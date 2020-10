Yago Fawaz, jugador profesional de FIFA y primer refuerzo del equipo del Kun: “Tenemos una motivación extra porque sabemos por todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta acá”

KRÜ Esports, el equipo de Sergio “El Kun” Agüero, irrumpió en la escena de los deportes electrónicos con su anuncio por medio de redes sociales y la transmisión en vivo que realizó el astro del fútbol junto al periodista Juan Pablo Varsky. Ese mismo día se confirmó que la primera disciplina en la que KRÜ iba a estar presente era FIFA, el juego de fútbol por excelencia en todo el mundo.

Como primer jugador del club, KRÜ presentó a Yago Fawaz, el noveno mejor jugador del mundo que logró el subcampeonato con la camiseta de Argentina en el mundial de FIFA 2019, la eNations World Cup. Con esto, el equipo de la estrella del Manchester City ingresa a los esports con una de las figuras de la escena internacional que va a estar representando los nuevos colores del equipo en Europa.

En una charla con Infobae previa a su viaje a Inglaterra para comenzar a competir, Yago habló de sus sentimientos al volver a un club argentino, los cambios que implementó el FIFA 21, la motivación extra de jugar para KRÜ Esports y su fanatismo por el Counter-Strike.

-Volvés a formar parte de un equipo de esports después de estar un año con el West Ham de Inglaterra, ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre un club de fútbol y un club de esports?

-Ya tenía ganas de volver a la experiencia de jugar para un club de esports, y el Kun y todo el equipo de trabajo de KRÜ me dieron la oportunidad. En un club de fútbol es: “Vos cumplís con tu parte y ellos cumplen con lo suyo”, no está esa relación que existe en un club de videojuegos. En los esports sabés que te van a dar mas bola y que vas a tener un montón de gente atrás.

-¿Cómo se dio ese primer acercamiento con el Kun?

-Nos conocimos en el eNations Cup Friendlies de FIFA donde nos tocó representar a Argentina. Hablamos bastante poco ahí, pero con el paso del tiempo el Kun se fue amigando más con el stream y los torneos. Al final me terminó invitando a jugar al Clubes Pro con él y fuimos mejorando la relación. Un día me llamó para decirme que iba a armar un club de esports y que me quería tener ahí con él.

-Fue casi como un “¿Y si te llama Román?”, pero con el Kun.

-[Se ríe a carcajada] Digamos que sí. Yo lo intuí cuando un día me dijo que me quería llamar porque tenía algo para contarme. Por suerte, pudimos lograr un acuerdo y estoy muy feliz de poder estar hoy acá.

Yago Fawaz es el primer refuerzo de KRÜ, el equipo de esports del Kun Agüero

-Cuando tenés que armar tu equipo para jugar en torneos, ¿Agüero tiene que ir titular?

-El jugador no está mal creado en el FIFA pero en el competitivo siempre tienen ventaja los jugadores que son altos y rápidos como Cristiano Ronaldo o Mbappe. A la hora de jugar en la parte ofensiva si o si tenés que poner a esos jugadores.

-Acaba de salir el FIFA 21, ¿Qué cambios interesantes le viste a la nueva edición?

-Creo que es la primera vez que siento un cambio grande, sobre todo en la parte defensiva. Equilibraron el juego para que la gente que juega más paciente y no busca el resultado pueda defender más fácilmente.

-¿Y eso te juega a favor o en contra?

-Siento que me juega más en contra por el hecho que en los anteriores FIFA yo me destacaba justamente por pensar un paso más adelante. Ahora eso me cuesta más porque el jugador que tengo enfrente no necesita tanta habilidad para defender mejor.

Imagen cedida por Electronics Arts, distribuidora del videojuego. EFE

-También estamos viendo como salen las nuevas generaciones de consolas con la Playstation 5 y la Xbox Series X. ¿Cómo las ves vos para jugar al FIFA?

-Siempre mis amigos y familia me preguntan por la Play 5, pero de momento no me la voy a comprar. Si la veo necesaria para competir cuando salga el FIFA 22 voy a ir por la Play porque es con la que me siento más cómodo.

-¿Como ves la escena competitiva del FIFA actualmente?

-No se si hay equipos de esports que le den tanta bola al FIFA acá como lo hace KRÜ. Del tiempo que estuve en Independiente sé que hacen las cosas bien pero no se si los otros equipos de esports ponen el mismo énfasis que le está poniendo KRÜ. Cada vez hay más gente que juega mejor y tiene potencial para ser profesional en Argentina y espero que este año les vaya bien a todos.

-¿Qué te llamó la atención del proyecto de FIFA que hay en KRÜ?

-Me llamó la atención las ganas que tienen de continuar mejorando la escena y que estén tan interesados. Hay mucha gente trabajando para nosotros con el objetivo de estar lo más profesionalizado posible.

Nico Villalba y Yago Fawaz fueron subcampeones del mundo

-La semana que viene te vas para Manchester a competir bajo el nombre de KRÜ, ¿Por que ir a Europa?

-Quería ir allá para jugar con la gente con la que me cruzo en los torneos mas importantes y con quienes se consideran los mejores del mundo.

-¿Hay un nivel más alto en Europa?

-No se si hay un nivel más alto, pero tienen las condiciones de juego que nos gustaría tener a todos. Acá en Sudamérica cuesta el doble o triple clasificar a un torneo, allá hay más clasificados, mejor internet y una escena más profesional.

-¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?

-Siempre busco mejorar lo máximo posible para afianzarme como uno de los mejores jugadores del mundo. Este año clasifique al mundial pero no pude ir por la situación con la pandemia mundial.

-¿Miras algún otro esport? Hoy la escena competitiva y el streaming creció increiblemente.

-Me gusta mucho mirar Counter-Strike, mas que nada la escena local o a los argentinos que juegan afuera. Me gusta que le vaya bien a un argentino en otro juego, y especialmente en el Counter que es terrible y es super competitivo.

-¿Qué equipo de Counter argentino te gusta más?

-El que más me gusta es Isurus, ahora con la llegada de JonyBoy creo que va a crecer mas la escena. También el equipo brasileño Sharks que tiene a Luken, que creo actualmente es el mejor jugador de Argentina.

-¿Qué crees que hay en común entre los distintos jugadores profesionales de la región?

-Todo jugador, ya sea de esports o incluso deportistas, que sale de Argentina o de Brasil cuando juega con una persona de Norteamérica o Europa creo que se motiva el triple por el solo hecho de que cuesta más llegar al escenario internacional. Todos tenemos una motivación extra porque sabemos por todo lo que pasamos para lograr alcanzar ese nivel. Jugas con una motivación que es única.