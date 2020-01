Riot Games creó un universo gigantesco alrededor del League of Legends. La historia y los personajes que la componen no se cierran solo en el MOBA 5 vs. 5 que todos conocen, sino que se ha expandido como pocas franquicias lo han hecho. Esto incluye cinemáticas, series, cuentos, comics y hasta otros videojuegos. Ya habían sorprendido con el Teamfight Tactics y luego lanzaron Legends of Runaterra, un juego de cartas virtuales que se desarrolla en el mundo del LOL. El título pudo probarse hace un tiempo y a partir de este viernes estará disponible la beta abierta para todo el público.