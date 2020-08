The Last of Us Parte 2 recibe una nueva e interesante actualización gratuita

The Last of Us Parte 2 no pasó para nada desapercibido, e incluso hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar por sus récords de ventas. Es que en las últimas horas, la compañía desarrolladora, Naughty Dog, anunció que su último juego recibirá a partir del 13 de agosto, una gran actualización con novedades de jugabilidad y visuales a estrenar.

En cuanto a las novedades jugables más relevantes –las cuales vienen a cambiar mucho el desarrollo y la experiencia que hasta ahora los jugadores habían tenido con el videojuego– se encuentran dos nuevos modos muy desafiantes: Grounded y Permadeath. El primero es un nivel de dificultad extra que vuelve aún más exigente el título . Además de limitar casi al extremo la cantidad de municiones y recursos que hay desparramados por los mapas, también se reduce el HUD al máximo, siendo imposible ver, por ejemplo, cuántas balas tienen las armas; lo mismo sucede con el Modo Escucha, el cual también aminora su efectividad.

El segundo modo, tal como su nombre en inglés lo indica, es la muerte permanente, esto quiere decir que si el jugador muere durante la partida tendrá que comenzar el juego desde cero . Sin embargo, y para que no todo sea un dolor de cabeza, se puede configurar para que, al perder, el juego se reinicie desde el comienzo del acto que está transcurriendo en el momento de la derrota. No apto para debutantes en esta segunda parte.

Estos dos modos vienen acompañados de dos nuevos trofeos , uno por completar el juego en la dificultad Grounded y otro por completarlo teniendo la opción de muerte permanente activada. Sin embargo, para poder platinar el juego –osea, conseguir el premio por haber desbloqueado todos los trofeos– no serán necesarios estos dos.

Esta actualización también incorporará un menú de trucos, a través del cual se podrán configurar varias “ayudas” para hacer la experiencia mucho más sencilla y extremadamente divertida. Este cheat mode incorpora mecánicas clásicas como la munición infinita, el crafteo de items infinito o los one shot kills (los enemigos mueren de un solo disparo).

También habrá otras opciones más interesantes, como por ejemplo, el modo Bullet Speed, el cual ralentiza un 25% el tiempo cuando el jugador apunta con el arma, o el modo de escucha infinita, el cual incrementa considerablemente el rango de detección de los enemigos cuando usamos esta técnica.

Por último, se añadirán algunas configuraciones visuales y sonoras para que cada cual pueda darle un toque único al último juego de Naughty Dog; ya sea con ajustes estéticos de 8 bits o con un puñado de filtros de color al mejor estilo Instagram. Pero sin dudas el que más se destaca de la lista es el modo Mirror World, el cual invierte horizontalmente todos los escenarios del juego, algo que sin dudas colabora mucho para hacer una segunda pasada del juego mucho más “novedosa”.

En cuanto a los ajustes sonoros, el parche gratuito trae dos modos: Audio Helio y Audio Xenon. El primero pitchea las voces de todos los personajes para hacerlas más agudas, al mejor estilo Alvin y las Ardillas; el segundo hace todo lo contrario, ya que las voces se deforman para sonar mucho más graves.

Si estabas pensando en darle una nueva pasada a The Last of Us Parte 2 –o si incluso todavía no lo jugaste– este quizás sea el momento perfecto. Ya que, al tratarse de un juego tan largo (puede sacarte unas 40 horas), pero a veces tan repetitivo, es bueno contar con algunas de estas opciones y variantes para hacer mucho más llevadera una experiencia que, por su narrativa, vale la pena volver a jugar.