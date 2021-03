El estudio detrás de Pokemon GO prepara nuevos videojuegos con Nintendo

Las recomendaciones de la Justicia (ibtimes)

El estudio estadounidense Niantic Inc. anunció esta semana una nueva colaboración con nada más y nada menos que Nintendo para desarrollar nuevas aplicaciones para celulares. Aunque esta nueva asociación promete varios títulos en un futuro no muy lejano, las compañías solo confirmaron el primer proyecto juntos: un nuevo título de Pikmin.

Niantic aprovechará su infraestructura para desarrollar nuevas apps que aprovechen la tecnología de Realidad Aumentada (RA) que ya usan Pokemon GO, Ingress y Harry Potter: Wizards Unite. Con esa base, el estudio tomará la franquicia Pikmin y creará un videojuego que incluya actividades para impulsar caminatas, paseos y actividades divertidas en diferentes recorridos.

Todavía no se marcó una fecha de lanzamiento para esta futura app, pero se aseguró que llegará más tarde este mismo año. Este nuevo título de Pikmin será el primer trabajo íntegramente desarrollado en la división japonesa de Niantic, creada hace tres años, en abril de 2018. Tampoco se anticipó cuál será el nombre del futuro juego, aunque fans ya lo apodaron cariñosamente “Pikmin GO”.

Pikmin 3 Deluxe llegó a Nintendo Switch con todo el contenido original de la versión de Wii U y sus extras descargables. (Foto: Nintendo)

Usuarios interesados en la future experiencia pueden ingresar en el sitio official de Niantic y registrarse para recibir todas las novedades que se anuncien en los próximos meses.

La pandemia obligó a Niantic a replantear las mecánicas principales de sus videojuegos ya que se basan en caminar y explorar locaciones del mundo real, algo que se volvió casi imposible para muchos en este último año. Lo mismo ocurrió con los eventos presenciales, una de las principales vías de ingresos en Pokemon GO. De todas maneras, los cambios aplicados no trajeron problemas, sino que invitaron a más usuarios a disfrutar de los títulos de Niantic. Como resultado, Pokemon GO logró el segundo puesto en el ranking de videojuegos mobile que más recaudaron durante el año pasado.

Los responsables del nuevo juego de Pikmin parten de una base con mucha más información sobre los usuarios, el mercado y las cosas que funcionan en el terreno RA, por lo que se puede esperar un título más completo al momento de lanzamiento. De todas maneras, también es probable que se trate de un juego con constantes actualizaciones, novedades y eventos que mantendrán a sus usuarios activos y comprando.

Harry Potter: Wizards Unite es el otro gran videojuego de Niantic, pero hasta ahora no logró la masiva popularidad de Pokemon GO

Casi cinco años después de su lanzamiento, Pokemon GO sigue sumando criaturas, características, mecánicas y eventos de temporada. Lo mismo sucede con Harry Potter: Wizards Unite, aunque el videojuego basado en el Mundo Mágico no logró la popularidad de Pokemon GO, al menos hasta ahora.

Realizar un nuevo título de Pikmin puede traer tantos beneficios como problemas para Niantic y Nintendo. Por un lado, se trata de una franquicia que cuenta con mucha menos popularidad que Pokemon o Harry Potter, por lo que la base de fans interesados en el juego será mucho menor. Nintendo incluso cuenta con juegos como Mario Run o Mario Kart Mobile, pero también son parte de una de las franquicias más populares del mundo de los videojuegos.

Por otro lado, con menos miradas encima y menos presión por parte de los fans, Niantic puede aprovechar para probar nuevas mecánicas que luego incorpore en el resto de los títulos. El estudio anunció hace poco una nueva iniciativa con el objetivo de darle lugar a programadores y desarrolladores afrodescendientes y se espera que el programa ayude a continuar expandiendo los horizontes de la Realidad Aumentada.

La principal fuente de ingresos de Pokemon GO son los eventos especiales, que hasta 2019 se hacían de manera presencial en diferentes partes del mundo

Nintendo mantiene sus planes a futuro bajo mucho secreto, con tan solo un puñado de títulos exclusivos confirmados para el resto de 2021. Se sabe que está trabajando en nuevas entregas de sus franquicias principales, pero Pikmin no figura entre ellas, al menos con un videojuego para Nintendo Switch. Lo último de la franquicia fue la nueva versión de su tercera entrega, que después de salir en Wii U llegó a la actual consola nintendera con todo su contenido para que los fans disfruten de la experiencia definitiva.

Seguir Leyendo: