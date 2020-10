Revolución en los esports argentinos: 8 equipos se separaron de la liga nacional de League Of Legends y esa acción se expandió a toda latinoamérica

El miércoles 14 de octubre nueve de los equipos de deportes electrónicos más importantes de Argentina lanzaron un comunicado en conjunto en el cual anunciaban su disconformidad con el manejo de la Liga Master, el torneo más importante de League of Legends en Argentina. Como secuela de esta acción 29 equipos del resto de Latinoamérica comunicaron su apoyo por medio de un anuncio masivo publicado en redes sociales.

Tras meses de negociaciones con la Liga de Videojuegos Profesional, la empresa a cargo de la organización y realización de gran parte de las ligas nacionales de Latinoamérica, 8 de los 10 equipos que forman parte de la liga argentina tomaron la decisión de no participar en la edición 2021. Los 8 equipos que decidieron dar un paso al costado son 9z Team, Coscu Army Esports, Feint Gaming, Furious Gaming, Isurus, Malvinas Gaming, Nocturns Gaming y Wygers Argentina. Luego se les sumó Undead Gaming, que mantendrá su equipo en la liga debido al cupo de ascenso a la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends con el que cuenta debido a la cancelación de la promoción-relegación de 2020. El único equipo argentino en no formar parte del comunicado fue River Plate Gaming.

A esta acción que ya tomaba magnitudes nunca antes vistas en Latinoamérica se le sumó el comunicado masivo lanzado en la tarde del lunes 19 mediante el cual 29 equipos de toda la región publicaron en conjunto un mensaje con el hashtag #LatamUnida. El mismo expresaba su apoyo hacia la decisión tomada por los 9 equipos argentinos. Fuentes de Infobae aseguran que los equipos de México y Colombia también se encuentran en conversaciones unidas, similares a las de los equipos nacionales.

Por medio de un tweet, el equipo que lanzó recientemente Sergio Agüero, KRÜ Esports, también expresó su apoyo hacia el movimiento regional. Hawks es otro club argentino que tras el primer comunicado anunció su apoyo por las otras organizaciones. Con estos dos, el total llega a 40 al cierre de esta nota, algo nunca antes visto en la historia de los deportes electrónicos.

Según fuentes cercanas de Infobae, problemáticas comunes en todas las ligas fueron una de las razones por la cual los equipos de la región tomaron la decisión de unirse. La sustentabilidad de la escena competitiva es otra de las preocupaciones principales de los equipos argentinos, algo que se ve replicado por el resto de los países de Latinoamérica.

El objetivo de esta acción masiva es hacer crecer la escena existente dentro de la región, por primera vez trabajando como un conjunto entre todos los equipos que velan por los mismos intereses.

Con el mensaje de “Respeto, desarrollo y crecimiento”, Facundo Calabró, CEO de Isurus, se expresó en redes. Isurus es uno de los equipos con más historia y trayectoria dentro de todo Latinoamérica. Fundado en 2011, Isurus encabezó el movimiento de salida de la Liga Argentina.

“La escena la armamos los que la amamos”, es el mensaje que compartió Francisco “Frankkaster” Postiglione, CEO de 9z Team, por medio de su Twitter. 9z es el equipo que más rápido crecimiento vio en el país y con apenas 2 años desde su fundación ya se posiciona entre las organizaciones más relevantes de Latinoamérica.

Furious Gaming junto a Isurus son los pioneros de los esports en Argentina y Gonzalo García, CEO de Furious Gaming, también se expresó a través de Twitter: “La comunidad, los jugadores y los equipos somos una pata fundamental del ecosistema de los esports. Es hora de que nos respeten, es hora que nos den el lugar que merecemos”, finalizando el mensaje con un #LatamUnida a forma de firma.

La respuesta de LVP, el organizador de la liga argentina, fue abrir postulaciones para la edición 2021 de su liga. Esta competencia es la única que permite a los equipos ascender a la LLA, donde se encuentra el máximo nivel de la región. Este es uno de los factores determinantes al momento de competir, siendo que la mayoría de los equipos forman parte de las ligas nacionales con el objetivo de alcanzar la Liga Latinoamérica.

Debido a las complicaciones del COVID-19, el ascenso a la LLA se vio cancelado y reprogramado para el 2021. Esta decisión fue polémica por si misma, generando que parte de la comunidad de League of Legends en Latinoamérica propague el mensaje de #LLAx10 con el objetivo de que se aumenten los cupos para la próxima edición el año entrante. La postergación del proyecto de promoción-relegación habría sido otra de las razones por la cual los equipos argentinos tomaron la decisión de alejarse de la liga, dejando solo a Undead Gaming que cuenta con un cupo para el nuevo formato gracias a su triunfo en el torneo Regional Sur de 2020.

Con esta acción sin precedente en el mundo, los equipos latinoamericanos buscan unirse con el objetivo de construir juntos para que los deportes electrónicos en toda la región crezcan. El proyecto que se está trabajando en Argentina sigue siendo un secreto, con los equipos negándose a comentar sobre el tema al momento de esta nota, pero se espera que los resultados marquen el camino a seguir para el resto de Latinoamérica.