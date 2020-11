Newbie, nuevo jugador de Golden Guardians: “Quiero hacer ruido en la LCS, demostrar mi nivel y estar a la par de los mejores”

Leandro "Newbie" Marcos

El 2020 no deja de sorprender y llega a su fin con una gran noticia para el League of Legends latinoamericano: dos argentinos formarán parte, por primera vez en la historia, de la League of Legends Championship Series (LCS), el torneo más importante de Estados Unidos y Canadá. El primer anunciado fue Brandon “Josedeodo” Villagas, que se incorporará a FlyQuest como jungla, y el segundo fue el soporte Leandro “Newbie” Marcos, que llegará a Golden Guardians. Es un hecho histórico para la región, ya que serán los primeros jugadores de Latam que participarán en la máxima competencia de América.

Mientras que Josedeodo tuvo una gran actuación con Rainbow7 en Worlds 2020 (el mundial del League of Legends), Newbie arriba a NA luego de destacarse como el mejor jugador del año en la Liga Latinoamérica. “Estoy en mi mejor momento para pasar a la LCS. Siempre fue un sueño para mi poder salir de mi región y jugar afuera en una liga con más nivel y personas que yo admiro”, le contó a Infobae Gaming.

Leandro Marcos nació hace 23 años en La Rioja y su carrera estuvo repleta de puntos altos. Comenzó a jugar profesionalmente para Dark Horse en 2015, equipo con el que ascendió a la antigua Copa Latinoamérica Sur (CLS). Ese mismo roster fue adquirido por Isurus de Argentina y en el Tiburón demostró que podía convertirse en uno de los mejores soportes de toda la región. Con grandes actuaciones, se volvió figura y logró conquistar dos títulos: Apertura 2016 y Apertura 2017.

En 2019 la CLS y la LLN se fusionaron en la Liga Latinoamérica (LLA), y Leandro fue fichado por All Knights, organización oriunda de Chile que se formó para competir al más alto nivel de la región.

- ¿Qué pensás que cambió del Newbie que debutó en la CLS hasta ahora?

- Hace aproximadamente cinco años, si no me equivoco, fue mi debut en la CLS. Lo que más cambió fue mi personalidad. Crecí en muchos aspectos de la vida, estar fuera de mi casa desde tan chico me hizo dar cuenta lo que es la vida. Hoy en día tengo más hambre de ganar que en mi primer split. Todavía queda nafta en el tanque para demostrar mi nivel.

Newbie en Isurus - Torneo - Pre-Copa 2016

- ¿Cómo fue el contacto de Golden Guardians con vos? ¿Te lo esperabas?

- La verdad es que no me lo esperé para nada. Ya estaba casi listo con All Knights y un día me despierto de una siesta con una llamada que decía que un equipo de NA estaba interesado en mí. Yo pensé que estaba en un sueño, no entendía nada. Para mí la única posibilidad de salir afuera a jugar era tener una buena performance en un torneo internacional , ya sea MSI, o Worlds en caso de Josedeodo, que jugó muy bien y por eso se interesaron en él.

- ¿Cuál es tu objetivo con Golden Guardians?

- Mi objetivo con GG es hacer ruido en la LCS con mi nombre, demostrar mi nivel y estar a la par de los mejores. Y una meta importante sería entrar a los playoffs en mi primer split.

Newbie jugó dos años en All Knights y siempre se mantuvo al más alto nivel competitivo. Logró un título, llegó a otras dos finales y a una semifinal. Su performance lo llevó a ser elegido por players y periodistas como el mejor jugador de toda la LLA en el 2020, ya que se llevó el premio en el Apertura y en el Clausura. El soporte ya se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se disputará la LCS.

El certamen se divide en dos splits, Spring y Summer, y cuenta con diez equipos: Cloud9, Team Liquid, Team SoloMid, 100 Thieves, Dignitas, Evil Genuises, CLG, Immortals, FlyQuest y Golden Guardians.

- ¿Cuáles creés que fueron tus principales méritos para que Golden Guardians se fijara en vos?

- Creo que tuve un buen año individualmente. Si bien no pudimos cumplir nuestra meta que era el bicampeonato y llegar a Worlds siento que mi nivel individual estuvo. Mi constancia durante todos los torneos creo que es un factor muy importante.

- ¿Por qué pensás que en este momento la LCS apuesta por dos latinoamericanos?

- Creo que en la LCS se está dando cuenta de que también tienen que invertir en talento joven, y no solo en gente con mucha experiencia y gran valor. Golden Guardians apostó por un equipo totalmente de jugadores nuevos y Stixxay, que ya lleva un tiempo en LCS.

- ¿Cómo te ves jugando contra los soportes estrella de Norteamérica?

- Va a ser un honor jugar contra los supports de la LCS. Son todos muy buenos y con mucha experiencia, va a ser un desafío grande estar a la par de ellos y voy a trabajar mucho para ganarles.

- ¿El nivel de la LCS bajó o el de la LLA subió?

- El nivel de la LCS está estancado, no creo que haya subido ni bajado y el de la LLA subió. Este año en México fue importante, y poder entrenar en el SoloQ de NA y jugar contra los mejores de ahí ayudó mucho.

Golden Guardians es una filial de esports de los Golden States Warriors, el histórico equipo de la NBA. Actualmente cuenta con dos rosters de League of Legends (uno principal y otro academy) y con representantes en Apex Legends, Teamfight Tactics, World of Warcraft y Fighting Games. Ingresó a la LCS de LOL en 2018, cuando la liga adquirió el formato de franquicias. Su comienzo no fue el mejor, ya que en los dos primeros splits finalizó en décima posición (último). Poco a poco fue subiendo peldaños y en 2020 quedó quinto, en mitad de tabla. Ahora buscará luchar por el título con un roster totalmente renovado. Newbie no será la única cara nueva, porque todos los players debutarán en la franquicia.

We're hoping to set the standard for what a reset and what a developmental team looks like



Introducing the GG Spring 2021 #LCS Roster:



Top: @NilesLOL

Jungle: @iconic_lol

Mid: @Ablazeolive

Bot: @Stixxay

Support: @newbiel0l pic.twitter.com/ourwDJZeID — Golden Guardians (@GoldenGuardians) November 23, 2020

- ¿Cómo ves a tus nuevos compañeros?

- Veo a mis compañeros con mucho potencial y hambre de ganar. Estamos todos muy ansiosos por empezar a trabajar y romper expectativas.

- ¿Creés que el idioma puede ser una barrera?

- El idioma no va a ser una barrera. Hace dos años vengo jugando con compañeros coreanos y hablando mucho inglés. Si bien no es muy bueno mi inglés, voy a estar mejorándolo y estudiando.

- ¿Hablaron con Josedeodo ya? Encima son dos argentinos...

- No he hablado con Josedeodo todavía, pero cuando estemos allá obviamente vamos a hablar, compartir experiencias y quizás juntarnos algún que otro día. Venimos del mismo lado así que hay que estar juntos en este camino.

- ¿Ya estás estudiando mas específicamente a los equipos de la LCS?

- Aún nada porque es muy temprano todavía, pero cuando empecemos a entrenar vamos a estar viendo cómo están los equipos y estudiando sus estilos de juego.

- ¿Cuál es tu sueño como jugador de LoL?

- Mi sueño como jugador de LoL es llegar al mundial y dar un buen papel. También es poder inspirar a los chicos jóvenes que van entrando en este ámbito y ser un ejemplo para ellos.

