“Siempre me gustaron los videojuegos. Hace dos años que estoy haciendo stream, pero como estuve laburando medio que los había abandonado. Juego al LOL desde la season 1 y me metí a pleno con PUBG hace tiempo. Estuvimos en la Broadcaster Royale con un amigo, no llegamos a viajar pero le pusimos huevo y hasta ganamos alguna partida. A mí me encanta, yo lo disfruto. Hay mucha gente del mundo gamer que me conoce y me banca por lo que soy y no por lo que fui. Eso también me genera mucha tranquilidad y me da la posibilidad de disfrutar un montón ”, le contó a Infobae.