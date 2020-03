Sony todavía no confirmó que estos sean los juegos definitivos del mes de abril, por lo que puede que haya algún cambio de último momento de aquí a la semana que viene. De todas maneras, lo más probable es que se agregue algún título extra, pero no que se saque alguno de estos dos. Mientras tanto, los usuarios del servicio de suscripción todavía pueden adquirir y descargar los dos juegos gratuitos de Playstation Plus de marzo. El primero en Shadow of the Colossus, en su versión remasterizada para Playstation 4, mientras que el segundo es Sonic Forces, el último videojuego del erizo azul originalmente lanzado en 2017. Usuarios de PS Plus cuentan con cosméticos exclusivos de manera gratuita.