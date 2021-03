Free Fire dio inicio a su colaboración con el gigante japonés: Shingeki no Kyojin

Free Fire tuve un 2020 marcado por su popularidad y se afianzó como el juego mobile más descargado por segundo año consecutivo. Parte de ese éxito se debe a su capacidad de reinventarse y ofrecerles a los jugadores novedades en forma constante, a través de incorporaciones dentro del juego, pero también por las alianzas que establece. Ahora el battle royale va por más y dio inició a su colaboración con una de las franquicias más importantes de este momento: Shingeki no Kyojin, la historia creada por Hajime Isayama.

La colaboración le da la oportunidad a los jugadores de “luchar por la sobrevivencia de la humanidad cuando los gigantes que devoran humanos comiencen su invasión en el mundo de Free Fire” . Desde el viernes doce y durante lo que resta del mes de marzo los usuarios van a poder acceder a contenidos exclusivos de Attack on Titan en el juego. Esto incluirá nuevos skins y diseños novedosos para las armas. Pero, además, va a contar con eventos especiales y un nuevo modo de juego adaptado a la poderosa franquicia que nació con el manga de Isayama.

Desde Free Fire señalaron que el evento va a permitir que sus jugadores luchen “como los icónicos titanes” de Ataque y Acorazado, pero también como los miembros de la Legión de Reconocimiento . Para los que no estén familiarizados con el animé, es una de las ramas del ejército del mundo en el que se desarrolla la historia y de la que forman parte sus protagonistas. Free Fire viene de experimentar un 2020 impactante. Durante el año pasado se llevó el primer lugar al ser el juego mobile más descargado, con más de 260 millones de descargas y superando a otros gigantes como PUBG Mobile o al Among Us, que fue una de las sensaciones del 2020. El ranking contabiliza las descargas que se realizan a través de tiendas oficiales, como Google Play y la storie de Apple.

Para impulsar esa performance exitosa, establecieron un modelo (que se ve en otros títulos similares) que se sustenta en la oferta constante de nuevas experiencias para sus usuarios . Garena desarrolló alianzas con franquicias exitosas de otras comunidades o famosos destacados. En septiembre del año pasado, por ejemplo, anunciaron su crossover con La casa de papel, la serie española que es furor en Netflix. El evento, que se llamó Plan Bermuda, incluyó diferentes misiones a completar, pero también items especiales adaptados a la estética de la serie y un modo de juego exclusivo que desafió a los usuarios a competir para imprimir una cantidad asignada de billetes en tiempo limitado. Pero las colaboraciones no solo se limitan al mundo de las series y Free Fire se alió con uno de los jugadores de fútbol más importantes del mundo: Cristiano Ronaldo.

Durante este nuevo crossover, primer lugar, los jugadores van a poder desarrollar las partidas con estilos de vestimenta adaptados al animé, por lo que van a poder acceder a los uniformes de la Legión de Reconocimiento, tanto para personajes femeninos como masculinos. Pero además van a poder acceder a los aspectos del Titán de Ataque y el Titán Acorazado , dos de los más relevantes de la serie. El titán de Ataque ya está disponible y “se especializa en peleas cuerpo a cuerpo utilizando sus puños y piernas con una agilidad sorprendente”. Para aquellos que ven la serie van a encontrarse con un diseño que recrea en forma muy fiel “el cabello, las proporciones y forma del cuerpo, y los rasgos de la cara” del titán al que (spoiler) le da vida Eren.

Las armas del juego también van a modificarse durante el crossover y la P90 y la M1014 van a tener un nuevo aspecto especial. Todo esto va a estar acompañado por nuevas funciones en el juego que van a hacer referencias al animé . A través de su cuentas de instagram y twitter destacaron que la colaboración va a incluir nuevas versiones del lobby, airdrops y el inicio y un avión temático, en el que se ven las caras de Eren y Mikasa.

Pero no termina ahí: el 27 de marzo va a estar disponible un nuevo modo de juego, que va a marcar “el clímax” de la colaboración y durante las próximas semanas se van a conocer más detalles sobre este evento en particular. La colaboración llegó en el momento más oportuno, ya que la adaptación animada del manga está transitando su cuarta y última temporada. Al manga le resta solo un capítulo para llegar a su final y las expectativas son altísimas . La popularidad de la franquicia es tal que el animé es en este momento el contenido más visto en Estados Unidos.

Que un animé ocupe el primer lugar ya es destacado, pero además lo hace frente a tranques de plataformas muy populares como Netflix y Disney+. La adaptación de Shingeki no Kyojin logró superar a series furor ante la audiencia, como WandaVision y Bridgerto n (que además ostenta el primer lugar en la lista que agrupa los lanzamientos más exitosos de Netflix). El capítulo final de la cuarta temporada llega el 28 de marzo, un día después del evento especial que se va a desarrollar en el Free Fire y que va a ofrecer un nuevo modo de juego, así que los fans de ambas franquicias pueden esperar un fin de semana cargado de novedades para cerrar el mes.