A excepción de los elementos que convierten a The Isle of Armor en una experiencia casi ajena al resto del juego, esta primera expansión del título cumple bastante. La fórmula de la franquicia está más que asentada y los cambios incorporados en Sword y Shield ya armaron una experiencia muy redonda. Esta expansión se apoya en eso y novedades por todos los frentes, desde criaturas a ítems, pasando por personajes, locaciones y hasta artefactos. La duración es lo más criticable, pero lo cierto es que la incorporación de Kubfu al equipo va mucho más allá de lo que puede durar la historia principal de The Isle of Armor, porque suma elementos que no tienen el resto de las criaturas. Además, por otro lado, deja con ganas de más a los fans que esperan por la segunda parte de esta expansión, The Crown Thundra.