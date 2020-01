K: En primer lugar, que es una reacción lógica en cierta medida. Es normal que, si un chico deja todo por el juego, los padres pongan límites, diría que incluso es sano. Al mismo tiempo, si no está dejando todo por un juego, sino que es más bien un entretenimiento, creo que el dejarlo competir no dista mucho de dejarlo competir en un torneo de ajedrez. Le estás dando la posibilidad de que desarrolle capacidades de todo tipo, incluso sociales. Crecer es abrir opciones y no construir restricciones. De todos modos como dije al principio, la respuesta de los padres es lógica y los cambios culturales los da el tiempo y no la fuerza. De a poco los esports se van normalizando y eso me pone contento.