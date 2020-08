Volvió el Rey del Norte: Rainbow7 se coronó campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends

Rainbow7 se coronó campeón de la Liga Latinoamérica, el certamen de esports más importante de la región. Venció 3-2 a All Knights en una final para el infarto y consiguió un nuevo título. Comenzó 0-2 abajo ante el gran candidato, pero se recuperó, mostró un gran nivel y se clasificó a Worlds 2020, el Mundial de League of Legends que se disputará en China.

Rainbow7 es uno de los equipos más representativos del norte de Latinoamérica. Hasta finales del 2017, la organización llevaba el nombre de Lyon Gaming y se ganó el apodo de El Rey del Norte tras haber obtenido varios campeonatos de la antigua LLN (Liga Latinoamérica Norte). Tras un par de años de sequía volvió a lo más alto.

La serie se disputó al mejor de cinco juegos y la primera partida tuvo a All Knights como el equipo dominante. Los Caballeros no se desesperaron y, pese a estar dos Dragones abajo, siempre se mantuvieron por encima en oro. La primera sangre llegó al minuto 12 en el carril superior, luego de que Jisu (Kennen) y Grell (Sett) emboscaran a Acce (Shen). Se llevaron el asesinato y también la torre de grado uno.

Jisu logró sacar ventaja en su línea y sus compañeros le facilitaron los recursos para que siguiera escalando. Fue clave en las batallas por equipo y al minuto 28 se lanzó contra todos e hizo estragos en las líneas enemigas. Rainbow7 sufrió tres bajas y AK presionó por el carril central hasta destruir el Nexo. Fue una clara victoria, en la que casi no cometieron errores y supieron aprovechar cada ventaja.

La composición de All Knights en la revancha estuvo enfocada al juego medio y tardío, y le rindió frutos. Si bien el conjunto del Arcoíris hizo su trabajo en el juego temprano, no logró terminar de escalar para marcar una diferencia. El juego se estancó hasta que los jugadores de AK encontraron a Aloned (Akali) mal parado. Se quedaron con el asesinato, un Dragón Infernal, el Barón y el inhibidor del carril central.

Con la ventaja a su favor, y tras un exterminio al minuto 35, lograron llevarse la partida y el segundo punto de la serie.

El tercer juego fue un ida y vuelta emocionante. Rainbow7 consiguió una leve ventaja en el juego temprano, que poco a poco fue disminuyendo, y AK aprovechó dos malos posicionamientos de Leza (Azir) para conseguir dos asesinatos y un Baron. El Arcoíris se despertó y logró conseguir un exterminio en busca del Dragón, y además pudo robarse el Nashor en la cara de su rival. Sin embargo perdió tres jugadores en el intercambio y dos inhibidores.

Con el Alma del Dragón en juego todo parecía indicar que iban a enfrentarse en el pit, pero solo R7 fue en busca de la bonificación, porque AK intentó aprovechar esa distracción para entrar por medio y cerrar la serie. El Arcoíris logró reposicionarse, defendió bien y acabó con la vida de cuatro jugadores. Una última teamfight en el carril centrar, en la que terminaron con la vida de tres Cabelleros más, sentenció su primera victoria.

Durante el cuarto juego AK sorprendió con los campeones que eligió para el carril inferior: Yasuo (Alive) y Gragas (Newbie). Era una línea que no habían jugado hasta el momento y sufrieron la presión ante Ashe (Leza) y Nautilus (Shadow), que sacaron ventaja en el juego temprano. Supieron pelear mejor las batallas por equipo y fueron escalando rápidamente. Fue un stomp por parte del Arcoíris, que cerró la partida al minuto 25 y estiró la serie al quinto enfrentamiento.

Por segunda vez consecutiva, la final de la LLA se extendió a un quinto juego, que pudo ser para cualquiera. Rainbow7 volvió a mostrar una leve superioridad en el juego temprano y parecía poder capitalizarlo. Tras tres asesinatos en el sector del Dragón lanzaron el Heraldo en mid y consiguieron la bonificación del Barón. Intentaron avanzar por top, pero una buena iniciación de Grell (Sett) los dejó mal parados y los Caballeros pudieron llevarse cuatro asesinatos para volver a la vida.

R7 no perdió tiempo y se quedó con el Alma del Dragón y el Barón, pero cayeron cuatro de sus integrantes en el intercambio. Rainbow7 arremetía implacable pero AK ejecutó una buena defensa para mantenerse con vida, incluso con Nashor y Ancestral en contra. La pelea final se dio en el pit del Dragón, cuando llegó el segundo Ancestral. Ambos sufrieron una baja, pero el Arcoíris se lo aseguró, presionó por el carril central y acabaron con el Nexo , la partida y las esperanzas del bicampeonato de All Knights. El Rey del Norte dio vuelta un 0-2 ante el favorito y se coronó campeón.

Tras el comeback, el headcoach Eduardo “Skin” Saldaña comentó: “Cuando vas 0-2 en una serie al mejor de cinco no te queda otra más que darlo todo. Ahí el mindset es darlo todo. No importan las dos partidas anteriores, la serie cambió. Hay que ganar tres partidas, una a una. Son juegos individuales. Los chicos sabían que en las anteriores fuimos nosotros los que no ejecutaron bien la composición”.

Por su parte, Josedeodo, MVP de la serie, agregó: “Es un tema de mentalidad. Cuando me di cuenta después del segundo juego bajé y me puse a pensar qué estaba haciendo mal. Traté de subir a animarlos a todos y poner más de mí. Eso ayudó mucho al equipo y se notó en la serie”.

El camino de Rainbow7 al título no fue nada sencillo. El comienzo del split fue accidentado, ya que Leza, su principal figura, se movió del carril central a la botlane, y Aloned, su reemplazo, tardó en sumarse debido al cierre de fronteras y el COVID-19. Debutaron con un suplente y, con la llegada del midlaner, fueron mejorando poco a poco. A diferencia de All Knights (que clasificó directo a la final), el Arcoíris debió eliminar a Azules Esports en cuartos y a Isurus en semis.

“ Nunca conocí un grupo de trabajo que se esfuerce tanto. Todo el día están jugando y tratando de aprender. Eso a la larga termina pasando la cuenta. Hay players de otros equipos que pensaron que podían ganarnos sin jugar. Eso me ayudó mucho a mí. Siempre tengo la misma rutina de jugar de 13 o 15 horas. Siempre busco el objetivo que es ganar”, le aseguró el jungla a Infobae Gaming.

La temporada para R7 no termina acá, ya que deberá cambiar el chip y prepararse para Worlds. El Mundial se disputará en China y el equipo latinoamericano jugará la primera instancia que comenzará el 25 de septiembre.

El Mundial de este año se disputará a puertas cerradas en China. Twitter @MovistareSports