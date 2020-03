Control, el juego base, fue lanzado en agosto del 2019 y desde el principio resaltó por su ambientación. El título, un videojuego de acción-aventura y disparos en tercera persona, ganó el premio a Mejor Dirección Artística en la celebración de The Game Awards del 2019 y fue nominado al Game of the Year en la misma premiación. Además cuenta con 11 nominaciones (Mejor Juego y Mejor Animación, entre otras) en los BAFTA Games 2020 Awards, récord que comparte junto a Death Stranding, cuya celebración se realizará por streaming el 2 de abril.