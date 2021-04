Ofertas de primavera: los mejores juegos con descuento que llegaron a PlayStation

El cambio de estación en el hemisferio norte dio inicio a los descuentos de primavera de PlayStation, que en la región sur se presentan como los precios promocionales por Pascuas. Desde el 31 de marzo Sony presentó un amplio listado de videojuegos que van a poder adquirirse con descuentos, que en algunos casos son de hasta el 75%.

Las ofertas van a dividirse en dos tandas. La primera, que empezó el último día de marzo, cuenta con más de 700 títulos y los precios especiales van a estar disponibles hasta el 14 de abril o hasta el 28, según el caso de cada juego. Pero desde el 14 de este mes va a entrar en vigencia una segunda etapa y se van a anunciar los nuevos títulos que van a formar parte de la promoción. El catálogo de ofertas incluye juegos para todos los gustos y cuenta con algunos de los grandes títulos que se lanzaron en los últimos años, pero también hay descuentos en clásicos. En ambos casos es una oportunidad para que los usuarios puedan acceder por primera vez a estos juegos gracias a los valores reducidos.

Valhalla es la última versión que se lanzó de Assassin’s Creed, la franquicia a cargo de Ubisoft. La propuesta de mundo abierto ambientada en un escenario vikingo se presentó a fines del 2020 y PlayStation lo incluyó en sus ofertas de Pascuas con promociones en sus diferentes formatos. El juego base tiene un descuento del 33% y durante la primera quincena de abril se va a poder adquirir a 40 dólares . También tiene el mismo porcentaje de descuento la Gold Edition (que incluye el pase de temporada y la misión La leyenda de Beowulf) y la Ultimate Edition (que suma tres paquetes con contenido temático). Para los fanáticos de la franquicia también hay disponible un paquete que contiene las versiones Valhalla, Odyssey y Origins (-60%).

Ghost of Tsushima es uno de los exclusivos de PlayStation con descuento.

Los usuarios de PlayStation van a poder acceder a otros grandes títulos con valores promocionales. Ghost of Tsushima, uno de los lanzamientos más importantes del 2020, está en su versión estándar (-33%) y también deluxe (-29%), en los dos casos durante la primera quincena. The Last of Us Part II, la segunda entrega del juego de supervivencia, tiene un descuento del 50% (-43% para la versión deluxe). Para aquellos que quieran adentrarse en un juego que además se destaca por la profundidad de su narrativa, la remasterización de su primera edición cuesta 9,99 dólares (-50%).

La franquicia Uncharted también dijo presente con su cuarto título: A Thief’s End, que durante todo el mes se va a encontrar con el 50% de descuento y pasó de 19,99 dólares a 9,99. El GTA V en su edición premium y Red Dead Redemption 2 también se suma a la lista de los juegos que tienen su precio rebajado a la mitad.

En mayo se va a lanzar Resident Evil Village, que llega en el medio del 25 aniversario de una de las sagas de videojuegos más exitosas y reconocibles de la historia que se expandió a diferentes formatos con sus adaptaciones Para la previa varias versiones anteriores tienen también un valor especial: Resident Evil a 4.99 dólares (-75 %), RE 2 a 15.99 dólares (-60 %), RE 3 a 19.79 dólares (-67 %), RE 4 a 7.99 dólares (-60%), RE 5 a 7.99 dólares (-60%), RE 6 también a 7.99 dólares y RE 7 Biohazard a 9.99 (-50%).

Anticipando la llegada de Village, toda la serie de Resident Evil presenta importantes descuentos.

Shingeki no Kyojin dio cierre a la primera parte de su temporada final y los fanáticos van a tener que esperar unos meses para ver la conclusión en formato animado. Mientras tanto el último tomo del manga se va a lanzar durante la primera quincena de abril y significa la conclusión de uno de uno de los productos más exitosos de los últimos años, con la serie generando picos destacados de audiencias a nivel mundial.

Para los fans de esta historia que muestra un mundo en el que los humanos tienen que recluirse detrás de murallas para protegerse de titanes también hay descuentos en la adaptación que se hizo en videojuegos de este universo. Attack on Titan 2 se puede adquirir con una rebaja del 40%. Pero también hay descuentos en Attack on Titan 2: Final Battle, que suma nuevos personajes, armas e historias (-30%), la versión deluxe (-40%) y el Upgrade Pack (-30%).

Los que disfrutan de los juegos de simulación, pero especialmente Los Sims, también van a contar con precios promocionales en diferentes packs de expansión para la última edición del juego . Perros y gatos, Urbanitas, Las cuatro estaciones, A trabajar, Vida isleña, Días de Universidad o Escapada en la Nieve están rebajados a la mitad de su precio original.