpresas de la presentación, que traerá de regreso al mítico título de terror publicado en 2014 en exclusiva para Nintendo Wii U, con gráficos mejorados y agregados en la jugabilidad para mantenerlo en vigencia. Danganronpa también dijo presente en una edición que incluye todos los juegos de la franquicia, popular por su estilo de Visual Novel y temática punzante en la que los jugadores deberán escapar del encierro en un instituto educativo traicionando a sus compañeros.

Y aunque los juegos de terceros son importantes y suman, lo que todos querían ver eran los títulos de la propia Nintendo. Super Smash Bros. Ultimate mostró a Kazuya, de Tekken, con un simpático tráiler y muestra extendida de movimientos con los que engrosar el repertorio de personajes de uno de los juegos más populares de Nintendo Switch. Esta expansión llegará el 28 de junio. Mario Party Superstars es la nueva entrega del juego festivo de Nintendo que incluye más de 100 juegos recopilados de toda la serie, con nuevos tableros, funciones online y más, que llegarán a Nintendo Switch el próximo 29 de octubre.

El Game and Watch de Zelda será un objeto codiciado.

Shin Megami Tensei V será otro de los grandes exclusivos de Nintendo Switch del año. Este esperado JRPG se mostró en un nuevo tráiler que destaca muchas de sus virtudes en cuanto a las mecánicas de juego y apartado visual. Tiene fecha fijada para el 12 de noviembre y su lanzamiento será global, con localización de textos en castellano. También sobre el final se presentó un Game and Watch nuevo inspirado en The Legend of Zelda que incluye los juegos clásicos de la serie publicados en la consola de 8 bits de Nintendo, la Nintendo Entertainment System. Los títulos más resonantes de la jornada sin embargo, son los que detallamos a continuación.

Advanced Wars 1+2: Re-Boot Camp (3 de diciembre)

El caso de Advanced Wars es atípico: una franquicia de culto que a la vez goza de muchísima popularidad. Aunque no es la tercera parte que los jugadores más veteranos piden a gritos desde hace años, esta remake de los juegos originales de Game Boy Advance luce de maravillas al presentar un nuevo apartado visual y agregados en la jugabilidad que lo hacen sentir más cercano a los tiempos que corren. Llegará el 3 de diciembre a Nintendo Switch.

WarioWare: Get it Together (19 de septiembre)

Wario está de regreso con la propuesta conocida por todos: un compendio enorme de minijuegos de lo más ocurrentes, graciosos y divertidos, que se pueden jugar y resolver en cuestión de segundos haciendo uso extensivo de las funciones características de Nintendo Switch. Es el retorno triunfal de Wario después de más de tres años del lanzamiento del fenomenal WarioWare: Gold, de Nintendo 3DS. Fue uno de los puntos altos de la presentación.

Metroid Dread (8 de octubre)

También conocido como Metroid 5, se trata de una nueva aventura con Samus como protagonista que adopta la perspectiva bidimensional de los títulos clásicos, pero con un estilo gráfico mucho más refinado y animaciones acorde a los tiempos que corren. Fue la gran sorpresa de la Nintendo Direct y despertó muchísimas expectativas entre la comunidad de jugadores. Su fecha de lanzamiento será el 8 de octubre y según el director del juego, con esta entrega culminará el arco narrativo de Samus.

Secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2022)

Lo más esperado por todos llegó lógicamente al final de la presentación. Con un título por definirse todavía -Secuela de Breath of the Wild no es definitivo- se mostró por fin un vistazo a lo que será la continuación de uno de los mejores juegos de los últimos tiempos. Nuevos personajes y habilidades, enemigos, islas que flotan entre las nubes, nuevo look para Link y más, en un video corto pero que deja en claro las ambiciones que tiene Nintendo con esta entrega. No se conoce la fecha de lanzamiento, pero se estima que llegará el año que viene.

De este modo, Nintendo cerró una jornada que dejó conformes a propios y extraños gracias a un calendario repleto de títulos de calidad, además de juegos que esperar de cara al futuro. ¿Nintendo Switch Pro? ¿Bayonetta 3? ¿No More Heroes 3? Hubo muchos ausentes en la velada, pero esto sólo implica que la gran N está lejos de haber mostrado todas sus cartas para lo que queda a futuro en el catálogo de la consola que nunca parece perder su momentum.