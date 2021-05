El próximo videojuego de la serie Yakuza cambiará por completo su jugabilidad

Trailer The Yakuza Remastered Collection

Yakuza nació como una serie orientada exclusivamente al público japonés, cuya primera entrega data del año 2005, en PlayStation 2. Centrada en la historia de Kazuma Kiryu -un hampón de la mafia japonesa, huérfano y de corazón de oro- la serie se extendió a lo largo de siete títulos en los que el común denominador fueron sus excelentes personajes, sus brillantes historias principales y misiones secundarias, sus sistemas de juego y sobre todo, Kamurocho: el barrio inspirado en el Kabukicho tokiota que sirve como escenario para todos y cada uno de los juegos publicados hasta el momento. Aunque las primeras entregas se podrían considerar como algunas de las gemas de culto más selectas de PlayStation 2 en tierras niponas, lo cierto es que con Yakuza ocurrió un fenómeno: se volvieron títulos muy populares y demandados en occidente.

A más de quince años de aquellos sucesos, la realidad es muy distinta a sus orígenes. Yakuza está disponible en prácticamente todas las plataformas y goza de muy buenos números de venta. La evolución en su jugabilidad -una mezcla de acción estilo beat em up, elementos de RPG y mecánicas de mundo abierto- alcanzó cotas insospechadas de calidad, al igual que su trabajado estilo audiovisual. Kazuma Kiryu y muchos miembros del Clan Tojo son figuras legendarias en la cultura gamer y Kamurocho es uno de los lugares digitales más queridos por los jugadores alrededor del mundo.

El éxito de Yakuza: Like a Dragon sentó las bases del cambio en la saga principal.

Todo cambió sin embargo, cuando el año pasado Sega lanzó un spin-off de la franquicia llamado Yakuza: Like a Dragon. La premisa del hampón de buen corazón se repetía, presentando nuevos personajes que supieron aportar profundidad a la ciudad a la que acostumbra a hacer referencia la franquicia, pero lo que cambió drásticamente fue la jugabilidad. Like a Dragon adopta un sistema de rol por turnos a la usanza de un Persona 5 , más en línea con los tradicionales juegos de rol japoneses, en los que no sólo debemos controlar al personaje principal, sino también manejar una serie de personajes secundarios que conforman la “party”.

Like a Dragon fue celebrado por muchos como uno de los mejores juegos del año pasado , como también uno de los más logrados dentro de la serie Yakuza. El suceso fue tal que en una reciente entrevista, Toshihiro Nagoshi y Kazuki Hosokawa -Creado y Productor, respectivamente- comentaron que de ahora en más Yakuza será un juego de RPG por turnos exclusivamente.

“La saga Yakuza se ha transformado en un RPG por turnos. Por otro lado, a lo largo de estos años, el estudio Ryu ga Gotoku (NdA: creadores de Yakuza) acumuló una serie de recursos y conocimientos para saber perfectamente cómo hacer juegos de acción llamativos y estimulantes, que se pueden disfrutar sin esfuerzo alguno. Decidimos que esta faceta de nuestra jugabilidad característica viva a través de Lost Judgment” fueron sus palabras.

Judgment será la serie orientada a la acción pura y dura.

Judgment es otro spin-off que se desprende de Yakuza: un juego que se centra en un detective que debe combatir el crimen en la misma ciudad de Kamurocho. Ofrece una perspectiva fresca respecto a lo que acontece en el barrio y además plantea una jugabilidad orientada a la acción. La versión original fue publicada en 2018, pero volvió a ser noticia por la edición de PlayStation 5 y Xbox Series S|X publicada el pasado 23 de abril. La entrevista a los creadores se dio en el contexto del “Judgment Day”: un evento organizado por Sega que derivó en el anuncio de Lost Judgment el pasado 7 de mayo.

De este modo, Yakuza seguirá los pasos de Like a Dragon cambiando drásticamente su jugabilidad, mientras que Judgment será la línea orientada a la acción pura y dura que tan bien se le da a Ryu ga Gotoku Studio. Lost Judgment es la continuación del primer Judgment, que saldrá para PlayStation 4/5 y Xbox One y Series S|X el 24 de septiembre de este año. De momento no hay planes de que esta secuela llegue a PC.