La distribuidora Deep Silver anunció que el próximo 22 de mayo llegará al mercado la remasterización del juego de mundo abierto Saints Row The Third. Esta nueva versión incluirá, además de todo lo correspondiente al juego de 2011, nuevo contenido especial y una experiencia visual totalmente renovada. A su vez, ofrecerá HDR a los sistemas compatibles y en PS4 Pro y Xbox One X funcionará a 4K y 30 fps.