Worlds 2020: primer resumen del Mundial de League of Legends

Los mejores equipos de League of Legends se enfrentan en Worlds 2020 para definir al campeón del Mundial, que alzará la Copa del Invocador en China. Tras cuatro días de ardua competencia, el evento llegó a la mitad de la fase de grupos del Main Stage. Son 16 escuadras, divididas en cuatro zonas, y muchas están demostrando que son candidatas al título.

Luego de la fase de Play-In, en la que Latinoamérica contó con Rainbow7 como único representante, cuatro equipos se sumaron a Group Stage: Team Liquid se unió al A, PSG Talon al B, LGD Gaming al C y Unicorns of Love al D. El Grupo A es el más parejo y cuenta con G2 de Europa como principal protagonista. Lo acompañan Suning, tercer seed de China, Machi Esports, de la PCS, y Team Liquid, representante de Norteamérica, que llegó mediante los Play-In.

La fase de ida culminó con G2 y Suning como punteros de la zona, con dos triunfos y una caída para cada uno. El conjunto europeo, fundado por el español Carlos “Ocelote” Rodríguez, fue finalista de los dos certámenes mundialistas en 2019 (Mid-Season Invitational y Worlds), y es el mayor candidato de occidente para romper con la hegemonía de Asia. Sin embargo sus victorias fueron muy trabajadas, y cayó ante Team Liquid, que no se encuentra en su mejor momento. Por su parte, el representante de China se repuso de su tropiezo en el debut y sumó dos triunfos. Su principal arma es el jungla SofM, y planea buscar el primer lugar de la zona.

Por su parte, Machi solo pudo vencer a Team Liquid, y los de NA lograron un inesperado triunfo contra G2 en la última jornada que los vuelve a poner en juego. Si bien parece haber una diferencia marcada de niveles, los números son bastante similares, y cualquiera podría dar la sorpresa en la segunda vuelta.

“El Grupo A es sin lugar a dudas el más parejo de todos. Después de cuatro días de competencia no hay un primer lugar definido y cualquiera puede pasar a cuartos de final. En un principio parecía que G2 iba a dominar por completo, pero con una victoria llena de problemas frente a Suning y una derrota inesperada en contra de Team Liquid, no se puede dar nada por sentado" , declaró Alan “Gonto” Gontovnikas, ex jugador y caster de Riot Latam.

Suning - Tercer seed de China

Danes Loher, periodista de España dialogó con Infobae Gaming y analizó en detalle el presente de los equipos de la LEC en Worlds: “G2 parece no encontrarse a sí mismo. Quizá estén pagando el haberse pasado un año entero sin entrenar. No se puede hacer eso y luego pretender ganar un Mundial. Los asiáticos les llevan mucha ventaja en cuanto a lectura del meta, y uno de los jugadores que más inconsistencia está demostrando es Jankos, el jungla, quizá el rol más importante ahora mismo en el meta. Sobra calidad en el equipo y lo demuestran en cada partida, pero podrían quedarse fuera de cuartos si no pulen la comunicación y las sinergias, como ha pasado contra TL. Esto puede volver a pasar, y esperemos que espabilen”.

El Grupo B tiene un claro dominador: DAMWON Gaming de Corea del Sur. Lo acompañan JD Gaming, subcampeón de China, Rogue de Europa y PSG Talon, de la PCS. DAMWON se consagró campeón de la LCK de Corea de y llega a Worlds como uno de los máximos candidatos al título. Debutó venciendo a JD en una partida atrapante que enfrentó a dos potencias, luego superó sin inconvenientes a PSG y a Rogue, y se encuentra como único puntero. Su principal figura es Nuguri, el carrilero superior.





Por otro lado, JD Gaming se recuperó de su tropiezo ante DAMWON en su presentación, y aplastó a los otros dos rivales del grupo. Demostró por qué es uno de los equipos a temer, y se encamina como segundo de la zona. A Rogue, tercer seed de Europa, parece faltarle una marcha más para competir por la clasificación, mientras que PSG no pudo sumar puntos y se encuentra en una situación complicada.

“Con Rogue está pasando lo mismo que los últimos dos años: tienen jugadores muy buenos mecánicamente, y suelen ser bastante sólidos en partida. Worlds no les ha impedido seguir controlando el mapa y los objetivos neutrales, y s iguen sacando ventaja en el early game, pero les falta sangre, mucha sangre. Si no tienes ese punto de picardía, no puedes hacer nada contra los equipos asiáticos. Su actuación ni me ha sorprendido ni me ha decepcionado, siguen en su línea, pero les veo capaces de dar alguna que otra sorpresa”, deslizó Danes.

