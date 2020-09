“Star Wars: Squadrons”: Dónde se ubica el nuevo juego de EA en la línea temporal de las películas y la saga completa

El 2 de octubre llegará al mercado mundial el próximo videojuego de la franquicia llamado Star Wars: Squadrons, el cual se centrará en las batallas espaciales del universo creado por George Lucas. Sin embargo, este no será el único estreno referido a la saga, ya que la segunda temporada de The Mandalorian, la ficción protagonizada por Pedro Pascal, se estrena en apenas días en Disney + Estados Unidos y el 17 de noviembre en el mercado local. Con estos debuts, una de las preguntas que todos los fans se hacen es cómo encajarán estas novedades en la amplia línea temporal de películas, series animadas y más productos.

Pese a que no debería ser así, uno de los debates más comunes en torno a la franquicia pasa por cómo ver las películas, pregunta que uno se hace a la hora de encarar el universo cinematográfico por primera vez o bien, al recomendárselo a otra persona. Esto ocurre debido a la discusión que puede generar la posición que ocupan las precuelas lanzadas a partir de 1999, las cuales se conocen como episodio 1, 2 y 3. Esto da al público dos opciones: la primera pasa por arrancar utilizando el orden de estreno, el cual comienza con la trilogía original, que empieza con Episodio IV: Una nueva esperanza, continúa con Star Wars Episodio V: El imperio contraataca y concluye con Episodio VI: El retorno del Jedi.

La segunda opción, no obstante, también tiene sus beneficios, ya que sitúa mejor al espectador en la abultada línea temporal de la saga, permitiendo ver el hilo narrativo de una manera continua. Para esto debería comenzar con la trilogía precuela, la cual inicia con Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma, historia que sucede 32 años antes a los eventos ocurridos en Una nueva esperanza, sigue con Episodio II: El ataque de los clones y finaliza en Episodio III: La venganza de los sith.

Entre estas sagas ocurre uno de los primeros asteriscos referidos a la franquicia, el cual llega debido a Han Solo: Una Historia de Star Wars, que sucede diez años antes de episodio IV y Rogue One: Una Historia de Star Wars, la cual tiene lugar antes del inicio del mencionado episodio. En resumen, estas películas, que fueron lanzadas en 2018 y 2016 respectivamente, aparecen entre los capítulos III y IV, sirviendo como una especie de nexo entre ambas trilogías.

En orden cronológico, el espectador se topará con la última trilogía, la cual estuvo protagonizada por Daisy Ridley y Adam Driver. Esta comienza con Episodio 7: el despertar de la fuerza, historia que se ubica 34 años después del final de El retorno del jedi. Episodio VIII: Los Últimos Jedi y Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, la cual se estrenó a fines del año pasado.

Las series, por su parte, también se ubican dentro de esta amplia línea temporal. Las series live action recién están dando sus primeros pasos, los cuales fueron llevados a cabo por The Mandalorian, producción que estrenará su segunda temporada el próximo 30 de octubre en Disney +. Esta ficción cuenta la historia de un cazarrecompensas y tiene como fin mostrar un costado más crudo de la franquicia y revelar el verdadero estado de la galaxia muy, muy lejana. Los sucesos de la primera y segunda temporada ocurren justo después de Episodio VI y la caída del Imperio.

“The Mandalorian” será uno de las producciones originales de Disney+, la serie estará inspirada en el mundo creado por George Lucas (Foto: Archivo)

Por el lado de las series animadas, el espectador se podrá encontrar con grandes trabajos como Clone Wars. Esta producción de siete temporadas estrenó la última este año y presenta eventos que ocurren entre los episodios II y III, por lo que sería ideal verla entre ellas. La otra animada es Rebels, show que cuenta con cuatro temporadas que presentan a muchos personajes nuevos y también varias caras conocidas del universo Star Wars para abordar el estado de la Rebelión en el periodo más oscuro de la Galaxia. Esta última tiene lugar antes de episodio IV.

Para completar lo importante dentro del segmento animado se debe mencionar Star Wars Resistencia, cuya primera temporada se sitúa poco tiempo antes de El Despertar de la Fuerza, el séptimo episodio cinematográfico de la saga. La serie está protagonizada por personajes nuevos, pero también incluye a algunos que después tienen gran importancia en la última trilogía.

En cuanto a videojuegos, estos no suponen un gran problema para ubicarlos. El primero en aparecer en la línea temporal es el título desarrollado por Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Fallen Order, el cual ocurre luego de Episodio III y antes del spin off de Han Solo. Por su parte, el modo historia de Battlefront II sucede después de los acontecimientos del Episodio VI. Vader Inmortal, el reciente juego de realidad virtual, ocupa lugar entre episodio III y Rogue One.

El próximo en llegar a este segmento, Star Wars Squadrons, contará con un modo historia que tendrá lugar luego del episodio VI, invitando al usuario a vivir los hechos que ocurren posteriormente a la Batalla de Endor, cuando la Alianza Rebelde destruye con éxito la Estrella de la Muerte II. A través de la trama, los jugadores aprenderán lo que significa ser un piloto mientras luchan desde las perspectivas alternativas de dos pilotos personalizables, uno que sirve en el heroico grupo Vanguard de la Nueva República, a su vez que el otro lucha en el temible Escuadrón Titán del Imperio Galáctico.

Cabe destacar que en 2012, cuando Disney adquirió Lucasfilm, una de las primeras tareas de la empresa fue reorganizar un poco el amplio universo de Star Wars. Esto, que en primera instancia no cayó bien a los fans, sirvió para la introducción de distintas historias, las cuales también se plasmaron en novelas gráficas y comics.

A continuación, el canon oficial de la era Disney: