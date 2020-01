En medio de la enorme expectativa, Sony todavía no mostró su nueva consola y está midiendo con mucha cautela cada uno de sus pasos. Sin embargo, la cuenta de Twitter europea de la marca cambió hoy su biografía y dio lugar a todo tipo de especulación. El cambio principal fue en el lema de Playstation, que hasta ahora era “For the Players” (Para los Jugadores) y cambió a “It’s time to Play” (Es Hora de Jugar) . Este pequeño cambio se puede tomar como un paso más cerca de la esperada revelación de la Playstation 5, pero da lugar a un poco más de especulación.