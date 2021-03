El nuevo Need for Speed no llegará este año: Criterion colabora en Battlefield 6

Uno de los títulos previstos para llegar durante este año es el próximo juego de la franquicia Need For Speed, a cargo del mítico estudio conocido como Criterion Games. Pero a través de una entrevista, Laura Miele, -Directora de Estudios en Electronic Arts- informó que no será el caso. A raíz de una decisión estratégica, Criterion Games asistirá a EA Dice en la franquicia Battlefield, que tendrá su primera entrega después de tres años de su último lanzamiento, Battlefield 5, poniendo al nuevo Need For Speed en carrera para 2022 . La nueva entrega de Battlefield, por su parte, llegará en la segunda mitad de 2021 y lo hará de forma exclusiva en las consolas de nueva generación, PlayStation 5, Xbox Series y PC.

En la entrevista con el medio norteamericano Polygon, Miele se encargó de disipar dudas respecto a la integridad de la franquicia de Need for Speed como fundamento para esta decisión: una jugada inteligente, ya que los últimos títulos de Need For Speed no colmaron las expectativas del público y fueron recibidos con tibieza por la prensa especializada. Los factores principales para esta decisión tienen que ver con las condiciones de trabajo alteradas, originadas por la situación de la pandemia de COVID-19, lo que obligó al publisher a cambiar estructuras establecidas.

Battlefield V fue publicado en 2018. Hasta el momento, no se conocen detalles de cómo será el próximo juego, más allá de que llegará este año.

Por otro lado, Electronic Arts cerró la adquisición del gigante británico conocido como Codemasters: un estudio cuya obra está dedicada íntegramente a los juegos de conducción, con franquicias consagradas como Dirt, F1, Grid y el revolucionario Onrush. A raíz de esta adquisición, Miele confirmó que el estudio británico entregará al menos un juego de conducción bajo la firma de Electronic Arts durante este año, lo cual sumada a la situación del teletrabajo y la necesidad de entregar el próximo Battlefield en la ventana de lanzamiento estipulada, decidieron asignar a Criterion Games para sumar esfuerzos y ajustar tiempos de producción.

“Battlefield está en una estupenda forma. El equipo ha trabajado increíblemente duro, especialmente durante el año pasado. Es muy difícil hacer juegos desde casa, y el equipo de EA Dice lo está empezando a sentir. Tenemos mucho potencial con este nuevo juego: estamos para ganar, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para lanzar un genial Battlefield al mercado”. Es una decisión que tiene sentido desde todos los ángulos posibles, particularmente si consideramos que Criterion Games ya tiene un historial colaborativo con EA DICE, puesto que trabajaron en el desarrollo de Star Wars Battlefront y Battlefront 2, además de ser los responsables del singular modo de Battle Royale en Battlefield 5 conocido como “Firestorm”.

Con la llegada de Codemasters, la jugada también tiene que ver con cuidar Need For Speed: al atrasarlo hasta el año que viene, no cruzará camino con las entregas anuales a las que Codemasters nos tiene acostumbrados y que suelen captar toda la atención de los amantes de la conducción. Esto evitaría la canibalización entre distintos juegos del mismo género bajo el mismo sello, una situación que nunca da buenos resultados. Una lección aprendida por las malas: en 2016, el excepcional Titanfall 2 salió en la misma semana que Battlefield One, opacado sobremanera por el shooter de EA DICE, al punto de pasar prácticamente desapercibido por el público general.

Need For Speed: Heat es el último juego de la franquicia, desarrollado por Ghost Games.

Pese a esta nueva asignación de recursos, no todas son malas noticias para Need For Speed. La franquicia llega a manos de los autores que supieron materializar las mejores entregas de la serie a nivel contemporáneo. El regreso no es una cuestión fortuita: los tres juegos de Ghost Games -Need For Speed, NFS Payback y NFS Heat- dejaron mucho que desear a nivel de recepción y ventas en general. Criterion conoce como nadie la franquicia, lo cual invita a pensar en un próximo juego que devuelva el prestigio que Need For Speed parece haber perdido. Según Miele, el nuevo Need For Speed tendrá versiones para PS4 y Xbox One como también para PS5 y Xbox Series.

Así, el próximo Battlefield llegará con seguridad durante este año: “Estamos poniendo todos los recursos que tenemos en este juego” aseguró Laura Miele. Y más allá de prometer que será un Battlefield grandioso, no dio a conocer más detalles respecto a las mejoras o características que este juego tendrá, como tampoco el nombre final que tendrá o si tendrá lugar en la época moderna , como indicaron rumores y filtraciones durante el año pasado. “Será una carta de amor a nuestros fans”, concluyó Miele.