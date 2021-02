Xbox anunció los nuevos juegos que se suman a Xbox Game Pass en la segunda quincena de febrero

Después de incorporar propuestas como Project Winter, The Falconeer, Final Fantasy XII The Zodiac Age y Jurassic World Evolution, Microsoft anunció los siete juegos que también van formar parte del catálogo de Xbox Game Pass y que preparan para la última parte de febrero.

Los nuevos títulos que se van a sumar durante la segunda quincena se van a incorporar al catálogo en tres instancias. El 18 de febrero llegan Code Vein, Pillars of Eternity 2 y Wreckfest. El 23 se suma Killer Queen Black y desde el 25 se va a poder acceder a DiRT 5, Elite Dangerous y Superhot: Mind Control Delete.

Code Vein - 18 de febrero (PC)

Este juego de rol, con estética de animé, se ubica temporalmente en un futuro en el que ocurrió una catástrofe en la que murió gran parte de la población. En ese nuevo mundo marcado por ese evento se van a encontrar los humanos que sobrevivieron y una especie de vampiros, los Revenant. El jugador va a estar a cargo de un personaje que se despierta en ese futuro apocalíptico sin recuerdos.

Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition - 18 de febrero (consola y Cloud)

Esta versión completa de Pillars of Eternity II incluye las actualizaciones más importantes, sus expansiones y cambios en la jugabilidad. El RPG, desarrollado por Obsidian Entertainment, ofrece una experiencia más extensa para los usuarios, con más de 100 horas de juego, e incluye los contenidos descargables Beast of Winter, Seeker, Slayer, Survivor y The Forgotten Sanctum. Además, los controles fueron adaptados a las consolas y presenta diferentes cambios a la hora de desarrollar las partidas.

Wreckfest - 18 de febrero (PC, consola y Cloud)

Este juego de conducción fue desarrollado por Bugbear, el mismo desarrollador que estuvo a cargo de FratOut 1 y 2. El título ofrece una experiencia de simulación física realista en el que los usuarios van a poder combinar la experiencia de carreras con episodios de destrucción.

Killer Queen Black - 23 de febrero (consola y Cloud)

Killer Queen Black propone una competencia entre dos equipos, de cuatro integrantes cada uno. En cada equipo un jugador va a controlar a la reina y los otros tres van a tomar el rol de obreros. Es una propuesta sencilla desde la estética y desde la propuesta de juego, pero el foco está en el espíritu competitivo de los jugadores. Cada equipo va a tener que definir su estrategia para ganar y lo van a poder hacer a través de tres modalidades. La victoria militar implica derrotar tres veces a la reina de los contrincantes; la victoria económica depende de los obreros que recolecten frutas para la colmena; y la última opción es con llevando un caracol al final del recorrido.





DiRT 5 - 25 de febrero (PC, consola y Cloud)

Esta versión reemplaza a Dirt 4, que este mes deja el sistema de suscripción. Codemasters estuvo a cargo de este juego de carreras que le propone al jugador una experiencia todoterreno en diferentes escenarios y con una gran variedad de vehículos. Además los usuarios van a poder disponer de distintas instancias de personalización.

Elite Dangerous - 25 de febrero (consola)

Un simulador de juego espacial en la que el usuario va a poder controlar su propia nave espacial. Es una propuesta multijugador y de mundo abierto, por lo que los jugadores van a poder explorar a lo largo de la galaxia. Los desarrolladores trabajaron en una recreación de la Vía Láctea en la que las decisiones que se tomen van a incidir en todo ese universo. Los jugadores pueden decidir cómo transitar la partida: siento piratas, exploradores o comerciantes, por ejemplo.

Elite Dangerous Trailer

Superhot: Mind Control Delete - 25 de febrero (PC)

Esta entrega de la franquicia es un juego de puzzles con una estética simple que mantiene la esencia del juego original. El objetivo es superar cada nivel derrotando a los enemigos, según la situación que se proponga en cada caso y con una multiplicidad de armas a disposición.

Junto con Dirt 4, que ya no va a estar disponible en Xbox game Pass desde el 24 de febrero, otros cinco juegos van a dejar el servicio de suscripción: desde el 28 del mismo mes: Momodora: Reverie Under the Moonlight (consola and PC); Mother Russia Bleeds (PC); Oxenfree (consola and PC); The Jackbox Party Pack 4 (consola) y Vambrace: Cold Soul (consola and PC). Hasta esa fecha los suscriptores pueden seguir accediendo al descuento del 20% en esos títulos.