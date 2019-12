Desde su lanzamiento en 2017, For Honor mantuvo a su comunidad activa mediante actualizaciones de contenido frecuentes que sumaron modos de juego, personajes, campañas y muchas características del multijugador. Con 2019 llegando a su fin, Ubisoft reveló que novedades les esperan a los guerreros en un nuevo año que llevará como título The Year of Reckoning .