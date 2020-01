Los deportes electrónicos y los más tradicionales cada vez tienen una relación más estrecha. Ya es común que marcas, clubes y hasta jugadores que vienen del fútbol, del tenis, del básquet o de otras disciplinas se involucren de lleno en los esports. Es el caso de River Plate y de New Indians GG, equipo creado por el ex NBA, Fabricio Oberto. Ambos hicieron su debut en la Liga Master Flow, el certamen de League of Legends más importante de la Argentina. Había mucha expectativa sobre ellos y no decepcionaron: ambos consiguieron sus respectivas victorias y avisaron que llegaron a los videojuegos a ganar. Además, Isurus aplastó al último campeón 9Z.