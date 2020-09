Videojuegos de la nueva generación: cómo afectará el incremento de precios de los grandes títulos

En el último showcase realizado por Sony, la empresa japonesa no solo reveló la fecha de lanzamiento y precio que tendrá su próxima consola, PlayStation 5, sino que también se encargó de anunciar que los títulos exclusivos de PlayStation Studios tendrán un valor de $70 dólares en la nueva generación. Esto va en sintonía con otras desarrolladoras, las cuales comunicaron que trabajarán en ese rango de precios . En este contexto, varias voces emitieron sus perspectivas y entre ellas aparece el analista Matt Piscatella de NPD Group, que indicó que, según estudios, los jugadores pagarán “felizmente” estos nuevos valores.

La nueva generación de consolas está a la vuelta de la esquina y promete traer nuevos aires a la industria del gaming, la cual buscará crecer en toda escala posible. Esto fue remarcado semanas atrás por Shawn Layden, ex jefe de PlayStation en Estados Unidos, cuando indicó que los costos de desarrollo tendrían un aumento, al igual que los videojuegos en el mercado . No obstante, Piscatella argumenta que esto no es así y que la suba de valores se debe simplemente a la gran demanda que habrá.

El analista cree que, en la actualidad, el mercado ofrece muchas opciones a la comunidad de jugadores que buscan títulos a bajo costo. En este contexto, se señala a los servicios de suscripción como PlayStation Now y Xbox Game Pass . Vale rescatar que este último realizó una fuerte alianza con EA Play y adquirió a Bethesda Softworks, cosas que incrementarán significativamente su catálogo. Por su parte, ambas plataformas ofrecen una membresía anual de $10 dólares mensuales, algo muy atractivo para el jugador. No obstante, no funcionan en todos los países, como es el caso de Argentina con PlayStation Now.

Según Piscatella, hace mucho no hay un punto de inflexión en la industria en cuanto al precio de los videojuegos. Pone como parangón el lanzamiento de Call of Duty 2 en 2005, título que salió con un valor de 60 dólares. En esta perspectiva es entendible el argumento del analista, suponiendo que en 15 años fue muy leve el incremento de los precios a comparación de lo que ofrece un videojuego .

Esto último fue acompañado por el presidente de la consultora IDG, Yoshio Oisaki, quien le dijo al medio GameIndustry que el coste para los usuarios se mantiene estable desde 2005, pero que los presupuestos se encarecieron un 200% y un 300% para las productoras, siempre dependiendo del juego en cuestión. A su vez, bajo este contexto Piscatella remarca que la gente podrá pagar “felizmente” este incremento y que la sensibilidad por este tema será solamente en el día uno de lanzamiento.

Más allá de todo este argumento basado en su información y datos del mercado, el miembro de NDP Group cree firmemente que siempre es posible “bajar los precios” y que dependerá mucho de como el público los reciba. Claramente el analista no contempla mercados emergentes como el latinoamericano, el cual sentirá fuertemente este impacto dado que los niveles de inflación son distintos a los de Europa o Estados Unidos, los cuales son casi nulos.

Cabe recordar que hace unos meses atrás, el jefe de Xbox, Phil Spencer, se mostró optimista respecto a estos aumentos, indicando que “los jugadores tienen más opciones hoy que nunca”. A su vez, el directivo subrayó que “el cliente tiene el control del precio que paga”. Por su parte, uno de los primeros estudios que comunicó sus suba de precios fue 2K, desde dónde se argumentó que “representan el valor que se ofrece” .

Pese a que todas las compañías parecen mostrarse alineadas para afrontar este aumento, también se buscaron soluciones para acompañar a los clientes en la transición de consolas y precios. Con este fin aparecen variantes, como son las actualizaciones gratuitas de títulos de PS4 o Xbox One a las nuevas plataformas. Juegos como Destiny 2, Doom Eternal, Far Cry 6, GTA V e incluso FIFA 21, darán esta opción a los jugadores que ya tengan el juego.

Distinto es el caso del nuevo título de Spider-Man, uno de los que más fuerte pisó en el showcase de PS5. Insomniac Games, la productora a cargo del juego, se encargó de confirmar que este no va a ser actualizable desde su versión de PS4 y que tampoco llegará en formato físico. Sin dudas estas son malas noticias para los fans, pero entendibles a la vez, teniendo en cuenta que será una de las producciones más importantes por parte de Sony para esta nueva etapa.

Sin dudas, los usuarios tendrán muchas opciones más allá de los AAA en los próximos años. Además de las posibles actualizaciones y los servicios de suscripción, hay que tener en cuenta el peso que están teniendo los juegos free-to-play en los últimos años . Más allá del peso de títulos como Fortnite y Call of Duty: Warzone, dentro de unos días llegará a esta modalidad el Rocket League, el cual promete volverse tendencia. Estos formatos seguramente continuarán liderando, al menos en algunos casos, durante la próxima generación, dado que todavía no tocaron techo.

Por lo pronto, habrá que esperar las reacción de la comunidad de gamer y ver cómo se adapta a los nuevos precios y cambios que tendrá el mercado. Seguramente la repercusión más grande pasará en países como Argentina, donde la fluctuación del dólar afecta directamente los valores.

