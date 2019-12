A principio de mes se sumó el Episodio 4 de Life is Strange 2, pero los fans de la saga no tendrán que esperar mucho más para completar la historia. El Episodio 5, que llegó a consolas y PC hace pocas semanas llegará a Xbox Game Pass en Xbox One el próximo 19 de diciembre. La historia de Sean y Daniel llega a su fin y todas las decisiones tomadas hasta ahora repercuten en la conclusión de la trama principal. A pesar de no haber sido elegido en la noche de The Game Awards, Life is Strange 2 es considerado uno de los títulos con más comentario social de este 2019 por sus temáticas relacionadas a los inmigrantes y la identidad.