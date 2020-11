FIFA 21, The Last of Us Part II y Watch Dogs: Legion son parte de las ofertas de PlayStation hasta el 30 de noviembre inclusive

Luego de una interesante previa con varios descuentos en su amplio catálogo, PlayStation anunció las promociones que tendrá durante el Black Friday, evento que durará hasta el 30 en el store de la consola. Entre lo más destacados aparecen juegos como el gran candidato a juego del año, The Last Of Us Part II, que aparece con un 50% de descuento, el reciente Watch Dogs: Legion con un 33% off y FIFA 21, el simulador de fútbol más famoso del mercado, pasará de costar 60 dólares a 34.79 durante estos días.

Sin dudas, la oferta más interesante pasa por The Last of Us Part 2, el máximo candidato a ser elegido como juego del año en los próximos The Game Awards. Este título invita al jugador a moverse en el pequeño y destruido pueblo de Jackson, en Wyoming, Estados Unidos, tiempo después de lo que fue la primera entrega y 25 años posterior al inicio de la pandemia que provocó la mutación de los humanos en caníbales. En este contexto, volverán a aparecer Joel y Ellie, quienes buscarán encontrar la normalidad en un mundo utópico en el cual lucharán por sobrevivir.

Quienes estén interesados en adquirir el título estrella de Naughty Dog podrán encontrarlo en la tienda online de PlayStation a 30 dólares, con un 50% de descuento. Por su parte, la versión deluxe del juego, que contiene la banda sonora digital, un temá dinámico y seis avatares, redujo su precio de 70 a 40 dólares para los usuarios de PlayStation.

The Last of Us 2 es uno de los candidatos a ganar el premio a juego del año en los The Game Awards

Otro título para aprovechar durante esta oferta es Ghost of Tsushima, uno de los mejores exclusivos que lanzó PlayStation durante este año. Este es un juego de mundo abierto situado en la isla homónima durante las primeras invasiones mongolas que sufrió Japón en el siglo XIII. Su protagonista, Jin Sinkai, tiene como objetivo recuperar el lugar que su familia ha regentado a través de generaciones, luego de haberla perdido en un conflicto.

El juego contiene todos los elementos normales de un sand box moderno - un mundo enorme dividido en áreas distintivas, misiones secundarias, poder interrumpir una misión para deambular por el escenario, personajes no jugables que ayudan a motorizar la historia- pero enmarcados en un Japón feudal. Esto último es un elemento importante para quienes les guste esta cultura, dado que todo detalle pertinente vale la pena. Puede encontrarse a 40 dólares, rebajado de los 60 que tiene como precio estándar.

Ghost of Tsushima es uno de los mejores excusivos que presentó PlayStation durante el año

Una de las perlas que aparecerá en el catálogo de juegos en oferta es Watch Dogs: Legion, el flamante título de Ubisoft que salió al mercado hace tan solo unas pocas semanas. Este, como era de esperarse, continuará la tónica de su predecesor y presentará una narrativa donde los hackers tendrán el protagonismo. La historia transcurrirá en una Londres futurista, la cual se encuentra en un momento trágico, dado que puede ser su caída. En este marco, un grupo anónimo llamado Zero-Day utilizó de pantalla a la resistencia DedSec para realizar bombardeos coordinados en la ciudad.

más allá de la interesante trama que presenta el juego , la modalidad multijugador online es la que promete llevar a nuevos niveles la experiencia de Legion. Esta permitirá ingresar dentro de un mundo abierto donde 4 jugadores podrán compartir la partida. En esta, se encontrarán con distintos tipos de mecánicas de juegos y misiones cooperativas, las cuales darán la oportunidad de armar un equipo a la altura de las expectativas. El juego de Ubisoft puede encontrarse a 40 dólares gracias a su descuento del 33 por ciento.

En cuanto a simuladores deportivos, los usuarios se encontrarán con varias opciones, dado que FIFA 21 y NBA 2K21, lideres en sus segmentos deportivos, aparecen con interesantes descuentos. El título de fútbol, una fija de cada año para muchos usuarios, aparece en el store a US$34.79, casi a mitad de su precio estándar de 60. Por su parte, el título más famoso de básquet, que debutó en el mercado hace tan solo un par de meses, aparece a un precio de 30 dólares, la mitad de su valor nominal.

El simulador rey de fútbol, FIFA 21, es otro de los que da el presente en el catálogo de ofertas

El catálogo de ofertas también incluye títulos de gran calibre como Crash Bandicoot 4, la última entrega de la famosa franquicia, que aparece a 39 dólares gracias a su 33% de descuento. Final Fantasy VII: Remake, otro títulos puntuados del año baja su valor por el Black Friday a 39.50 dólares, mientras que la última remake de Resident Evil 3 aparece a solo 19.67 dólares, rebajado de su precio estándar de 60.

Sin dudas, este evento de fin de año permite encontrar grandes títulos a buen precio con el fin de poder abultar un poco la biblioteca de juegos. Cabe destacar que todos estos juegos salieron este año e incluso algunos de ellos están nominados para los The Game Awards, algo que deja en evidencia la intención de PlayStation de brindar ofertas en títulos de alto calibre.