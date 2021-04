La escena argentina de Twitch se unió para el aniversario de Markito Navaja en el Parque de la Costa

El stream puede cambiar la vida de algunas personas, y hacerles conocer un mundo que solo hubieran imaginado en sueños. Markito Navaja siempre lo remarca, porque es un claro ejemplo de eso. Hace un año se animó a comenzar un directo en Twitch con solo un celular desde su habitación. Muchos le veían pasta para el streaming y 365 días después cuenta con más de un millón y medio de seguidores y es una de las figuras en materia de creación de contenido de toda la región. El primer aniversario se celebró a lo grande, porque organizó un evento en el Parque de la Costa al que asistieron varias figuras de la comunidad.

El especial duró cuatro horas y contó con un pico de 60.000 espectadores. Los invitados pasaron un día diferente en el predio ubicado en Tigre, ya que abrió especialmente para el evento. “Estoy muy agradecido con todos los chicos de la comunidad que vinieron a disfrutar del día. La pasé de diez y se que todo esto no sería posible sin todos los que me apoyan y me acompañan a todos lados. Estoy muy feliz de poder haberlo compartido con la gente que quiero”, contó Markito tras el festejo.

Por el lado de los streamers algunos de los que dijeron presente fueron: Coscu, Momo, El Demente, Goncho, Lucas Rodríguez, Goncho, Eri Villalba, las chicas de La Jefatura y los chicos de La Esquina. Mientras que LIT Killah, Ecko, Rusher King, Luck Ra, Fer Palacios y G Sony, entre otros, fueron los representantes de la música.

Markito Navaja cumplió un año en Twitch - Agustín Rodríguez del Sel - @adelselphoto

La escena argentina de Twitch se compone de diferentes comunidades, que engloban el mundo de los esports, del stream y de la música. La relación entre todos se da de forma natural, y todos se apoyan para ayudar al crecimiento de la misma. Sobre esto hizo hincapié Coscu, quien fue uno de los primeros en incursionar en la plataforma, y hoy en día es un ídolo y un ejemplo a seguir para muchos: “ A la larga nos damos cuenta de que siempre somos los mismos, que estamos todos juntos, que nos apoyamos entre todos y nadie compite con el otro. Sin querer sale, porque al fin y al cabo invitás a tus amigos, pero tus amigos son los mismos pibes que stremean. Cuando tenemos que estar todos juntos estamos todos juntos. Si tenemos que cancelar un stream, un proyecto, un evento o lo que sea para estar juntos se nota. El Momo por ejemplo se viene desde La Plata para segundear a Markito. Eso se nota. Son las ganas de estar y acompañar. Es la esencia de la escena y lo que venimos formando hace mucho tiempo”.

Grafo: Desde ya lo más lindo para mí es que reúna a todos. La iniciativa de diez, pero es muy lindo destacar que está bueno juntar a todos una tarde. Capaz nos veamos por la compu, pero pasar el día juntos y poder hablar tranquilo con el resto me parece muy lindo. Pienso que tiene que mantenerse así, con todos tirando para el mismo lado. Es lindo dar el ejemplo también. Todos unidos.

Joaco López: “Y con los que somos amigos aparte. No es que solo compartimos un stream. Ahora después nos vamos a comer todos juntos. Son más veces las que nos juntamos y no stremeamos que las veces que prendemos. A veces nos terminamos juntando a hablar boludeces y no stremeamos. Tenemos esa amistad y está bueno. Porque trabajamos de esto y está bueno tener esa relación con todos”.

Coscu dijo presente en el aniversario de Markito - Agustín Rodríguez del Sel - @adelselphoto





Sofía Alach: “La posta es que es lindo como nos apoyamos entre todos. Ya sea en un evento tan importante para Markito, como cuando se hacen los match de juegos y esas cosas. Como se ve a todos compartiendo sanamente y divirtiéndose. Eso es muy divertido”.

Eri Villalba: “Es re complicado juntar a todos y Markito lo logró. Son varios puchitos de todas las comunidades de todo Twitch. Me parecen muy piolas estos eventos. Esto le hace muy bien a a la comunidad para unirnos. Me pone muy contento.

Muchos artistas o creadores de contenido de diferentes rubros apostaron por el stream recientemente y encontraron otra manera de relacionarse con su público. “Es algo más íntimo. Te conocen naturalmente. Yo siento que el stream, a diferencia de YouTube, al ser algo en vivo no podés disimular lo que sos ”, aseguró LIT Killah: “Yo no prendo si no tengo ganas de decir boludeces. Yo tengo que estar 100% en ese nivel. Si estoy al 90 capaz no prendo. Me gusta flasharla y cagarme de risa”.

