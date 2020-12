Las diferentes participaciones de la Mujer Maravilla en los videojuegos

Wonder Woman en Injustice 2 (Foto: captura)

A pesar de ser uno de los tres personajes más populares de DC Comics, los fans todavía esperan el día en el que la Mujer Maravilla tenga su propio videojuego. Superman dominó una época hace algunas décadas y Batman es el héroe más presente en las últimas generaciones de consolas, pero Wonder Woman todavía busca su lugar. De todas maneras, varios de los títulos centrados en personajes de DC la tienen como uno de los protagonistas principales.

El recuerdo más reciente es el de Injustice 2, videojuego de pelea a cargo de Netherrealm Studios, los responsables de la franquicia Mortal Kombat. El título salió a la venta en 2017, mismo año que estrenó la primera película de Wonder Woman con Gal Gadot, y tiene a Diana Prince en un rol prominente. Los héroes de DC se encuentran divididos entre aquellos que apoyan a Batman y los que están con Superman, lo que deja salir afuera toda la furia y el costado sangriento de la princesa de Temiscira.

Distintos trajes desbloqueables del juego hacen referencia a las diferentes etapas del personaje en los cómics, el cine y la TV. La versión mobile del título sigue activa en todo el mundo y hace poco incorporó un nuevo traje para la Mujer Maravilla basado en la nueva película, “Wonder Woman 1984”.

El traje de Wonder Woman 1984 desembarcó en la versión mobile de Injustice 2 (Foto: WB Games)

El primer antecedente de la heroína en un videojuego también se dio en un título de pelea. En 1995, la Mujer Maravilla fue uno de los personajes de Justice League Task Force, que se lanzó originalmente para Super Nintendo Entertainment System (SNES) y SEGA Mega Drive/Genesis. Apoyado en la estética noventosa de la editorial, con un Superman de pelo largo, el juego distribuido por Acclaim recibió críticas negativas por sus pobres controles.

La trilogía de títulos de pelea de DC se completa con Mortal Kombat vs DC Universe, que vio a los personajes de ambos universos cruzarse en combates monótonos y muy extraños. Hoy en día, es un claro antecedente del Injustice y un terreno para probar diferentes mecánicas que luego resultarían útiles, pero en su momento fue un experimento que no aportó nada interesante a los fans.

Otra interesante participación de la Mujer Maravilla se dio en Justice League Heroes, videojuego que se lanzó en 2006 para Nintendo DS, Xbox y PlayStation 2. Era la época en la que se podía ver la serie animada Justice League Unlimited y el título cuenta con varios héroes y villanos del universo DC. El sistema de misiones empareja a dos héroes y los envía a combatir a un villano, por lo que no se puede usar a Wonder Woman fuera de sus misiones, pero sí se puede subir de nivel y mejorar sus habilidades, que incluyen volar, rebotar las balas y más. De esta franquicia se desprendió un spin-off exclusivo de Game Boy Advance centrado en Flash.

Justice League Heroes se lanzó en 2006 para Nintendo DS, PlayStation 2 y Xbox (Foto: captura)

Por último, Wonder Woman es uno de los mentores de DC Universe Online, el videojuego online masivo que invita a los jugadores a crearse su propio personaje con poderes y habilidades especiales. El título se lanzó originalmente en 2011 y continúa lanzando contenido nuevo. De hecho, en 2019 debutó en Nintendo Switch para continuar con algunas novedades.

El estudio Dimensional Ink Games sigue lanzando episodios de contenido en el juego y el último, el número 38, está centrado en la Mujer Maravilla y presenta a varias versiones del personaje que ayudarán a los jugadores a cumplir los diferentes objetivos propuestos en las misiones.

Diana Prince también dijo presente en los videojuegos de LEGO, así como también en Scribblenauts Unmasked, una versión del título que cuenta con la posibilidad de incorporar a más de dos mil personajes de DC. En 2015, Wonder Woman también fue uno de los personajes del MOBA titulado Infinite Crisis, que estuvo en el mercado por menos de medio año a pesar de tener críticas medianamente positivas y mucha oportunidad de crecimiento.

Suicide Squad: Kill the Justice League es uno de los videojuegos anunciados para los próximos años (Foto: WB Games)

La segunda película de la Mujer Maravilla estrenó en el servicio de suscripción HBO Max (disponible únicamente en USA y Canadá) y cines de algunas partes del mundo con números esperanzadores para la industria, lo que ya puso en marcha la realización de una tercera parte. DC Comics tiene dos videojuegos anunciados para 2021 y más allá de la mano de Gotham Knights, que verá a la Bati-Familia en acción, y Suicide Squad: Kill the Justice League, situado en el mismo universo que Batman: Arkham Knight. Rumores apuntan a un posible videojuego de Superman en un futuro no muy lejano, pero todavía no hay noticias de una aventura protagonizada por la guerrera amazona.

