“Shadow of the Tomb Raider”, “Maneater” y “GreedFall” son los títulos de PlayStation Plus para enero

Para concluir un año agitado al que no le faltó absolutamente nada, PlayStation anunció cuáles son los videojuegos que llegarán a su servicio de suscripción, PS Plus, durante el mes de enero. En esta ocasión, los suscriptores recibirán la última entrega de la saga de Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, el medieval GreedFall y Maneater, el cual estará disponible solamente para PS5, al igual que sucedió con Bugsnax.

A la hora de repasar los títulos que recibirán los suscriptores, no caben dudas de que Shadow of the Tomb Raider es el más interesante. La última entrega de la franquicia protagonizada por la arqueóloga más conocida del mundo, Lara Croft, invita a los fans a concluir con la trilogía reboot que comenzó en 2014 con Tomb Raider: Definitive Edition y luego continuó en 2016 con Rise of The Tomb Raider.

Esta entrega, que llegó al mercado de la mano de Eidos Montreal, Square Enix y Crystal Dynamics, cierra una trama que a lo largo de las entregas presentó los orígenes de Lara Croft. En esta aventura, la heroína se adentra en México y Perú con el fin de detener el problema que iniciaron Trinity y Domínguez en las ediciones pasadas.

En cuanto a la jugabilidad, Shadow of the Tomb Raider ofrece un tanto menos de acción que otras ediciones, dado que propone más sigilo que tiroteos. Esto, a su vez, hace hincapié en la utilización del arco, el cual brinda la opción de atacar a larga distancia sin realizar ruidos. No obstante, a medida que el usuario se adentra en el título se topa con distintas mecánicas de combate y movimiento que mejoran la experiencia. Shadow of the Tomb Raider podrá encontrarse en PlayStation Plus a partir del 4 de enero y podrá ser descargado tanto para PS4 como PS5.

PlayStation Plus anunció sus títulos para enero - Shadow of the Tomb Raider

El otro juego interesante que llegará este mes a PS Plus es GreedFall, el título de rol y acción lanzado por Spiders en 2019. Este invita al usuario a descubrir una isla llena de magia y secretos perdidos, la cual tiene una vibra un tanto enigmática. La dirección de arte es uno de sus puntos fuertes, dado que permite que el contexto presente un estilo barroco muy detallista, que, junto a las armas de época, le dan una personalidad fuerte.

A su vez, la jugabilidad tiene como ejes la exploración, el sigilo y el combate, todos elementos claves para poder avanzar en una historia llena de caminos, opciones y misiones por superar. La historia, por su parte, permite ver un enfrentamiento entre colonos invasores que deben enfrentarse a los originarios de la isla, quienes son protegidos por una entidad superior y mágica.

PlayStation Plus anunció sus títulos para enero - Greedfall

Por último, pero no menos importante, aparece el peculiar Maneater, el cual llegará en exclusiva para los usuarios de PlayStation 5. Este juego de rol invita al usuario a ponerse en la piel de un tiburón que deberá moverse a través de escenarios amplios, que no llegan a ser mundos abiertos, pero que sí permiten explorar libremente.

El objetivo del juego pasa por la supervivencia dentro del agua, debiendo superar distintas problemáticas, como los barcos pesqueros o los depredadores de cada área. Esto, a su vez, permitirá ir progresando y personalizando nuestro tiburón, el cual podrá tener mejores dientes, más salud y rapidez. Este desembocará en la creación de un monstruo acuático, que permitirá al usuario divertirse a gran escala.

Desarrollado con Unreal Engine 4, el título permite disfrutar de un nivel gráfico interesante, lleno de texturas y buenas iluminaciones, las cuales se disfrutan tanto dentro del agua como fuera, o con el paso del día a la noche. Esto último, a su vez, afecta en el juego, dado que cada ciclo tiene su propia identidad en cuanto a lo que se puede encontrar en el escenario.

Otro punto importante de Maneater es la diversión. El título invita a pasarla bien saliendo del agua y comiendo humanos, algo que brinda un momento bizarro y delirante. A su vez, el juego con un sistema de búsqueda a lo Grand Theft Auto, ya que si, por ejemplo, se comen varios buzos, serán más difíciles los cazadores que nos buscarán en las aguas.

PlayStation Plus anunció sus títulos para enero - Maneater

Seguí leyendo

Ya está disponible para descarga gratuita Torchlight II, el penúltimo juego del evento de Epic Games Store

Las claves de Humankind: el juego que podría destronar a Civilization

Un jugador de Super Mario Maker se tomó más de 3 mil horas para superar un nivel