La mayoría fueron muy bien recibidos y hoy forman parte de la misma escena, comparten directos y van homogeneizando el ambiente. Es común abrir Twitch y encontrar un vivo en el que dicen presente deportistas, cómicos, jugadores de esports y traperos, todos juntos en la misma sintonía: “Es piola porque es algo que está mucho más naturalizado. Antes capaz un rapero prendía y la comunidad de rap y del hip hop lo descansaba o lo tenían como “ah re gil” . Y ahora es como que hasta el más rapero de todos lo ves stremeando día a día. Está mucho más maduro el pensamiento de todos y está re piola”.

Agustín Rodríguez del Sel - @adelselphoto





G Sony: “Incluso hay raperos streamers, eso está re bueno. Nos ponemos a stremear porque pinta. Al principio me costó entender todo el fla. De hecho era uno de los que no avalaba pero está bueno poder cambiar. Que se yo. A mí me re ceba la movida, porque los pibes se re ceban con la música que hacemos nacional e internacionalmente. Es una llegada constante de público y de gente, que está activando para que no se olviden de uno”.

LIT Killah: “Ahora es como que hay unión prácticamente igual entre músicos, con streamers, con deportistas... Es como que toda la gente de ambos rubros se unen para, que se yo, pasarla piola porque literal es para eso. Markito nos invitó para pasarla piola, compartir un momento con él y que también la gente pueda ver cómo nos cagamos de risa nosotros. Está bueno eso”.

G Sony: “Son todos procesos de maduración. La gente crece también y se va dando cuenta de más y más cosas, como que juntos pueden crecer mucho más. Eso es buenísimo”.

LIT Killah - Agustín Rodríguez del Sel - @adelselphoto

Luck Ra: “Me parece épico. Desde mi lado de músico que hace stream me pone muy contento aportar tanto a los dos ambientes. Doy mi esfuerzo para hacer que eso se fortalezca cada vez más y estén más unidos”.

Coscu: “Cuando las cosas son naturales. Realmente cuando las cosas se dan de forma orgánica se van a mezclar todos los lugares. LIT Killah a nosotros nos incluye en todo. Obviamente él vino, estuvo en Twitch, se llevó una muy buena imagen también y seguro vuelva a stremear. ¿Pero eso qué hace? Que él siendo del palo de la música tenga la mejor referencia nuestra, y nosotros siendo del palo del stream tengamos la mejor referencia de él. Y así, si o sí van a gestarse este tipo de cosas, que son naturales, orgánicas y que están buenas porque no es mentirle a la gente, que estamos los que tenemos que estar para que sea un éxito. Estamos los que queremos estar y los que nos hace bien compartir entre todos para que salga bien. Y sale bien por eso, porque estamos cómodos”.

Para finalizar el evento hicieron un recorrido por el último año de Markito en stream, y no aguantó las lágrimas. Desde su primer directo con un celular, pasando por los primeros subscriptores hasta su llegada a KRU y los Coscu Army Awards. Él no se conforma con lo que hace y siempre encuentra nuevas maneras de entretener a su público. Hace poco inauguró las secciones ‘Markito al Horno’, donde se anima a cocinar en vivo y ‘Navajas VIP’, en donde charla con distintos entrevistados mientras le cambian el look.

Foto: Agustín Rodríguez del Sel - @adelselphoto

El apoyo de su familia fue fundamental en su carrera, y Diego Prez, su papá, expresó: “ Es un orgullo. Es un orgullo y me emocioné yo también porque fui parte con él y la luchamos y me encantó. Todo lo que hace me encanta, así que lo ayudamos con estas cosas. Él tiene las mismas ganas de crecer que yo y vamos para delante”. Él negocio familiar de Navajas Barber Shop fue uno de los puntapié iniciales para que Markito comience a pisar fuerte en la escena, y hoy se convirtió en una marca de renombre: “Yo me vuelvo loco. Como padre y por la barbería también. Estamos con la comunidad y es lo más lindo e importante. Navajas venía trabajando hace 10 años, y con todo esto la gente nos pudo conocer bien”.

Por último, Facu Navajas, su hermano, contó que “ni loco me imaginaba alguna vez ser parte de un evento así”: “Yo soy un peluquero de barrio y gracias a dios se fueron dando estas cosas lindas. Lo de Markito es una locura, y se dio por lo buena persona que es. Si sos buena gente llega todo. Nosotros tenenos un punto a favor, porque estamos con todos los referentes y eso ayuda un montón. Pero no tiene que ver con Markito, porque él se hizo solo. Solo con la compu. Es crack”.

El aniversario en el Parque de la Costa fue la frutilla del postre para una gran año, y el 2021 promete traer nuevas sorpresas y cosas épicas para Markito, que con sus ideas y carisma va pisando fuerte en todo Latinoamérica.

Markito sobre el escenario viendo el resumen de su año. Foto: @Twinsproyect