El nuevo juego basado en la franquicia conocida en Argentina como Los Super Campeones, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, llegará a mediados de este año para las plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Por su parte, los usuarios de Xbox One quedarán fuera por el momento, por lo que deberán esperar para ver si Oliver Atom y sus amigos llegan en algún momento a la consola de Microsoft.