Nuguri - Toplaner de DAMWON

El Grupo C es otro en el que cualquier cosa puede suceder. Tres equipos comparten la punta luego de la primera vuelta del round robin: Fnatic de Europa, Gen.G de Corea y LGD de China. Todos suman dos victorias y una derrota. El último lugar es para Team SoloMid de Norteamérica, que acumula tres caídas.

Gen.G finalizó tercero en Corea y superó al gigante T1 en las Regional Finals para clasificarse a Worlds. En su presentación vencieron en un duelo muy peleado a LGD, cuarto seed de China, proveniente de los Play-In. Se espera mucho de ambos, y si bien tuvieron tropiezos, son dos escuadras que pueden pelearle a cualquiera.





Fnatic es una de las organizaciones históricas del League of Legends. Fueron los primeros campeones del mundo y siempre son candidatos a pelear hasta el final. Tuvieron un gran debut ante TSM, luego cayeron ante LGD y en el último día de competencia vencieron a Gen.G de gran manera.

“ Se nota que son los que mejor han sabido leer el meta. Le han dado recursos y picks agresivos a Selfmade, el jungla más agresivo de la LEC, y me da la sensación de que en estos Worlds están siendo más consistentes como equipo de lo que han sido en tres años. Creo que han desbancado a G2 como favorito europeo...”, aseguró Danes.

TSM se consagró campeón en NA, pero en Worlds no logró demostrar su nivel, y está desperdiciando otra gran chane para que la región de un salto a nivel internacional.

TSM y Gen.G tras su enfrentamiento.

En el Grupo D se encuentra otro de los favoritos a campeón: Top Esports, el 1° de China. Lo acompañan DragonX de Corea, FlyQuest de Norteamérica y Unicorns of Love, de la Comunidad de Estados Independientes.

Top Esports es considerado el mejor equipo del mundo actualmente, y lo demostró con creces en sus tres partidas, que culminaron en victorias. Incluso superaron sin inconvenientes a DragonX, segundo en Corea. En tanto, el conjunto surcoreano se mostró menos dominante en el juego colectivo más avanzado. Es una de sus principales falencias y podría costarle juegos ante rivales más débiles. Sin embargo no es una escuadra para subestimar.

FlyQuest es otro de los representantes de NA que no logró los resultados esperados. A pesar de que le tocó una zona con mucho nivel solo lograron vencer a Unicorns of Love en un comeback inesperado. Su principal figura es el midlaner PowerOfEvil, y si bien no es candidato a avanzar de fase, sí puede complicar a sus rivales de cara a cuartos. Por su lado, UOL llega desde los Play-In, y pareciera estar un nivel por debajo de los demás en cuanto a lo que juego colectivo se refiere. Aún así logró poner en problemas a DRX y a FlyQuest.





Top Esports - Campeón de China

Carlos “UKFallen” Calderón, position coach de Rainbow7 analizó el grupo y las posibilidades de los dos candidatos a pasar: “ Top Esports no tiene rival para mí, hasta que se tope con DAMWON o JDG. Creo que va a salir free del grupo, no deberían perder un juego. Toda su escuadra es de temer, los cinco son monstruos. Dragon X puede aprovechar esta fase de grupos para seguir explorando y sofisticando su juego. Creo que el ADC está jugando bien, pero necesitan aumentar su macro y el juego colectivo, para adaptarse a lo que se juega en China y en el Mundial”.

En cuanto a los dos últimos del grupo, soltó: “ FlyQuest podría quitarle un spot a DRX si gana sus tres juegos restantes. El resto del equipo tiene que jugar al nivel que está jugando PowerOfEvil. SI logran hacer eso sí pueden llegar a entrar como segundos. Y sobre UOL, creo que deberían canalizar al jungla. Juegan bien cuando al jungla le va bien en early. Los veo complicados, pero creo que es un logro para un equipo wildcard quedar tercero cuando tienes un grupo así de difícil. No los veo llegando nunca a segundos”.

Knight (Top Esports) y Chovy (DRX)

Worlds 2020 continuará en la madrugada de este jueves, cuando comience la segunda vuelta del round robin. Restan cuatro días de competencia, en el que se definirán los equipos que avancen a cuartos de final. Cada jornada se completará un grupo, por lo que serán momentos decisivos.