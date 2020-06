Así, el clásico modo Gunfight de Call of Duty estará disponible en Call of Duty: Mobile. Es un modo 2v2 en el que los jugadores tienen que eliminar al enemigo en poco tiempo. Si se termina el tiempo y nadie ganó, se activa una zona en el mapa y ganará el primer equipo en capturarla. Gunfight sólo estará disponible en Call of Duty: Moble por tiempo limitado. .