Sin embargo, la saga del personaje azul no solamente tiene en el horizonte una recopilación, sino que un nuevo juego sobre él ya fue confirmado. Este podría tener como premisa una historia basada en la saga principal del héroe o incluso retomar a Zero. Lo cierto es que las nuevas patentes relacionadas a Mega Man no sorprenden tanto como las otras, ya que es un juego que está vigente y presente en el mercado.